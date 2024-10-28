Эй, вы, осторожней с Россией!».

На казанском саммите БРИКС Владимир Путин произнёс одну знаковую фразу. «России угрожать бессмысленно, потому что нас это только взбадривает», – сказал президент. Сказанное не просто верно по существу, – здесь краеугольный камень нашей самоидентификации, соборного представления о себе и о мире. Это как раз то самое обстоятельство, которое на протяжении многовековой истории так и не научились учитывать наши противники самых разных намерений и образов мысли. Внешнее давление, каким бы серьёзным и сокрушительным оно порой ни казалось, только усиливало нашу страну, укрепляло её, расширяло её влияние и пределы.

Не будет открытием простой факт, что Россию всегда скрепляло ощущение внешней угрозы. Внешнее давление способствовало объединению русских земель вокруг Москвы, которая с её кольцевой структурой очень удачно расположилось на скрещении русских дорог, как бы вдохновляя на переход от круговой обороны к соединению и скреплению всех частей света – русского Востока и Севера с Западом и Югом.

Самым серьёзным испытанием на нашей исторической памяти явилась зависимость от монголо-татар, так называемое монголо-татарское иго. Но не прошло и столетия после достопамятного стояния на реке Угре (1480), как большая часть земель Золотой Орды, важнейшие её преемники – Казанское и Астраханское ханства, оказались в составе Московского царства. Представители лучших татарских семей вольготно устроились на службе батюшки-царя, основали славные аристократические фамилии, а казаки перевалили через Камень, отправившись за Урал на поиск несметных богатств и берегов «последнего моря».

В Смутное время нам грозили поляки и запорожские казаки, разорили страну, мечтали усадить своих ставленников на московский престол. Даже после того, как Минин и Пожарский с позором изгнали шляхту из Кремля, они продолжали лелеять захватнические планы. Думали воспользоваться неразберихой у этих русских, прижать их к ногтю. Ещё в 1618 году гетман Сагайдачный стоял у Арбатских ворот.

И что же? Не прошло и полстолетия, как на Переяславской Раде (1654) те же запорожцы присягали Алексею Михайловичу, а ещё через полтора столетия Варшава была провозглашена третьей столицей империи.

За поляками последовали шведы. Всё семнадцатое столетие они бесновались на северо-западных рубежах, устроили подлинный геноцид православного карельского населения (почему-то у нас замалчивается эта трагическая страница отечественной истории), выжигали сёла, вешали священников, терзали женщин и детей. Выжившие православные карелы вынуждены были покинуть обжитые ещё с новгородских времён города и деревни по берегам Ладоги, перебраться вглубь России, в Тверские земли.

Но наступил новый век. Пришёл Петр. Санкт-Петербург был провозглашён столицей империи. От шведской крепости Ниеншанц осталось только название, их «королевский замок» – Выборг – увидел себя славным русским городом, на Ладоге расцвёл Валаам, а сама Швеция навсегда перестала играть сколь-нибудь значительную роль в мировой истории.

Через столетие и Великое Княжество Финляндское на много десятилетий упало в объятия Российского государства.

В начале XIX столетия России пытался грозить Наполеон. Он требовал совсем «немногого» – отказаться от Польши и присоединиться к континентальной блокаде Англии.

На Отечественную войну поднялась вся страна, русский народ покрыл себя неувядаемой славой, бонапартова Европа была сметена с лица земли, а русские солдаты и офицеры прекрасно провели время в Париже. С тех пор там появились «бистро».

Во время Крымской войны Запад вновь пытался «остановить» Россию, «запереть» её в Черном море. Чтобы «сосредоточиться», нам хватило двух десятилетий. По итогам войны за независимость Болгарии блистательный Скобелев прогуливался по Константинополю, и только очередные дипломатические хитрости европейских держав оставили несчастной Османской империи византийскую столицу и вожделенные проливы.

Уже после революции, во время Гражданской войны, стремление интервентов отхватить от России куш пожирнее заставило славного Брусилова, а с ним множество русских офицеров и военных спецов перейти на сторону Красной армии. Это во многом обеспечило победу красных и безопасность Советского Союза.

Гитлер, а с ним половины Европы, в середине XX века вновь пытались свести с нами счёты и расширить «жизненное пространство» на восток. Подвиг советского народа спас мир от национал-социализма и положил конец Рейху. Германия на сорок пять лет оказалась разделена, и её объединение стало возможно только благодаря доброй воле руководства нашей держав (как ни относись к Горбачёву – это исторический факт).

После 1991 года коллективный Запад презрел все возможные договорённости и вновь начал экспансию. За Восточной Европой и Прибалтикой последовала Украина. Два с лишним десятилетия наш противник выстраивал в Киеве свою АнтиРоссию. Итогом стал русский Крым и восставший Донбасс.

Десять лет украинской войны показали, что в европейских столицах не любят учить уроки истории. Угроза следует за угрозой, но результат будет один, и будет он – к вящей славе нашего Отечества. У замечательного русского поэта Владимира Солоухина есть провидческое стихотворение. Мне кажется, его уместно здесь вспомнить:

«Над черными елями серпик луны,

Зеленый над черными елями.

Все сказки и страсти седой старины.

Все веси и грады родной стороны —

Тот серпик над черными елями.

Катился на Русь за набегом набег

Из края степного, горячего,

На черные ели смотрел печенег

И в страхе коней поворачивал.

Чего там? Мертво? Или реки, струясь,

Текут через мирные пажити?

За черные ели орда ворвалась…

А где она, может, покажете?

В российском лесу гренадер замерзал,

Закрыться глаза не успели.

И долго светился в стеклянных глазах

Тот серпик над черными елями.

За черные ели родной стороны

Врывались огонь и железо…

Над черными елями серпик луны

В ночное безмолвие врезан.

Чего там? Мертво? Иль трубы дымят?

Глубоко ли кости повсюду лежат

Иль моют их ливни косые?

Над черными елями звезды дрожат,

В безмолвии лунном снежинки кружат…

Эй, вы, осторожней с Россией!».