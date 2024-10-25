Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.7 комментариев
В Испании назвали саммит БРИКС в Казани дипломатическим успехом Путина
Pais: Саммит БРИКС в Казани продемонстрировал успех Путина
Саммит БРИКС, прошедший в Казани, стал значительным дипломатическим успехом для президента России Владимира Путина, пишет испанское издание Pais.
Ведущие мировые лидеры, принимающие участие в мероприятии, подтвердили, что западные санкции не смогли изолировать Россию от международного сообщества, отмечается в статье Pais, передает РИА «Новости».
Издание также подчеркнуло, что на саммите присутствовало значительное количество лидеров не только из стран-членов БРИКС, но и из государств, которые рассматривают возможность партнерства с БРИКС в будущем.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что на саммите БРИКС в Казани была подтверждена близость позиций участников по ключевым вопросам международной повестки, включая обострение ситуации на Ближнем Востоке. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил способность БРИКС укрепить международную безопасность и поддержать суверенитет стран.