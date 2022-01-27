В силовых структурах Украины царят хаос и тотальная безответственность. Именно такие выводы можно сделать по итогам трагедии, разыгравшейся на украинском ракетном заводе: солдат Нацгвардии расстрелял своих сослуживцев. Как стало возможным подобное преступление и почему украинские силовики убивают друг друга?

В украинском Днепропетровске (или, как его называют сегодня, Днепре) ЧП. Солдат Нацгвардии Украины Артем Рябчук, заступая в караул по охране завода «Южмаш», застрелил пятерых своих сослуживцев, среди которых были начальник караула и его помощник. Это дало ему возможность вскрыть оружейную комнату и захватить 7 тыс. (!) патронов к автомату Калашникова (реально он смог унести с собой, конечно, гораздо меньше). Еще пятеро солдат были ранены. После этого он скрылся, но вскоре сдался полиции.

Мотивом преступления, по словам солдата, стала травля и дедовщина. Командование о травле знало, но игнорировало эти факты. В итоге гвардеец дождался допуска к оружию и разобрался с обидчиками сам. «Два месяца назад он остановил потасовку между солдатами. Сообщил руководству. Последние не приняли никаких мер, признали его «стукачом» и начали над ним издеваться. Он специально ждал два месяца, чтобы получить автомат и отомстить. О содеянном не жалеет» – так описывает мотивы преступника украинский депутат Юлия Яцик.

Нацгвардия Украины – это что такое?

По сути – это хорошо знакомые россиянам внутренние войска. «Воинское формирование... предназначено для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов граждан Украины, общества и государства». При этом Национальная гвардия (НГ) не входит в структуру ВСУ. Иначе говоря, это формально не армейское подразделение, оно существует при МВД Украины.

На НГ на Украине возлагаются, по сути, те же задачи, что и на Внутренние войска в советское время. В том числе – обеспечивать пропускной режим и нести караульную службу в органах государственной власти, объектах критической инфраструктуры и т. п. В число таких объектов еще со времен СССР входит и Южмаш.

Любопытно, что даже в таких мелочах Россия и Украина до сих пор весьма близки друг другу. ВВ МВД РФ существовали до 2016 года, после чего на их базе были сформированы Войска национальной гвардии Российской Федерации (в структуре Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – Росгвардии).

Зачем Южмашу охрана?

И вот тут стоит остановиться на том, где случилась трагедия.

Полное название предприятия – Производственное объединение «Южный машиностроительный завод» имени А. М. Макарова. Один из центров ракетно-космической отрасли нашей некогда единой родины. С начала 1950-х завод выпустил множество того, что вызывает понимающие кивки и у нас, и на Западе.

«Мы печем ракеты как сосиски», – эта знаменитая фраза Никиты Хрущева в том числе о «Южмаше»: в 1959 году на вооружение РВСН была принята Р-12, ставшая самой массовой баллистической ракетой в СССР. Но визитная карточка предприятия – это, конечно, Р-36М, более известная по натовскому прозвищу «Сатана». Наследник Р-36М – РК «Воевода» – сегодня стоит на вооружении РВСН России.

Правда, их обслуживанием с 2015 года занимался уже не «Южмаш», а российский Государственный ракетный центр им Макеева – сохранять контакт с украинской стороной в данном вопросе после переворота 2014 года было немыслимо. Разрыв отношений ударил скорее по самому «Южмашу»: его сотрудники признают, что что российские контракты давали заводу до 80% выручки. А работать на подряде у сторонних заказчиков может себе позволить штукатур, но не предприятие, где в хорошие времена «выпекали сосиски» 60 тыс. человек.

Впрочем, во внутреннем заказе в последнее время наметились подвижки: Украина собралась строить собственный космодром (!) на берегу Черного моря. Только доживет ли до этих времен «Южмаш»?

«Это не престижно, это не дорого (работать на заводе – прим. ВЗГЛЯД) – в плане оплаты труда. И перспектива очень мрачная. «Южмаш» не в силах это изменить. Чтобы сделать перспективу более радужной, государство должно нарисовать дорожную карту. «Вот если ты учишься на такого специалиста, мы тебе дадим классную работу. Ты будешь очень уважаемым человеком в этой стране и в мире в целом». Пока дорожная карта не будет нарисована, молодые люди будут продолжать ехать в Польшу собирать яблоки», – сетует директор по изготовлению и проведению испытаний жидкостных ракетных двигателей Александр Баранов.

И ведь будут ехать. По состоянию на 2020 год средняя зарплата на заводе составляла 6500 гривен (17,6 тыс. рублей) – скромно даже по украинским меркам. Между тем, в том же 2020 году Нацгвардия набирала контрактников с минимальным размером денежного обеспечения в размере 7 тыс. гривен (19 тыс. рублей). Классический сюжет из 1990-х, когда уборщица получала больше академика.

По большому счету, охрана завода Нацгвардией – дань традиции. Нечего там охранять, и Нацгвардия там не нужна. Документацию по «Сатане» передал американцам еще Ющенко, а нынешние космические разработки Украины по сути являются реализацией заделов еще советской эпохи, ничего прорывного в них нет. И даже стремящихся похитить чертежи «Сатаны» граждан КНДР должна ловить не охрана на заводе, а СБУ.

Украинские силовики опасны для своего же народа

Нынешняя трагедия – лишнее подтверждение тому, что никакое дело нельзя делать спустя рукава. В особенности создание вооруженных формирований – будь то Нацгвардия или новомодная территориальная оборона (функции которой до последнего времени также выполняла Нацгвардия). Неспособность украинского государства содержать силовиков рождает ответную халатность, снижение мотивации и профессионального уровня. После чего вот такие ЧП – лишь вопрос времени.

«Характеризовался положительно. Назначение в караул – целая процедура, они постоянно проходят беседы с психологом»,

– дежурно оправдывается представитель НГ. Без ответа остаются вопросы, как его вообще призвали (по данным СМИ, после смерти отца он остался единственным кормильцем, призывать его не имели права по закону), а также кто поставил в караул бойца, у которого имеется долговременный конфликт с сослуживцами.

Из словам самого Артема Рябчука, можно сделать вывод: караульная служба на «Южмаше» была организована с грубейшими нарушениями: «Я сижу в тревожной группе. Тревожная группа у нас имеет автоматы, которые находятся в маленьком ящичке, который запирается, но у нас, как всегда, не запирается. Я беру автомат, заряжаю первый магазин и стреляю по двум (начальник караула и помощник)», – рассказывает он после задержания.

На эту тему

Отдельный вопрос – дедовщина. В НГ, как и в ВСУ, служат контрактники и срочники. По словам задержанного, «дедами» в армии и НГ теперь стали контрактные бойцы. На фоне этого смешно читать побасенки экс-главы «Правого сектора*» Яроша о беспорядке в российской армии, которую украинцы якобы побьют одной левой.

А вот что напрягает – так это новые вспомогательные силовые структуры, которые формирует украинская власть в ответ на якобы готовящееся вторжение. Та же тероборона – ее бойцы также принимают присягу. Но прийти туда фактически может кто угодно, в том числе полный отморозок. Тот же Ярош.

И его возьмут. Главное, чтобы физическая форма соответствовала. А что у него «крыша течет», приступы агрессии – не беда. Это ж не армия. Между тем, этой «неармии» разрешили использовать тяжелое вооружение.

А национальному сопротивлению (добровольческие формирования территориальных общин, их узаконили с 1 января) разрешили легкое стрелковое оружие. У Украины уже есть опыт формирования таких добровольческих подразделений. Например, рота патрульной службы особого назначения «Торнадо» – ее «бойцы» до сих пор сидят. Даже по меркам нынешней Украины считается, что они накосячили.

То, что случилось на «Южмаше» – это, конечно, из ряда вон. Но положа руку на сердце – это лишь вершина айсберга. Украинская власть целенаправленно вооружает персонажей, гораздо более опасных, чем этот сорвавшийся с катушек солдат.