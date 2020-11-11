Суд арестовал солдата-срочника за убийство на аэродроме под Воронежем

Воронежский гарнизонный военный суд заключил под стражу солдата-срочника Антона Макарова, обвиняемого в убийстве троих человек на военном аэродроме под Воронежем.

«По результатам рассмотрения ходатайства суд избрал подозреваемому Макарову А.М. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 8 января 2021 года включительно», – передает РИА «Новости» сообщение суда.

Напомним, солдат-срочник Антон Макаров открыл стрельбу на территории военного аэродрома Балтимор под Воронежем, в результате чего погибли три человека, еще один находится в реанимации. Позже правоохранительные органы задержали Макарова за территорией воинской части. Позднее защита Макарова попросила отправить его под домашний арест по месту проживания.

В Минобороны рассказали подробности расстрела. Также была названа вероятная причина открытой солдатом стрельбы. Власти Воронежской области опубликовали имена трех военнослужащих, которые погибли в войсковой части под Воронежем. Сообщалось, что Макаров ушел из академии МВД из-за конфликтов.