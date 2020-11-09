Названа вероятная причина открытой солдатом стрельбы под Воронежем

Проверка в части в Воронежской области, где солдат-срочник расстрелял сослуживцев и скрылся с оружием офицера, показала, что никакого физического конфликта между ним и другими военнослужащими не было. В качестве основной версии нападения рассматривается нервный срыв, сообщил источник в Западном военном округе.

«По результатам проведенного в воинской части в Воронежской области предварительного разбирательства установлено, что никакого физического конфликта 9 ноября или в предшествовавший период между прибывшим для проверки несения дежурства офицером и военнослужащим, совершившим на него нападение, не было. В качестве основной версии происшедшего рассматривается нервный срыв», – передает ТАСС слова источника с округе.

Тем временем источник в экстренных службах сообшил, что убивший трех человек на военном аэродроме под Воронежем солдат Антон Макаров является местным жителем.

«Рядовой Макаров, который открыл стрельбу, был призван в армию из Воронежа весной этого года», – сказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах сообщили, что поиски Макарова пока ведутся только на территории Воронежской области.

«Пока нет оснований полагать, что он покинул пределы региона», – сообщил источник.

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что солдат срочной службы открыл стрельбу на территории военного аэродрома Балтимор под Воронежем, в результате чего погибли три человека, еще один находится в реанимации. В Минобороны рассказали подробности расстрела.