Срочник расстрелял трех человек на аэродроме Балтимор под Воронежем

Солдат срочной службы открыл стрельбу на территории военного аэродрома Балтимор под Воронежем, в результате чего погибли три человека, еще один находится в реанимации, сообщил источник в экстренных службах региона.

По данным источника, военнослужащий забрал у офицера пистолет и расстрелял троих человек. Отмечается, что еще один человек получил серьезные ранения и находится в реанимации, передает ТАСС.

В настоящее время военнослужащий забаррикадировался на территории воинской части, добавил источник. Также уточняется, что среди убитых военнослужащих – два офицера и солдат-срочник.

По информации Рен ТВ, военнослужащий взял топор и убил одного человека, после чего отнял у другого солдата оружие и застрелил еще двух человек.

В пресс-службе администрации Воронежской области подтвердили факт ЧП на военном аэродроме. «Да, факт такой имеется, мы сейчас сами выясняем все подробности, там [на аэродроме] несколько погибших», – сообщили в пресс-службе.

Военный аэродром Балтимор относится к Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина и уже более семи лет находится на ремонте. Взлетная полоса аэродрома предназначена для всех типов современных самолетов как военных, так и гражданских.

Напомним, в октябре прошлого года рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства. При этом сам Шамсутдинов признан потерпевшим по делу о неуставных отношениях.