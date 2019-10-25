Названо имя расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье солдата

Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту убийства восьмерых военнослужащих в Забайкальском крае.

«Военным следственным отделом Следственного комитета РФ по Дровянинскому гарнизону по факту убийства, совершенного военнослужащим по призыву войсковой части 54160 рядовым Рамилем Шамсутдиновым, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц)», – говорится на сайте ведомства.

Шамсутдинов, по данным следствия, в 18.15 по местному времени расстрелял военнослужащих части, погибли два офицера и шесть сослуживцев, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Подозреваемый задержан, расследование дела продолжается.

Ранее Минобороны сообщило, что военнослужащий открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье, погибли восемь человек. На место отправилась комиссия Минобороны во главе с замминистра обороны генерал-полковником Андреем Картаполовым.