Минобороны назвало причину расстрела военнослужащих в Забайкалье

Военнослужащий открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье, по предварительным данным, на почве нервного срыва, погибли восемь человек, сообщили в Минобороны.

«25 октября около 18.20 часов местного времени (12.20) при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Забайкалья, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

В Минобороны добавили, что в результате ЧП восемь военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие оперативно доставлены в военный госпиталь, им оказана вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. Угрозы их жизни нет, передает РИА «Новости».

В настоящее время открывший огонь военнослужащий задержан. По предварительным данным, «действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы», добавили в ведомстве.

На место стрельбы вылетела комиссия Минобороны во главе с замминистра обороны, генерал-полковником Андреем Картаполовым.

Ранее источник в экстренных службах региона говорил, что по меньшей мере семь человек погибли в результате стрельбы в воинской части в Забайкальском крае. ЧП произошло в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края во время смены караула.