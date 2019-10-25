В воинской части в Забайкалье открыли стрельбу, много жертв

По меньшей мере семь человек погибли и восемь получили ранения в результате стрельбы в воинской части в Забайкальском крае, сообщил источник в экстренных службах региона.

«Минимум семь человек погибли, есть раненые», – сказал источник ТАСС, уточнив, что среди погибших есть солдаты-срочники.

По данным портала Чита.ру, ЧП произошло в ЗАТО Горный Улетовского района Забайкальского края. Во время смены караула военнослужащий открыл огонь по сослуживцам и застрелил семерых человек. Информацию о происшествии подтвердила глава поселка Татьяна Карнаух.

В настоящее время устроивший стрельбу солдат обезврежен.