Расстрелявшего сослуживцев солдата признали потерпевшим в деле о неуставных отношениях

Адвокат рядового Рамиля Шамсутдинова Руслан Нагиев сообщил о возбуждении уголовного дела по факту неуставных отношений в части в Забайкальском крае.

«Наша версия о неуставных взаимоотношениях в части, где служил Шамсутдинов подтверждается в том числе тем, что в настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 335 УК РФ («Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими»). По данному делу Шамсутдинов Рамиль и еще несколько солдат признаны потерпевшими», – написал Нагиев в Facebook.

Накануне суд продлил арест Шамсутдинова до 25 апреля.

Напомним, в октябре Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

В начале ноября отец Шамсутдинова рассказывал, как посетил сына в СИЗО, а также называл причины трагедии. Кроме того, он попросил сына сотрудничать со следствием.

Референт Главного военно-политического управления Минобороны сообщал о работе спецкомиссии ведомства, созванной для расследования этого дела, он также заявил, что в российской армии нет примеров мужеложства.