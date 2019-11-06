Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае, рассказал, как посетил сына в СИЗО, а также назвал причины трагедии.

Салим Шамсутдинов, отец солдата-срочника, заявил, что устроить стрельбу в воинской части Рамиля вынудили неуставные отношения между сослуживцами, передает РБК.

«Что его могло вывести? Сразу понятно – дедовщина, постоянные длительные издевательства над ним. Довели его до такого состояния», – сказал мужчина.

Шамсутдинов-старший рассчитывает, что сына приговорят не более чем к 15 годам лишения свободы.

«Хотя бы не пожизненное, он же еще молодой. Ну дадут ему лет 15. Он же и выйдет оттуда молодым. Ему дальше продолжать нормально существовать», – выразил надежду отец.

Он отметил, что Рамиль «был рад видеть, удивился, что мы смогли приехать (в Читу из Тюменской области)».

«У меня одна пенсия. После инсульта меня на работу кто возьмет? С дорогой помогли. На поездку скинулись друзья и родственники», – добавил Салим Шамсутдинов.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье. Погибли восемь человек, ранения получили еще двое.

Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

После инцидента министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал подчиненных в воинской части в Забайкалье.