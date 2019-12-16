Арест расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье срочника продлили

Читинский гарнизонный военный суд продлил до 25 апреля арест срочника Рамиля Шамсутдинова, который обвиняется в том, что убил восьмерых сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае, сообщил секретарь суда.

«Заседание было 13 декабря, срок ареста продлен до 25 апреля 2020 года», – передает РИА «Новости» сообщение суда.

Напомним, 25 октября Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения. СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

Вначале ноября Шамсутдинов-старший рассказывал, как посетил сына в СИЗО, а также называл причины трагедии. Кроме того, он попросил сына сотрудничать со следствием.