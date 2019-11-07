Отец устроившего бойню солдата попросил сына сотрудничать со следствием

Салим Шамсутдинов, отец арестованного за убийство сослуживцев в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, попросил сына сотрудничать со следствием.

«Со свой стороны я ему сказал, чтобы ни о чем не думал, сотрудничал со следствием, не покрывал никого, не скрывал», – передает ТАСС слова Салима Шамсутдинова.

Он добавил, что готов к возможному пожизненному заключению сына.

«Я же ветеран МВД, понимаю, что ему пожизненное светит», - добавил Шамсутдинов.

По его словам, он не увидел у сына синяков, но обратил внимание на то, что тот похудел и поседел. Сам солдат, по словам отца, сожалеет только о том, что под огонь попали двое срочников: он «сказал, что не заметил их».

По словам Салима Шамсутдинова, его сын в беседе заявил, что хочет расформирования части, в которой служил. Он также подтвердил, что сын говорил ему о наличии неуставных отношений в подразделении, но не вдавался в подробности.

Шамсутдинов-старший также сообщил, что пробудет в Чите еще несколько дней, поскольку у него недостаточно денег, чтобы задержаться на более долгий срок.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье. Погибли восемь человек, ранения получили еще двое.

Военный следственный отдел СК России возбудил уголовное дело по факту массового убийства.

После инцидента министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал подчиненных в воинской части в Забайкалье.

Отец Шамсутдинова Салим рассказал, как посетил сына в СИЗО, а также назвал причины трагедии.