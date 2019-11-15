В Минобороны заявили об отсутствии мужеложства в российской армии

Референт Главного военно-политического управления Минобороны России Рустем Клупов рассказал о работе спецкомиссии ведомства, созванной для расследования убийства восьми военных рядовым Рамилем Шамсутдиновым в Забайкалье. Он заявил, что в российской армии нет примеров мужеложства.

Клупов объяснил, что угроза сексуального надругательства над рядовым Шамсутдиновым – это результат неверного понимания слов. «В матерном наречии есть слово «***** (совершу половое сношение в грубой форме)», которое в прямом понимании подразумевает сексуальное действо, однако, на командирском языке часто применяется в переносном значении, а значит «накажу». И я не исключаю такой возможности, что командир, будучи недовольным действиями Шамсутдинова, использовал именно это слово, для демонстрации своей решимости наказать солдата после сдачи караула», – передает его слова «Новая газета».

Референт Главного военно-политического управления также обратил внимание на то, что Шамсутдинов заявил об этом не сразу, а только после общения с адвокатом.

«В Российской армии нет примеров мужеложства – это традиция, проверенная годами», – добавил он, отметив, что сексуальные надругательства и однополые связи в Вооруженных Силах «не приветствуются, а жестко выражаясь, презираются и могут стать поводом для серьезных неуставных отношений к гомосексуалисту».

Кроме того, Клупов сообщил, что у командира действительно были претензии к солдату именно по службе, так как «Шамсутдинов с первых дней службы, а прослужил он 4 месяца, ни разу не принимал участие в уборке помещений и тем самым противопоставил себя коллективу».

«Я ответственно заявляю, что никто физической силы к Шамсутдинову не применял, побоев на его теле не зафиксировано, и тем более головой в унитаз не окунал», – заявил представитель Минобороны.

Ранее Минобороны назвало ложью сведения об угрозах изнасилования Шамсутдинова.

Напомним, Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения.

После инцидента министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал подчиненных в воинской части в Забайкалье.