Минобороны назвало ложью сведения об угрозах изнасилования Шамсутдинова

Министерство обороны прокомментировало сведения Telegram-каналов о том, что обвиняемый в убийстве восьми военных рядовой Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил расстрел сослуживцев угрозой изнасилования.

«Распространенная одним из телеграм-каналов информация, описывающая языком клише 90-х годов прошлого века порядки, якобы существовавшие в воинской части в Забайкалье, – является абсолютной ложью. Цель информационного вброса – очередная попытка оказать влияние на ход расследования тяжкого преступления», – передает РБК сообщение Минобороны.

Ведомство также объяснило публикацию Telegram-канала с использованием «цитат на тюремном жаргоне», приписывающих военнослужащим «наиболее грязные аспекты внутрикамерных отношений заключенных», попыткой исказить реальную ситуацию, которая сложилась перед трагедией в воинской части в Забайкалье.

Речь идет о публикации Telegram-канала Baza, в которой утверждалось, что Шамсутдинов объяснил расстрел военных тем, что те угрожали его «опустить».

Ранее отец солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова рассказал, что посетил сына в СИЗО. По словам Салима Шамсутдинова, его сын столкнулся с дедовщиной.

Напомним, Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье. Погибли восемь человек, в том числе два офицера. Еще двое получили ранения.

После инцидента министр обороны Сергей Шойгу раскритиковал подчиненных в воинской части в Забайкалье.