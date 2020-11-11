Застрелившего троих человек срочника попросили отпустить под домашний арест

Застрелившего троих военнослужащих в Воронежской области срочника Антона Макарова попросили отправить под домашний арест по месту проживания, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«В ходе сегодняшнего заседания [Воронежского гарнизонного военного суда] защита Макарова попросила избрать для него меру пресечения в виде домашнего ареста по месту проживания его бабушки и дедушки в Орле, куда он направился после убийств», – пояснил собеседник ТАСС.

При этом следователи настаивают, чтобы подозреваемого арестовали, добавил он. По этим данным, суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Напомним, солдат-срочник Антон Макаров открыл стрельбу на территории военного аэродрома Балтимор под Воронежем, в результате чего погибли три человека, еще один находится в реанимации. Позже правоохранительные органы задержали Макарова за территорией воинской части. В Минобороны рассказали подробности расстрела. Также была названа вероятная причина открытой солдатом стрельбы. Власти Воронежской области опубликовали имена трех военнослужащих, которые погибли в войсковой части под Воронежем. Сообщалось, что Макаров ушел из академии МВД из-за конфликтов.