Мэрия Днепропетровска инициировала смену официальной даты основания города

Tекст: Вера Басилая

Заместитель мэра Днепропетровска Андрей Денисенко на заседании рабочей группы заявил, что город был основан не в 1776 году по указу российской императрицы Екатерины II, а раньше. По его словам, существование казацкой агломерации с XVI века доказывает наличие «города трех переправ» задолго до официальной даты, передает ТАСС.

Денисенко подчеркнул, что прежняя дата основания города, связанная с Екатериной II, является результатом «десятилетий колониальной пропаганды». Он призвал определить новую дату, которая «будет соответствовать научной истине». Конкретная дата пока не называется.

Для изменения официальной даты необходимо получить решение городского совета. Денисенко отметил, что пересмотр возможен только после принятия соответствующего административного акта.

Исторически Днепропетровск был основан как Екатеринослав в 1776 году, затем переименован в советский период. В 2016 году город украинскими властями стал называться Днепром в рамках политики «декоммунизации».

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