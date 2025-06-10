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    Сторонники «войны до стратегического поражения России» полагают, что работа духовных лидеров – воодушевлять воинов на битву, и, особенно, папа римский должен поднимать «эльфов» на битву с «орками».

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Стамбульский переговорный тупик повышает цену неизбежной победы России

    Судя по всему, геополитический инструмент под названием «Украина» решено использовать до упора, до полного его износа. Для антитрамповской коалиции в Европе украинский вопрос остается стержневым элементом, без которого глобалистские элиты рискуют лишиться важного объединяющего фактора и мобилизующей повестки.

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Уроки мигрантского восстания в Калифорнии

    Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.

    12 комментариев
    10 июня 2025, 12:26 • Новости дня

    Шеслер указала на «селюковский» характер «дерусификации» Украины

    Эксперт назвала «дерусификацию» населенных пунктов на Украине плевком в лицо народу

    Шеслер указала на «селюковский» характер «дерусификации» Украины
    @ VItalii Kliuiev/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Массовая смена топонимов на Украине не поднимает национальное самосознание, а наоборот, усиливает недоверие к центральной власти, в том числе – в рядах ВСУ, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее в Раде заявили о необходимости переименовать еще более 700 населенных пунктов в рамках «закона о деколонизации».

    «Насильственная «дерусификация» Украины, переименование улиц и городов – это часть политики Киева по перевиранию истории. С карт стираются не только политические и военные топонимы, но и совершенно нейтральные. Этим подчеркивается якобы колониальное прошлое страны, и Банковая сама себе развязывает руки в методах «борьбы против агрессора»», – объяснила политолог Лариса Шеслер.

    «Однако такая политика Киева не встречает понимания даже среди весомой части проукраинских блогеров, общественных деятелей, лидеров общественного мнения, не говоря уже о простых гражданах. Власти указывают, что прежние названия связаны с великой российской цивилизацией, но новые топонимы из придуманной украинской истории носят местечковый, даже «селюковский» характер», – продолжила она.

    «Киев, очевидно, рассчитывал таким образом поднять национальное самосознание, но только усилил недоверие к центральной власти, в том числе – в рядах ВСУ. Даже военные осознают, что Украина сначала в составе Российской империи, а затем и СССР была одним из центров атомной промышленности, судостроения, авиационной отрасли. И стереть это из ментальности большинства украинцев никак не получится», – отметила спикер.

    Аналитик привела в пример Кировоград, жители которого выступали категорически против его переименования в Кропивницкий. «Дело в том, что при отсутствии политических субъектов защитить интересы населения попросту некому. Поэтому Киев продолжает откровенно плевать в лицо народу и его истории», – заключила Шеслер.

    Ранее депутат Верховной рады Ирина Констанкевич заявила, что на Украине нужно переименовать еще более 700 населенных пунктов из-за «несоответствия правописанию украинского языка и законам о деколонизации».

    За несколько дней до этого украинский парламент принял решение о переименовании 328 населенных пунктов. В частности, село Московка станет Мировым, Майское – Гайком, а Каменка – Кам'янкой.

    Кроме того, Владимир Зеленский утвердил закон о переименовании 103 судов в рамках «декоммунизации». В частности, в Николаевской области Октябрьский районный суд будет переименован в Витовский, а Ленинский – в Ингульский. Помимо этого, Проспект Правды в Подольском районе Киева переименован решением Киевского горсовета в честь Европейского союза.

    По данным на апрель 2025 года, за 10 лет на Украине переименовали около 1 тыс. населенных пунктов, а также 25 административных районов и 27 районов в городах. Так, город Днепропетровск стал Днепром, а Кировоград – Кропивницким, пишет ТАСС.

    Кроме того, в стране снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия около 50 тыс. улиц, носящих имена русских писателей, художников, ученых. Также власти убирают все упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.

    9 июня 2025, 13:37 • Новости дня
    Минобороны заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы
    Минобороны заявило о массированном ответном ударе по Украине за атаку на военные аэродромы
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на понедельник ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе Дубно Ровенской области, сообщили в Минобороны.

    Как отметили в оборонном ведомстве, это стало одним из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками был нанесен удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных БПЛА, а также складам с боеприпасами, вооружением и военной техникой ВСУ.

    В итоге цель ударов была достигнута, все назначенные объекты поражены, отчитались в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили авиабазу ВСУ в Ровенской области.

    За прошлую неделю ВС России нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

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    9 июня 2025, 14:42 • Новости дня
    Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет
    Россия и Украина обменялись военнопленными возрастом до 25 лет
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первая группа российских военных до 25 лет вернулась с Украины согласно договоренностям, достигнутым ранее в Стамбуле, и сейчас находится в Белоруссии, сообщило Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что группа российских военнослужащих возрастом до 25 лет была возвращена с территории, контролируемой киевским режимом, на основании договоренностей, достигнутых между Россией и Украиной 2 июня в Стамбуле. В обмен была передана такая же по количеству группа военнопленных ВСУ.

    Сейчас освобожденные российские военные находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая поддержка. Позже все военнослужащие будут переправлены в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях Министерства обороны.

    В субботу сообщалось, что украинская сторона решила отложить проведение обмена пленными на неопределенный срок, несмотря на достигнутые в Стамбуле договоренности и готовность России к процессу.

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    9 июня 2025, 21:44 • Видео
    Киев отказался принимать свои трупы

    Между Россией и Украиной состоялся обмен пленными военными до 25 лет. Однако более шести тысяч погибших украинских солдат Киев принимать отказывается, и у него для этого серьезная причина – жадность.

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    9 июня 2025, 19:28 • Новости дня
    Мединский увидел в глазах военных из делегации Украины нежелание воевать

    Мединский заявил о нежелании делегации Украины отправлять солдат на смерть

    Мединский увидел в глазах военных из делегации Украины нежелание воевать
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Члены украинской делегации на переговорах не хотят отправлять украинских военных на гибель, заявил руководитель российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский.

    «Я вижу в их глазах нежелание воевать. Они не хотят воевать и не хотят посылать на смерть своих солдат. Возможно, потому что в них осталось человеческое начало офицера. Все-таки офицер должен беречь своих солдат. Я чувствую это», – сказал Мединский в интервью RT, передает ТАСС.

    Он добавил, что делегаты киевского режима «хотят что-то сказать, но не могут».

    «У них две трети делегации в военной форме. Это военные. Я смотрю им в глаза. Во-первых, они ничем не отличаются от русских. Они абсолютно такие же. В похожей форме», – добавил он.

    Также Мединский в понедельник заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.

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    9 июня 2025, 16:04 • Новости дня
    Подача электричества прекратилась по всей Запорожской области
    Подача электричества прекратилась по всей Запорожской области
    @ Андрей Сорокин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Во всей Запорожской области временно отключена подача электроэнергии, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в понедельник днем.

    «Восстановление системы электроснабжения продолжается в поэтапном режиме», – указал он в своем Telegram-канале.

    По его словам, ситуация может повторяться из-за атак ВСУ на энергетическую систему области.

    В воскресенье в большинстве населенных пунктов Запорожской области возобновили подачу электричества.

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    10 июня 2025, 07:44 • Новости дня
    Киев накрыло черным дымом после серии мощных взрывов
    Киев накрыло черным дымом после серии мощных взрывов
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Александра Юдина

    В столице Украины после серии взрывов начался пожар на складах, над городом образовался высокий столб черного дыма, сообщает украинское издание «Страна.ua».

    В публикации отмечается, что над столицей виден огромный столб дыма, передает РИА «Новости».

    Сообщается о взрывах, произошедших в Киеве, а администрация Оболонского района уточнила, что возгорание произошло на территории промзоны. Киевские власти заявили, что пожар начался на складах.

    Воздушную тревогу объявили вечером в понедельник не только в Киеве, но и в других регионах, включая Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую, Полтавскую, Кировоградскую, Черкасскую, Винницкую, Киевскую, Черниговскую и Сумскую области Украины.

    Напомним, утром 9 июня сигнал воздушной тревоги распространился на всю Украину после появления тревоги в Киеве и ряде областей. В ночь на 7 июня в Харькове прозвучали более 50 взрывов, местные власти назвали произошедшее самой масштабной атакой с начала спецоперации на Украине.

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    9 июня 2025, 21:56 • Новости дня
    Пленный солдат ВСУ передал координаты для авиаудара по своему штабу
    Пленный солдат ВСУ передал координаты для авиаудара по своему штабу
    @ Пресс-служба Европейского/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Сдавшийся на Сумском направлении украинский солдат сообщил российским военным координаты позиций 47-й отдельной механизированной бригады и попросил нанести удар по командному пункту.

    Пленный боец ВСУ Анатолий Стягайло добровольно передал российским военнослужащим данные о позициях 47-й отдельной механизированной бригады, передает ТАСС.

    Он попросил, чтобы российские войска нанесли бомбовый удар по командному пункту в окрестностях Павловки.

    Стягайло был мобилизован в ряды ВСУ в марте 2022 года и сначала проходил службу в Одесской академии сухопутных войск. После этого он оказался в рембате по ремонту военной техники. Он был взят в плен на Сумском направлении.

    Ранее Стягайло сообщил о присутствии наемников из Японии и Колумбии в Сумской области.

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    9 июня 2025, 18:48 • Новости дня
    Астана напомнила Украине об ожидании ответа по атаке на КТК

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Астана не прекращала ожидать от Киева ответа по нападению на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в феврале 2025 года, сообщил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

    «Конечно, будем ждать, если они соизволят ответить. Будем ждать. Вы можете этот же вопрос украинской стороне направить», – цитирует Смадиярова ТАСС. По его словам, Казахстан передал киевскому режиму по дипломатическим каналам всю необходимую информацию по атаке, дальнейшие шаги должна сделать Украина.

    Украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» на КТК 17 февраля 2025 года. Станция временно прекратила работу, ремонт завершился в мае. КТК обеспечивает основной объем экспорта казахстанской нефти на мировой рынок.

    В министерстве энергетики Казахстана подчеркивали, что прокачка нефти во время ремонта не прекращалась и велась в обход поврежденной станции.

    В апреле Астана отмечала, что ведет переговоры с Киевом по инциденту с атакой беспилотников на нефтеперерабатывающую станцию «Кропоткинская».

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    9 июня 2025, 20:47 • Новости дня
    Послы объяснили слова Лаврова о военных

    Посол Мирошник: Сегодня дипломаты зависят от солдат

    Послы объяснили слова Лаврова о военных
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дипломатия возможна лишь в том случае, если обе стороны готовы слышать друг друга. Однако национальные интересы России долгое время игнорировались Западом и Украиной. Поэтому сегодня «переговорщиками» от лица страны становятся в том числе бойцы СВО. Так послы Родион Мирошник и Константин Долгов прокомментировали слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что сегодня лучшими дипломаты Москвы являются военные.

    «Сегодня многие международные процессы оцениваются сквозь призму боевых действий. То есть какие-либо договоренности достигаются за счет ситуации на земле. В этой связи коридор дипломатии сужается: профильные специалисты могут обсуждать что-либо лишь в контексте успехов военных. Продвижение солдат становится фундаментом для дальнейших переговоров», – сказал Родион Мирошник, посол  по особым поручениям МИД по вопросам преступлений киевского режима.

    «Сейчас российские войска наступают на всех участках фронта. Расширяется наше присутствие в Сумской и Харьковской областях. Мы наращиваем присутствие на границах Днепропетровской области. И это позволяет Москве занимать на переговорах более жесткую позицию. Именно поэтому сегодня дипломаты и зависят от солдат», – акцентирует Мирошник.

    Разговоры, заявления и обсуждения работают лишь в том случае, если обе стороны готовы друг друга слушать, добавляет Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России. «Мы долгие годы пытались донести до Украины и Запада простую истину: прочный мир возможен лишь в том случае, если национальные интересы всех сторон будут учтены в равной степени», – отметил он.

    «Однако нас игнорировали. Более того, против Москвы начали "играть мускулами". В такой ситуации дипломатия вынужденно отошла на второй план. Реализация основных целей России, неразрывно связанных с ее безопасностью, стала возможна лишь путем применения военного потенциала», – подчеркнул собеседник.

    «Кроме того, готовность Украины соблюдать какие-либо договоренности вызывает серьезные сомнения. В Стамбуле наши делегации сумели, казалось бы, достичь взаимопонимания по вопросу об обмене телами погибших. Тем не менее Киев работает на подрыв даже этой исключительно гуманитарной инициативы», – рассуждает спикер.

    «Поэтому слова Сергея Лаврова констатируют реальное положение дел. Сегодня "переговорщики" должны работать на благо фронта, всячески обеспечивать благоприятные условия для дальнейшего продвижения российских войск, чтобы в будущем противник стал более "понятливым"», – заключил Долгов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что «самые лучшие наши дипломаты – это, безусловно, бойцы на передовой». Выступая на Форуме будущего-2050, он подчеркнул, что именно солдаты в рамках спецоперации «отвоевывают правду, честь и достоинство».

    Напомним, в настоящее время российские военные активно работают над созданием буферной зоны в приграничных областях Украины. Военные постепенно расширяют контроль над Харьковской и Сумской областями. Помимо этого, бойцы подошли вплотную к границам Днепропетровской области. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала значение данного направления фронта.

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    9 июня 2025, 23:49 • Новости дня
    Мединский заявил о требовании россиян быть жестче в переговорах с Украиной

    Мединский: Граждане требуют жестких действий от нас, и нам очень тяжело

    Мединский заявил о требовании россиян быть жестче в переговорах с Украиной
    @ Journalistically Speaking with Rick Sanchez/YouTube

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские граждане требую от российской делегации быть жестче на переговорах с Украиной, признался ее глава и помощник президента России Владимир Мединский в беседе с американским журналистом Риком Санчесом в эфире RT.

    «Наше население, наши граждане требуют гораздо более жестоких действий от нас», – сказал Мединский.

    Он пояснил, что после подрывов мостов с поездами было сложно ехать на второй раунд переговоров с Киевом.

    «Конечно, после этого граждане требуют, нужно «Орешником» по Киеву, по Львову, хватит переговоров. И нам очень тяжело в этом отношении», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча состоялась в закрытом режиме и длилась чуть более часа. Киев получил от Москвы меморандум с условиями прекращения огня.

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    9 июня 2025, 22:37 • Новости дня
    Foreign Policy объяснил, почему США не оставят Украину без помощи

    Foreign Policy сообщил о неизменном обеспечении Киева разведданными США

    Foreign Policy объяснил, почему США не оставят Украину без помощи
    @ Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Администрация президента Дональда Трампа не откажется от Украины полностью, так как она уже слишком дорого обошлась США, поэтому Вашингтон, как минимум, продолжит предоставлять Киеву доступ к спутниковой разведке, сообщили Foreign Policy близкие к администрации американского президента источники.

    «Инсайдеры в Вашингтоне, которые общаются с администрацией Трампа по поводу Украины, говорят, что она не будет приостанавливать доступ Украины к спутниковой разведке США, которая имеет решающее значение для наведения ударов на поле боя. Эти передовые спутниковые снимки абсолютно необходимы Украине: это ее глаза и уши», – пишет журнал Foreign Policy.

    В статье отмечают, что перспективы Украины на поле боя с Россией потускнели с приходом к власти администрации Трампа, который постоянно намекал, что военная помощь, похожая на ту, которую финансировала администрация Байдена, Киеву не поступит.

    Однако, говорится в статье, существуют стратегии, которые помогут Киеву даже без участия США, но они не понадобятся, так как администрация Трампа не откажется от Украины полностью.

    FP пишет, что американские политики, в том числе большинство республиканцев, понимают, сколь много потеряет Вашингтон в случае возможного краха Украины. 

    «США могут и, вероятно, будут предлагать аналогичную предыдущему президенту поддержку, которая не будет стоить Вашингтону слишком дорого», – сказано в материале.

    Журнал считает, что еще одной причиной поддержки Вашингтоном Киева является сохранение доступа к Украине, что позволяет США участвовать в войне, а не стоять в стороне в качестве бесполезного наблюдателя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Сергей Рахманин спрогнозировал ухудшение отношений между США и Украиной, отметив, что новые пакеты военной помощи Киеву выделяться не будут.

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    10 июня 2025, 08:12 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о приказах расстреливать раненых российских солдат

    Украинский пленный рассказал о приказах расстреливать раненых российских солдат

    Tекст: Вера Басилая

    Пленный украинский военный Вячеслав Кутятин рассказал, что командование его подразделения неоднократно отдавали приказы расстреливать раненых российских бойцов.

    По словам Кутятина, командование украинских подразделений неоднократно отдавали приказы расстреливать раненых российских военных, передает РИА «Новости».

    Он сообщил, что во время одного из случаев командиры приказали «обнулить» раненого солдата, забрать оружие и спрятать тело, однако сами украинские солдаты отказались это делать и отпустили пленного.

    По словам Кутятина, такая ситуация повторялась несколько раз. Он уточнил, что через десять дней после первого инцидента командование снова отдало аналогичный приказ относительно раненых российских бойцов, оказавшихся на позициях украинских военных по ошибке. Второй пленный украинец Александр Бондаренко подтвердил слова Кутятина.

    Ранее командиры ВСУ отдают приказы убивать раненых солдат, чтобы не допустить их попадания в плен.

    Российские военные вынесли на руках из Торецка раненого солдата ВСУ, которого оставили сослуживцы.

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    9 июня 2025, 19:04 • Новости дня
    Мединский объяснил отказ Киева забирать тела солдат ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь, а выделенные на компенсации средства уже израсходованы, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский.

    В интервью RT Мединский уточнил, что Россия предлагала передать тела украинских военнослужащих, но Киев не воспользовался этой возможностью: «Во-первых, им тяжело признавать такие большие потери. Во-вторых, мы предложили: прямо в наши вагоны, в наши рефрижераторы загрузите, если у вас есть тела наших погибших [военнослужащих], чтобы мы их похоронили. Видимо, им нечего загрузить обратно», передает ТАСС.

    Кроме того, он отметил, что Украина ранее приняла закон о выплате крупных компенсаций семьям погибших военных за счет американских средств, однако эти деньги уже были потрачены на другие нужды.

    Ранее представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия выполнила свою часть договоренностей, доставив к месту обмена более 1 тыс. тел украинских военных, однако украинская сторона не вышла на контакт.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что киевским властям не нужны свои граждане ни живыми, ни мертвыми.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, почему Киев не забирает тела погибших.

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    9 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    СПЧ направил за рубеж доказательства казней российских военных в украинском плену

    Совет по правам человека передал международным организациям документы с доказательствами расстрела на Украине российских пленных военных/

    Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) отправил материалы о казнях военнослужащих России, находившихся в плену у ВСУ, в международные организации и дипломатические представительства, передает РИА «Новости».

    В заявлении СПЧ говорится, что за рубеж была направлена новая подборка материалов с доказательствами преступлений ВСУ и националистических батальонов против мирных жителей и российских военных. Подчеркивается, что с весны 2022 года такие материалы рассылаются примерно в две тыс. адресов, включая международные организации, дипломатов, политиков, журналистов и правозащитников.

    В последнюю подборку вошли свидетельства о преступлениях, совершенных с 1 января по 31 марта в ДНР, ЛНР и Брянской области. Также опубликованы материалы с доказательствами расстрела российских военных, плененных под Авдеевкой и доставленных в Новогродовку (ДНР) в январе 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, молодые российские военные, которым не исполнилось 25 лет, вернулись домой после обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму.

    Первая группа российских военных до 25 лет вернулась с Украины в Белоруссию согласно договоренностям, ранее достигнутым в Стамбуле. Киев регулярно срывает обмен пленными и телами погибших на Украине, приводя маловероятные объяснения, которые невозможно признать правдоподобными.

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    10 июня 2025, 04:03 • Новости дня
    Украина собралась «дерусифицировать» более 700 населенных пунктов
    Украина собралась «дерусифицировать» более 700 населенных пунктов
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Более 700 населенных пунктов на Украине планируют переименовать в рамках дерусификации, чтобы избавиться от топонимов, связанных с Россией и советским прошлым, сообщила депутат Верховной рады Ирина Констанкевич.

    «Впереди еще большой кусок работы, еще есть 700 населенных пунктов, которые нужно переименовать с учетом несоответствия правописанию украинского языка и несоответствие законам про деколонизацию», – цитирует ТАСС ее выступление в эфире украинского телеканала «Рада».

    Согласно данным на апрель на апрель, за 10 лет на Украине переименовали около 1 тыс. населенных пунктов, 25 административных районов и 27 районов в городах.

    К примеру, Днепропетровск переименован в Днепр, Кировоград – в Кропивницкий.

    По состоянию на начало 2022 года, на Украине снесено более 2,5 тыс. памятников, изменено почти 50 тыс. улиц, названных в честь русских писателей, художников, ученых. истребляются упоминания о вкладе советского народа в победу во Второй мировой войне.

    Напомним, на Украине после декоммунизации появились новые села с названиями Гниловоды и Бардаковка. С 2014 года Украина переименовала 555 улиц Киева, названия которых были связаны с русским и советским прошлым.

    Как писала ранее газета  ВЗГЛЯД, власти Украины приняли решение о смене топонимов, затрагивающие более 300 населенных пунктов в различных областях страны.

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    9 июня 2025, 21:38 • Новости дня
    Губернатор Запорожской области опубликовал новый список погибших военных ВСУ

    Губернатор Запорожской области Балицкий опубликовал новый список погибших военных ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал новые списки идентифицированных тел погибших украинских военнослужащих.

    В перечне, опубликованном в Telegram-канале губернатора, содержатся имена 91 погибшего, а также места их гибели. Балицкий отметил, что работа по идентификации продолжается, и добавил: «Публикуем новые списки идентифицированных тел украинских солдат, чтобы родственники могли найти своих погибших».

    По его словам, семьи пропавших военных выражают благодарность за эту информацию. Губернатор подчеркнул, что Киев скрывает данные о погибших, а Россия, в отличие от украинских властей, «всегда проявляла уважение к погибшим».

    Балицкий уже представлял списки идентифицированных погибших бойцов ВСУ, тела которых Киев отказался принимать.

    Ранее генерал-лейтенант Александр Зорин сообщил, что Россия передала украинской стороне список из 640 фамилий для обмена и начала масштабную гуманитарную акцию по репатриации более 6 тыс. тел погибших.

    Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Киев не принимает тела погибших военных, поскольку не желает признавать масштаб потерь.

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