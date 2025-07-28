Языковой омбудсмен Украины признала законность исполнения песен на русском языке

Tекст: Мария Иванова

Ивановская заявила, что исполнение песен на русском языке на концертах не нарушает закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», если соблюдаются прочие нормы законодательства, передает ТАСС.

Она подчеркнула: «Закон не исключает возможности использования других языков в исполнении художественных произведений – в частности песен – при условии, что это не противоречит другим законодательным нормам. То есть исполнение песен на русском языке в публичном пространстве как таковое не является нарушением закона «О государственном языке».

Ивановская также уточнила, что уполномоченный по защите языка не может запрещать исполнение песен на других языках, но вправе контролировать, на каком языке делаются объявления, афиши и билеты. В некоторых городах, например, в Киеве и Тернополе, были введены ограничения на публичное использование русскоязычного контента, но штрафы и санкции за эти нарушения не применяются.

Ранее скандал вокруг артиста Андрея Данилко (известного по образу Верки Сердючки) вспыхнул из-за исполнения им песен на русском языке. Бывший языковой омбудсмен Тарас Кремень сначала требовал наказать Данилко, но позже признал, что такие действия не нарушают украинский закон, и отказался от идеи наказания артиста. В результате штраф был наложен только на директора концертного комплекса за нарушение регламента проведения мероприятия.

С 2014 года на Украине проводится политика вытеснения русского языка – закон 2019 года ограничил его использование и запретил русскоязычные произведения, обучение и даже общение на переменах в школах. Несмотря на это, русский язык широко распространен в повседневной жизни, что нередко становится причиной конфликтов между гражданами.

Ранее новый языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила исключить из конституции Украины упоминание русского языка.

Руководителя концертного комплекса на Украине оштрафовали за то, что во время выступления Верки Сердючки прозвучали две песни на русском языке.

В Кировограде (Кропивницком) родителей подростков оштрафовали за исполнение их детьми песен на русском языке в парке.