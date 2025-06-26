Гены – не клопы, всех не передавишь. Природные носители «национальной свидомости» все равно не будут считать тебя своим, сколько бы ты не демонстрировал свое «жидобандеровство». Это с уличной шпаной можно договориться, а с ними можно договариваться только до поры до времени и на их условиях.0 комментариев
На Украине оштрафовали родителей за песни детей на русском
В украинском Кировограде (Кропивницком) родителей подростков, исполнивших в парке песни на русском языке, оштрафовали за «неисполнение обязанностей по воспитанию детей».
Родителей подростков из Кировограда (украинское название Кропивницкий), чьи дети пели на улице песни на русском языке и снимали это на видео, привлекли к административной ответственности, передает ТАСС.
Представитель областной полиции пояснил, что с подростками провели беседу, а на родителей составили протоколы: «С подростками провели профилактическую беседу. В отношении родителей составили протоколы по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях – «неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей».
Инцидент произошел после того, как в городском чате 24 июня появилось видео, на котором группа детей громко поет русскоязычные песни в парке возле храма Православной церкви Украины. Полиция сразу начала устанавливать личности подростков, попавших в кадр.
Украинские власти продолжают курс на вытеснение русского языка из публичного пространства. По данным издания, ограничения распространяются на музыку, книги, фильмы, спектакли, а в школах и вузах запрещено изучение русского языка. Несмотря на это, в быту жители страны продолжают широко использовать русский и слушать русскоязычную музыку, что неоднократно становилось причиной конфликтов на местах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кандидат в омбудсмены по языку на Украине Александр Завальский предложил проводить языковую украинизацию «тихим методом».
Ранее директор одного из отелей на Украине был оштрафован за организацию концерта Верки Сердючки. До этого власти Львовской области привлекли к административной ответственности девушку за ролик с русскими песнями у дорожного знака города Рава-Русская.