На Сердючку подали жалобу после исполнения песен на русском языке в Киеве

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет украинское издание «Страна», концерт Сердючки прошел 13 июня в киевском Osocor Residence. Выступление артиста вызвало возмущение у представителей организации «Украiнська мова» из-за исполнения песен на русском языке, передает Lenta.Ru.

Телеведущий Виктор Дяченко публично обратился к уполномоченному по защите государственного языка на Украине Тарасу Кременю с просьбой обратить внимание на Данилко. В своей публикации он заявил: «Надеюсь, что мы прекратим мимикрировать и ждать российскую армию в Киеве», прямо обвинив певца в неподобающем поведении.

Языковой омбудсмен Украины, в свою очередь, сообщил, что обратился в полицию по факту исполнения русскоязычных песен в столице, что нарушает действующий мораторий. Он также обвинил Данилко в нарушении закона об украинизации и пообещал, что за подобные действия наступит ответственность, подчеркнув, что ситуация затрагивает национальное достоинство.

1 апреля украинских музыкальных исполнителей решили проверить на российское гражданство.

Ранее украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, сообщил, что его концерты в Европе перенесены из-за того, что министерство культуры Украины отказало в разрешении на выезд.

В январе прошлого года Верка Сердючка получила штраф за антироссийские высказывания во время выступлений в Дубае.