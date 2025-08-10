Уступив Аляску США, Россия рассчитывала приобрести союзника, также заинтересованного в сдерживании аппетитов Британской империи. С учетом нынешней роли Лондона на Украине – это довольно прозрачный намек. Да и в целом перенос фокуса российско-американских отношений с запада на северо-восток серьезно меняет контекст будущих переговоров.0 комментариев
Захарова назвала отношения Евросоюза и Украины некрофилией
Официальный представитель МИД Мария Захарова резко высказалась о совместном заявлении Евросоюза и офиса Зеленского, касающемся путей достижения мира на Украине.
Захарова прокомментировала совместное заявление, которое опубликовал офис Зеленского. В нем лидеры стран Евросоюза и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали к прекращению огня на Украине и заявили, что этого можно достичь только путем давления на Москву и поддержки киевских властей, передает РИА «Новости».
В своем Telegram-канале Захарова подчеркнула, что в заявлении речь не идет о прекращении поставок вооружений Киеву. По ее словам, в документе утверждается, что мира на Украине возможно добиться исключительно при давлении на Россию и поддержке украинских властей.
Захарова также заявила: «Взаимоотношения Банковой и брюссельской бюрократии уже похожи на некрофилию, и она отличается ярой взаимностью сторон».
