Официальный представитель МИД Мария Захарова резко высказалась о совместном заявлении Евросоюза и офиса Зеленского, касающемся путей достижения мира на Украине.

Tекст: Дмитрий Зубарев

Захарова прокомментировала совместное заявление, которое опубликовал офис Зеленского. В нем лидеры стран Евросоюза и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали к прекращению огня на Украине и заявили, что этого можно достичь только путем давления на Москву и поддержки киевских властей, передает РИА «Новости».

В своем Telegram-канале Захарова подчеркнула, что в заявлении речь не идет о прекращении поставок вооружений Киеву. По ее словам, в документе утверждается, что мира на Украине возможно добиться исключительно при давлении на Россию и поддержке украинских властей.

Захарова также заявила: «Взаимоотношения Банковой и брюссельской бюрократии уже похожи на некрофилию, и она отличается ярой взаимностью сторон».

