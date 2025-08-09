Макрон второй раз за неделю поговорил с Зеленским о встрече Путина и Трампа

Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.5 комментариев
Презеидент Франции Макрон второй раз за неделю созвонился с Зеленским
Президент Франции Эммануэль Макрон второй раз за неделю провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским после объявления о планируемой встрече президентов России и США.
Как отметил Макрон, он обсудил текущую ситуацию с Зеленским, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Британии Киром Стармером. передает РИА «Новости».
Президент Франции подчеркнул, что будущее Украины не должно решаться без участия самих украинцев, а европейские страны обязательно станут необходимой стороной в процессе, поскольку речь идет о безопасности Европы.
По словам Макрона, Франция, Германия и Британия сохраняют решимость продолжать поддержку Киева, полагаясь на потенциал «коалиции желающих». Французский лидер отметил, что Европа должна активно участвовать в урегулировании конфликта на Украине, поскольку это напрямую связано с интересами и безопасностью европейцев.
Ранее Владимир Зеленский выразил обеспокоенность из-за возможного обсуждения урегулирования конфликта на Украине без участия Киева.
Лидер «Патриотов» Флориан Филиппо отметил растерянность сторонников эскалации на Украине после сообщений о предстоящей встрече президентов России и США.
Перед переговорами Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, в Британии соберут экстренный саммит с участием европейских, украинских и американских представителей.
Политолог Андрей Быстрицкий заявил, что ЕС оказался в тупике после решения Путина и Трампа встретиться на Аляске.
Политолог Федор Лукьянов отметил, что выбор Аляски подчеркивает исключительность формата «один на один» без посредников.