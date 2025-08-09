Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
Депутат Меттан заявил об отказе Европы признать поражение Украины
Депутат Женевского парламента Ги Меттан выразил мнение о неспособности европейских стран объективно оценить положение Украины в конфликте с Россией.
По словам Меттана, европейские страны не способны сыграть роль в мирном урегулировании конфликта на Украине из-за отказа видеть проигрыш Киева, передает РИА «Новости».
Швейцарский депутат и журналист Ги Меттан отметил, что с 2014 года у европейских лидеров отсутствует реализм в оценке ситуации. По его словам, Дональд Трамп и Владимир Путин являются реалистами, в отличие от европейцев и украинских властей, которые «потеряли всякое представление о реальности».
Меттан подчеркнул, что Европа утратила геополитический смысл и потому не способна участвовать в восстановлении мира на Украине. Он заявил: «Потребуется еще немного времени, чтобы они пришли в себя».
Депутат отметил, что у Трампа есть значительные рычаги давления на европейцев, как это уже проявилось при введении пошлин против Европейского союза. По мнению Меттана, несмотря на географические, экономические и культурные особенности, в будущем европейцам придется присоединиться к поиску мирного решения, однако этот процесс только начинается и займет еще некоторое время.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что главной темой саммита Путина и Трампа на Аляске станет долгосрочное урегулирование конфликта на Украине.
Владимир Зеленский выразил обеспокоенность обсуждением урегулирования без участия Киева.
Сенатор Карасин обвинил Евросоюз в попытках помешать разрешению кризиса на Украине.
Политолог Андрей Быстрицкий отметил тупик для ЕС после решения о встрече Путина и Трампа на Аляске.