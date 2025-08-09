Эксперт: Санду уничтожает и банкротит Молдавию

Общественник Тулянцев: При Санду Молдавия достигла катастрофического уровня бедности населения

Tекст: Андрей Резчиков

«Уровень бедности в Молдавии – катастрофический. Многие дееспособные граждане выехали за пределы страны, чтобы минимально обеспечить потребностей своих семей. Президент Майя Санду и правящая Партия действия и солидарности (PAS) обещали нам сладкие европейские щи, но произошло все с точностью наоборот», – считает Тулянцев.

По его словам, в последние годы Молдавия «на всех скоростях ринулась к стандартам худших диктатур»: «У нас не осталось свободных СМИ. Майя Санду продолжает курс олигарха и бывшего лидера Демпартии Молдавии Владимира Плахотнюка на уничтожение страны и ее банкротство. С точки зрения нынешнего режима – чем меньше людей в стране, тем проще управлять процессами и отщипывать от грантов и займов, которые дает коллективный Запад».

«Под европейским флагом сегодня банкротят некогда успешную и многонациональную Молдавию, которая была одним из лидеров сельскохозяйственной отрасли. Сегодня фермеры не знают, как свести концы с концами, так как их душат и давят банковские кредиты», – добавил спикер.

Собеседник также отметил, что на жизнь в Гагаузии Кишинев сейчас оказывает колоссальное давление. «Центральная власть больше вливает средств в те регионы, которые голосуют за нее. Граждан разделили по принципу "свой-чужой". Ценности Гагаузии противны нынешнему режиму. Центр делает все возможное, чтобы минимизировать возможности субъекта самостоятельно управлять внутренними процессами», – пояснил эксперт.

При этом Тулянцев подчеркивает, что Кишинев не контролирует Гагаузию полностью, а потому «отыгрывается на Евгении Гуцул», которая на этой неделе была приговорена к тюремному сроку. «Необязательно быть сторонником башкана (главы автономии), чтобы понять: в ее отношении развязан откровенный беспредел. При этом сама Санду возглавляет коррупционную систему, которая так и не была очищена от олигархических кланов Плахотнюка», – заключил Тулянцев.

Согласно опубликованным в Молдавии данным Национального бюро статистики, за последние пять лет уровень бедности в стране вырос до 33,6%. До прихода PAS и Майи Санду к власти в 2020 году этот показатель находился на отметке в 25%. Треть населения страны не имеет доходов, достаточных для удовлетворения базовых потребностей, и тратит менее прожиточного минимума.

Еще одна проблема – отток населения: с 2021 по 2025 год население республики сократилось примерно на 10 %. Три четверти этого падения составила эмиграция – за последние четыре года республику покинуло около 200 тыс. человек, это около 7% населения. Как пишет Gagauznews, основная часть уехавших из страны – молодые люди трудоспособного и репродуктивного возраста до 44 лет.

Ограничения закупок газа из России и конфликт с «Газпромом» привели к проблемам с электроэнергией и отоплением, они подорожали на 40-70%. Подорожание энергоресурсов сильно сказалось и на производстве. В Приднестровье промышленное производство сократилось на 43 % в 2025 году, а в отдельных отраслях, таких как металлургия и химия, спад достиг 70 %. В остальной части страны тоже наблюдается сильный промышленный спад: некоторые отрасли, как, например, производство машин и оборудования, в 29024 году потеряли до 69 %.

Переживает кризис и экспортная сфера. За 2023–2025 годы экспорт товаров сократился с 4 млрд долларов до 3,5 млрд в 2024 году (12,2 %), а в первые месяцы 2025 года – еще на 10,5 %. Внешнеторговый дефицит достиг рекордных 5,5 млрд долларов в 2024 году, экономика остается зависимой от импорта. Также в 2024 году был зафиксирован рекордный рост государственного долга за всю историю страны – он достиг 4,19 млрд долларов.