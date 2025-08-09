Настоящие большие политики, даже втянутые по уши в технологии «пробных шаров» и «регулируемых утечек», необходимых для современной «большой политической игры», не разучились создавать эффекты оригинальности и неожиданности, когда это необходимо.0 комментариев
Карасин объяснил нервозную реакцию ЕС на встречу Путина и Трампа
Сенатор Карасин обвинил ЕС в попытках помешать урегулированию кризиса на Украине
Нервозная реакция Брюсселя на предстоящий саммит лидеров России и США в августе указывает на готовность ЕС вмешиваться в процесс урегулирования кризиса на Украине, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.
Евросоюз попытается усилить конфликт на Украине и помешать урегулированию ситуации, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в своем Telegram-канале.
Карасин отметил, что особую нервозность в Брюсселе вызвала запланированная на 15 августа встреча лидеров России и США на Аляске. По его словам, реакция ЕС показала, «насколько глубоко Европа погрузилась в безотчетную русофобию».
По его мнению, в ближайшие дни столкнутся различные подходы к урегулированию кризиса на Украине: одни будут направлены на поиск решения, а другие – на его усугубление.
Карасин также подчеркнул, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте активно используют антироссийскую риторику, чтобы подчеркивать разрыв отношений с Москвой.
Ранее в Кремле подтвердили место встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа по вопросу Украины на Аляске.
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что основной темой переговоров станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.
Перед встречей Путина и Трампа на Аляске в Британии запланировали экстренный саммит с участием европейских, украинских и американских представителей.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предупредил о рисках провокаций и дезинформации со стороны третьих стран перед саммитом.
Политолог отметил тупиковую ситуацию для Евросоюза после принятого решения о встрече Путина и Трампа.