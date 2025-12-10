  • Новость часаЗа ночь над Россией нейтрализовали 20 украинских беспилотников
    В Европе появился новый лидер конфронтации с Россией
    Путин рассказал о поездках без кортежа и мигалок «по-тихому»
    Euroclear оценил подлежащие возможной утрате в России активы
    Западные СМИ запугивают африканцев в Мали «страшными русскими»
    Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения
    Зеленский поставил условие для проведения выборов на Украине в течение 90 дней
    Постпред Украины при ООН пообещал «дырку от бублика» вместо Украины
    В ФРГ граждан России, Украины и Армении начали судить по обвинению в шпионаже
    Звонки из-за рубежа решили промаркировать для защиты от мошенников
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв США унижают Европу на пользу России

    Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.

    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Брюссель строит круговую поруку вокруг воровства российских денег

    Неискушенный наблюдатель может задаться вопросом: какая связь между решением об изъятии российских активов и обороной ЕС? Самая что ни на есть прямая.

    Владимир Можегов Владимир Можегов Белый дом затеял контрреволюцию

    «Американская империя», разрушение глобализма и «мир через силу» – вот три главных заявления новой доктрины администрации Трампа. Это, очевидно, отражает реальные взгляды Трампа и звучит достаточно интересно.

    10 декабря 2025, 08:10 • Новости дня

    ВС России форсировали Гайчур и начала бои в центре Гуляйполя

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные форсировали реку Гайчур и вступили в активные бои на центральных улицах Гуляйполя в Запорожской области, сообщил депутат законодательного собрания Запорожской области, участник специальной военной операции Сергей Юрченко.

    Вооруженные силы России успешно преодолели реку Гайчур и начали сражения в центре города Гуляйполе, сообщает ТАСС. Об этом заявил депутат законодательного собрания Запорожской области Сергей Юрченко, который также является заместителем председателя комитета по обороне региона и участником специальной военной операции.

    По его словам, можно надеяться, что Гуляйполе до конца текущего года ВС России освободит. Кроме того, после освобождения Новоданиловки существует возможность, что в те же сроки будет освобожден город Орехов.

    Юрченко подчеркнул, что россияне максимально быстро движутся к городу Запорожье. Он напомнил, что этот город конституционно считается частью Российской Федерации и направление на него рассматривается как стратегически важное.

    Минобороны заявило, что Гуляйполе, ведущие к нему дороги и все прилегающие территории находятся под огневым контролем артиллерии и подразделений беспилотных систем группировки «Восток».

    Авиационные удары ФАБ уничтожили штурмовой полк ВСУ под Гуляйполем.

    9 декабря 2025, 08:40 • Новости дня
    Герасимов поставил задачу группировке «Центр» ликвидировать ВСУ в Димитрове
    Герасимов поставил задачу группировке «Центр» ликвидировать ВСУ в Димитрове
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов отметил, что после освобождения города Красноармейска частями 2-й армии, главной задачей группировки войск «Центр» является ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова, сообщило Минобороны.

    Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба, проверил выполнение боевых задач соединениями и частями общевойсковой армии группировки «Центр» на днепропетровском направлении зоны спецоперации, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В ходе инспекции на передовом пункте управления Герасимов отметил, что после освобождения Красноармейска основной задачей для группировки войск «Центр» стала ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова. Командующий заслушал доклады руководства 2-й и 51-й армий и командиров соединений о прогрессе выполнения задач.

    По итогам работы Герасимов вручил государственные награды лучшим военнослужащим за освобождение Красноармейска и поблагодарил их за проявленные доблесть и мужество при выполнении боевых задач.

    Напомним, российские войска освободили города Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье.

    Командующий группировкой «Центр» Валерий Солодчук доложил президенту Владимиру Путину об освобождении южной части Димитрова.

    9 декабря 2025, 16:42 • Новости дня
    СМИ сообщили о завершении освобождения Северска силами российской армии

    СМИ: Северск в ДНР полностью перешел под контроль российских военных

    СМИ сообщили о завершении освобождения Северска силами российской армии
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Северск в Донецкой народной республике был освобожден российскими войсками, а украинские подразделения практически полностью покинули город, сообщил Telegram-канал Mash. Одними из первых в город вошли казачьи подразделения.

    Освобождение города Северска в Донецкой народной республике завершили российские военные, передает Газета.ru. Населенный пункт, по данным Telegram-канала Mash, теперь находится под полным контролем российских сил.

    Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад сообщили изданию, что стали одними из первых, кто вошел в город. В результате операции казачьим подразделениям удалось нейтрализовать элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду Вооруженных сил Украины.

    Сейчас украинские военнослужащие практически полностью покинули Северск, оставив в городе только небольшие группы, которые прячутся в подвалах и постройках. Российские военные в настоящее время проводят зачистку территории города.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы сузили горловину нового огневого котла западнее Северска в Донецкой народной республике. Там уже вырисовываются очертания огневого кармана, где ВСУ могут оказаться в окружении в случае несвоевременного отвода своих сил.

    9 декабря 2025, 21:00 • Видео
    Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

    Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    9 декабря 2025, 20:08 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия доведет СВО до логического завершения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что страна выполнит все поставленные задачи в ходе спецоперации на Украине.

    На заседании Совета по правам человека глава государства подчеркнул, что работа по достижению целей спецоперации будет завершена, передает ТАСС.

    «Мы, безусловно, доведем это дело до логического завершения, до достижения целей специальной военной операции», – сказал Путин.

    В ноябре на совещании с Совбезом Путин заявил, что Россия готова обсуждать мирное урегулирование, но отказ Киева от переговоров лишь приближает достижение целей спецоперации на Украине военным путем.

    Как отмечал политолог Геворг Мирзаян в колонке для газеты ВЗГЛЯД, расчеты на «договорнячок» по Украине провалились. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Цели СВО будут решены дипломатическим путем, если позволят обстоятельства, или военным.

    9 декабря 2025, 20:19 • Новости дня
    В ФРГ граждан России, Украины и Армении начали судить по обвинению в шпионаже

    DPA: Во Франкфурте-на-Майне начали судить трех мужчин за шпионаж в пользу РФ

    В ФРГ граждан России, Украины и Армении начали судить по обвинению в шпионаже
    @ AFP/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Германии стартовало судебное разбирательство по обвинению трех мужчин из России, Украины и Армении в работе на российскую спецслужбу и попытке сбора данных, пишут местные СМИ.

    В Германии начался судебный процесс против трех мужчин, обвиняемых в шпионаже в пользу России, передает ТАСС со ссылкой на издание DPA. Фигурантами дела стали граждане России, Украины и Армении. Рассмотрение дела проходит в Сенате государственной безопасности Высшего земельного суда Франкфурта-на-Майне.

    Федеральная прокуратура предъявила официальные обвинения 16 мая, указав, что, по их данным, в начале мая 2024 года гражданин Армении Вардгес И. получил задание от российской спецслужбы – вести наблюдение за человеком, участвовавшим в боевых действиях на стороне украинских вооружённых сил. Для выполнения задачи он, как считают следователи, привлек гражданина Украины Роберта А. и гражданина России Армана С.

    На 19 июня, по версии следствия, обвиняемые назначили встречу с этим человеком в одном из кафе Франкфурта-на-Майне с целью сборa дополнительной информации. Однако предполагаемая жертва вовремя сообщила об этом правоохранителям, и встреча в кафе так и не состоялась. После этого, в этот же день, всех троих задержали, с тех пор они находятся под стражей.

    Адвокат гражданина Армении в ходе заседания отверг выдвинутые обвинения, отметив, что версия следствия не отражает реальную картину событий и не учитывает возможные альтернативные версии произошедшего.

    Ранее прокуратура Польши объявила в международный розыск гражданина России Михаила Миргородского по подозрению в шпионаже.

    До этого французские спецслужбы в Париже задержали гражданку России – вице-президента ассоциации SOS Donbass, которую подозревают в шпионаже в пользу России и ей грозит до 15 лет тюрьмы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший сотрудник мэрии Варшавы Томаш Л. обвиняется в том, что на протяжении пяти лет якобы передавал копии официальных документов российской разведке.

    9 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области
    Российские войска освободили Остаповское в Днепропетровской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Остаповское в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны около Варваровки, Косовцево, Гуляйполя Запорожской области и Андреевки Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери ВСУ при этом составили более 210 военнослужащих, бронемашина и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Рыжевки, Андреевки, Варачино, Искрисковщины и Иволжанского Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Ветеринарным, Старицей и Вильчей.

    При этом потери противника составили до 235 военнослужащих, пять бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии, пять складов боеприпасов и матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» продолжали уничтожение окруженной на левом берегу Оскола группировки противника. Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Купянска-Узлового, Глушковки, Ковшаровки, Подолов Харьковской области и Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР).

    ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, танк, семь бронемашин, в том числе британский бронетранспортер Spartan, станцию РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Северска, Платоновки, Степановки, Миньковки и Константиновки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 135 военнослужащих, шесть бронмашин, включая американский бронетранспортер Stryker и канадский и бронеавтомобиль Senator. Уничтожены два артиллерийских орудия, станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии поблизости от Вольного, Водянского, Белицкого, Родинского, Торского, Гришино, Сергеевки, Новокриворожья ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    В Димитрове штурмовые отряды 51-й армии продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Восточный и Западный.

    Противник потерял свыше 445 военнослужащих, две бронемашины и арторудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили запорожскую Новоданиловку и Червоное в ДНР

    За день до этого они  освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР.

    ВС России освободили семь населенных пунктов за предыдущую неделю.

    9 декабря 2025, 20:32 • Новости дня
    Украина практически исчерпала резервы для ремонта энергообъектов

    Эксперт заявил о фактическом исчерпании ресурсов Украины для ремонта энергетики

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские энергетики столкнулись с критическим дефицитом средств для ремонта поврежденной инфраструктуры, внутри страны резервы фактически исчерпаны, заявил СМИ директор украинского Центра исследования энергетики Александр Харченко.

    Ресурсы Украины для восстановления поврежденной энергетической инфраструктуры практически исчерпаны, передает ТАСС, ссылаясь на заявление изданию «Страна» директора Центра исследования энергетики Александра Харченко. Он заявил: «Сейчас я не вижу ресурсов ни у "Укрэнерго", ни у генерирующих, ни у распределительных компаний, чтобы закупать оборудование, которое им уже нужно и будет нужно через два–три месяца».

    Харченко отметил, что у «Укрэнерго» остались «какие-то закрома Украины», однако и эти резервы могут быстро закончиться. По его словам, у других компаний ресурсов хватит только на два-три удара по энергообъектам.

    Эксперт подчеркнул, что после исчерпания запасов энергетики Украины фактически окажутся в ситуации, когда повреждения энергетической инфраструктуры будет невозможно устранить с помощью доступных средств и запчастей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на субботу по всей Украине прогремели мощные взрывы, под удар попали военные и энергетические объекты.

    Чуть позже из-за крупной аварии Черниговская область Украины оказалась обесточена на 90%.

    Между тем жители Украины в числе самых популярных поисковых запросов вновь выбрали график отключения электричества, оставив позади телепроекты и известных персон, следует из данных сервиса Google Trends.

    10 декабря 2025, 04:21 • Новости дня
    Марочко: ВС расширили буферную зону в Днепропетровской области

    Tекст: Ольга Иванова

    После освобождения Остаповского подразделения армии России расширили буферную зону на один километр на границе Днепропетровской и Запорожской областей, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области позволило Вооруженным силам России расширить буферную зону более чем на километр, передает ТАСС. Данные озвучил военный эксперт Андрей Марочко.

    «С освобождением населенного пункта Остаповское наши военнослужащие увеличили более чем на один километр буферную зону между Запорожской и Днепропетровской областями», – заявил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили буферную зону вокруг Красноармейска.

    9 декабря 2025, 15:52 • Новости дня
    Трамп: На Украине нет демократии

    Трамп заявил об отсутствии демократии на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению президента США Дональда Трампа, которое он выразил в интервью газете Politico, отсутствие выборов на Украине свидетельствует о том, что в стране нет демократии.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что считает невозможным называть Украину демократической страной, передает ТАСС. В интервью изданию Politico он отметил, что на Украине давно не проводились выборы.

    По словам главы Белого дома, призывы Украины к поддержке демократии больше не соответствуют реальности, если в стране долго отсутствует возможность выбрать власть на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее во вторник Трамп заявил, что пришло время провести президентские выборы на Украине, и обвинил власти страны в затягивании голосования из-за конфликта.

    Он также отметил, что правительства европейских стран слабо реагируют на продолжающуюся ситуацию на Украине. Американский лидер также утверждает, что бывший президент США Барак Обама заставил власти на Украине отказаться от Крыма в пользу России.


    9 декабря 2025, 12:58 • Новости дня
    Сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины
    Сбит самолет Су-27 Воздушных сил Украины
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятию военной промышленности Украины (ВПК), объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того удары наносились по цеху сборки и местам хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.

    Средствами ПВО сбиты управляемая авиабомба, 13 снарядов американской РСЗО HIMARS и 280 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 101 411 беспилотников, 639 ЗРК, 26 467 танков и других бронемашин, 1 627 боевых машин РСЗО, 31 815 орудий полевой артиллерии и минометов, 48 692 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне военкор Евгений Поддубный сообщил о сбитом украинском Су-27 на Запорожском направлении.

    В понедельник ВС России нанесли удары по транспортной и энергетической инфраструктуре ВСУ.

    До этого ВС России нанесли групповой удар возмездия по Украине.

    ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и четыре групповых удара возмездия по Украине.

    9 декабря 2025, 16:50 • Новости дня
    Каллас заявила о нежелании Евросоюза подталкивать Украину к уступкам

    Каллас: ЕС не станет подталкивать Украину к уступкам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас озвучила позицию ЕС, подчеркнув, что Евросоюз не будет настаивать на уступках от Киева при обсуждении мира.

    Глава евродипломатии Кая Каллас заявила в ходе выступления в Европарламенте, что Евросоюз не собирается подталкивать Киев к уступкам в вопросе урегулирования конфликта, передает ТАСС. Она подчеркнула: «У нас был мирный план, который мы представили, но он идеалистичен, потому что мы не можем заставить Украину идти на такие уступки – я считаю, что это принципиально неправильно».

    По словам Каллас, Евросоюз уже подготовил свои требования по будущему урегулированию, которые включают условия и для России. Она отметила, что для любого эффективного мирного плана необходимо участие европейских государств, и любые инициативы, не согласованные с европейцами или украинской стороной, не будут работать.

    Также Кая Каллас выразила уверенность, что у Европы якобы есть рычаги, чтобы предъявлять свои требования России в контексте достижения мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность курсом ЕС и призвал Брюссель к осторожности на фоне штрафа для платформы X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны располагают «козырями» для урегулирования ситуации на Украине и хотят действовать совместно с США.

    А глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что 9 декабря США получат сокращенный до 20 пунктов мирный план, подготовленный им совместно с европейскими лидерами.


    9 декабря 2025, 21:24 • Новости дня
    Маленький сын Героя России пожелал Путину здоровья

    Маленький сын Героя России Афанасьева пожелал Путину здоровья

    Tекст: Вера Басилая

    Маленький сын Никиты Афанасьева, посмертно удостоенного звания Героя России, во время церемонии в Кремле обратился с детской непосредственностью на «ты» к президенту России Владимиру Путину и пожелал ему здоровья.

    Президент России Владимир Путин вручил медаль «Золотая Звезда» семье сержанта Никиты Афанасьева, погибшего при исполнении служебного долга, передает ТАСС. На церемонии в Георгиевском зале Кремля президент по традиции пригласил награжденных для неформального общения и фотографирования в Александровский зал.

    Во время подготовки к совместному снимку сын погибшего военнослужащего Антон Афанасьев пожелал Путину здоровья, сказав: «Будь здоров!». Глава государства поблагодарил мальчика и отметил его искренность, ответив: «Спасибо большое».

    В ходе встречи Путин поговорил с Антоном о его увлечениях и учебе. Мальчик рассказал, что недавно пошел в школу, особенно любит плавание в бассейне, а из предметов – грамоту и математику. Президент поддержал его интересы и похвалил.

    Также глава государства пообщался с девочками-подростками из семьи сержанта Афанасьева. Одна из них интересуется точными науками, другая планирует поступать в спортивный университет в Петербурге. Путин одобрил выбор участниц встречи и подчеркнул перспективность естественных наук.

    Ранее президент России вручил медали «Золотая Звезда» военнослужащим, проявившим героизм в зоне спецоперации на Украине. Путин также наградил золотыми медалями Героев России троих летчиков-испытателей. Президент отметил, что Героев России объединяет готовность ставить Родину выше всего.

    9 декабря 2025, 19:32 • Новости дня
    WP: Уиткофф призывал Киев отказаться от Донбасса

    WP: Уиткофф в Женеве призывал Киев отказаться от Донбасса ради мира

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Спецпосланник США Стив Уиткофф на переговорах в Женеве призывал Киев отказаться от территориальных претензий на Донбасс ради мира, пишут американские СМИ.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговорах, проходивших в Женеве, предложил украинским представителям отказаться от территориальных претензий на Донбасс для достижения мира, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post.

    Источники издания отмечают, что Джаред Кушнер, зять президента США, занимал более сдержанную позицию в отношении территориальных уступок, придавая позиции Киева больше значения, чем Уиткофф.

    The Washington Post также сообщает, что именно Уиткофф лично пригласил Кушнера принять участие в своей недавней поездке в Москву. О подробностях этих контактов и реакции официальных лиц из Киева или Вашингтона издание не сообщает.

    О том, что США пытаются убедить Владимира Зеленского принять условия договора, включающие передачу России части украинских территорий, сообщили и источники Axios на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в свою очередь, Кремль отметил важность анализа итогов взаимодействия США и Киева после встречи президента России Владимира Путина с Уиткоффом.

    Зеленский ранее заявил, что Вашингтон получит обновленный мирный план, согласованный с европейскими лидерами и сокращенный до 20 пунктов.

    9 декабря 2025, 11:53 • Новости дня
    Командир десантников рассказал о сдерживании ВСУ на Каховской ГЭС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Герой России командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской бригады Игорь Лазарев рассказал, как военнослужащие его подразделения удерживали позиции там, где возникала угроза прорыва обороны.

    «Мы были абсолютно на всех направлениях, везде, где трудно, тяжело, сложно. Мы были везде. Самое первое – Каховская ГЭС. Наш батальон непосредственно занимал ее», – пояснил Лазарев, пишут «Вести».

    Он пояснил, что батальон обеспечивал проход главных сил через Каховскую ГЭС, Запорожскую область, Артемовск (укр. название Бахмут), Курск, и вновь через Запорожскую область.

    «Везде, где была какая-то угроза прорыва, какая-то напряженная обстановка, мы всегда перемещались туда бригадой», – указал он.

    Батальон активно менял позиции и привлекался на все напряженные участки фронта, оказывая поддержку и сдерживая атаки.

    Ранее сообщалось, что разведчик группировки войск «Днепр» вынес из-под минометного обстрела своих раненых сослуживцев.

    До этого командир спас раненого военнослужащего с передовой под Краматорском.

    10 декабря 2025, 03:38 • Новости дня
    Хакеры раскрыли поставки антидроновых Piranha военным подразделениям ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские хакеры из группировок KillNet и Beregini получили доступ к информации о закупках антидроновых комплексов Piranha украинскими военными частями.

    Российские хакеры из группировок KillNet и Beregini получили доступ к полной информации о военных частях и подразделениях ВСУ, которые закупают современные антидроновые комплексы Piranha, передает РИА «Новости». Анонимный представитель одной из хакерских групп рассказал, что больше всего заказывают модель Piranha DF-M, обладающую радиусом подавления до 150 метров и ценой около одного миллиона гривен, что составляет примерно 1,8 млн рублей.

    Система, по его данным, способна блокировать частоты в трех каналах и рассчитана на круглосуточную работу, делая перерыв на 15 минут каждый час. В числе заказчиков названы обычные части, штурмовые бригады и даже украинские фонды.

    Упомянуты конкретные части, куда поступали поставки: войсковая часть 3027 нацгвардии Украины, части 3074 и А4718, ВЧ 3057 «Рубеж», 54 бригада Украины «Хартия», а также другие подразделения. По словам собеседника агентства, хакеры получили подробности о сроках завершения сделок, конкретных моделях закупленных комплексов и их количестве на каждое подразделение.

    Также в базе отмечены случаи возврата новых систем обратно поставщику со стороны некоторых военных. Хакеры подчеркнули, что эти сведения отражают реальную картину закупок и могут использоваться для дальнейшего отслеживания военных поставок на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры назвали служащих 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины причастными к атакам на суда в Черном море у побережья Турции.

    10 декабря 2025, 01:54 • Новости дня
    Российские военные ликвидировали чернокожего наемника с нацисткой свастикой

    Tекст: Ольга Иванова

    В ходе боевого столкновения на Украине российские военные уничтожили чернокожего наемника, у которого на экипировке и теле были выявлены свастика и другие экстремистские символы.

    Российские военные ликвидировали чернокожего наемника с нацистской символикой в ДНР, передает РИА «Новости». Боец 10-го гвардейского полка группировки «Юг» с позывным «Волк» рассказал, что на месте боя были обнаружены тела, предположительно, граждан других государств.

    «Обнаружили, но они уже были мёртвые. Были чернокожие. Позывной «Дантес». М16 американского производства. При себе имели гранаты – тоже американского происхождения», – сообщил «Волк». Он отметил, что все найденные предметы вооружения были произведены в США.

    По словам бойца, на экипировке и теле одного из погибших были обнаружены экстремистские символы, в том числе нацистская свастика и соответствующая татуировка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате российского удара погибли наемники ВСУ из США, Дании, Колумбии и Тайваня. От военных ВСУ начали требовать знание английского языка.


    Россия превратила продажу подсанкционного СПГ в рутину

    Уже второй российский СПГ-проект начал продавать подсанкционный газ в Китай, причем в том же китайском терминале, что и первый продавец – «Арктик СПГ 2». Это все больше говорит о политических договоренностях на высшем уровне, нежели о коммерческих подвижках самих поставщиков, считают эксперты. Ждать снятия санкций от США по нашему СПГ – утопично. Подробности

    Евросоюз вступил с США в войну идеологий

    Еврокомиссия наложила штраф на соцсеть X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) в размере 120 млн евро. Это событие вызвало шквал критики со стороны американских властей. По мнению экспертов, произошедшее обнажает глубокий идеологический раскол между США и ЕС. К чему приведет «цифровое» противостояние на Западе и почему лицом этого конфликта отчаянно стремятся стать европейские «Зеленые»? Подробности

    В России появилось новое поколение героев и защитников

    В России отмечается День Героев Отечества. Сегодня праздник приобрел еще большее значение, потому что 2025-й был объявлен Годом защитника Отечества. Как говорят участники СВО, ставшие Героями России, рассказы о подвигах резонируют в душах молодых людей, защитник – это не просто человек с оружием в руках, поэтому полученный боевой опыт необходимо передавать будущим поколениям. Подробности

    Членство в НАТО помогает Финляндии стирать с лица земли древний народ

    Финский премьер-министр Петтери Орпо вынужден приносить извинения целому народу – саамам, которые в результате деятельности государственных властей подверглись тотальной ассимиляции. Давление на саамов усилилось после вступления в Финляндии в НАТО и целой серии военных учений. Особенно цинично происходящее выглядит на фоне обвинений, которые в Хельсинки выдвигают против Москвы. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Лариса Долина «участвовала в спецоперации»

      Лариса Долина считала, что, продавая свою квартиру, участвовала в спецоперации по поимке преступников. В итоге ее дело стало определяющим для всей страны, поэтому вердикт Верховного суда по жалобе Полины Лурье стал важен для миллионов.

    • Маск обещает России армию для войны с ЕС

      «Если Россия сделает это, если начнет большую войну за освобождение Европы, она получит наших Optimus. Миллионы Optimus будут в распоряжении Владимира Путина», – заявил самый богатый человек мира Илон Маск. Что это с ним?

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Бесплатные и платные катки Москвы и Подмосковья зимой 2025-2026: цены и адреса

      Зима в Москве – это не только мороз и короткий световой день, но и волшебное время для активного отдыха. Катание на коньках под открытым небом стало неотъемлемой частью городской культуры, идеальным вариантом для свидания, семейного выходного или дружеских встреч в преддверии праздников. Актуальный гид на сезон 2025-2026 подскажет, как спланировать зимний отдых: топ самых популярных катков с ценами и расписанием, обзор бесплатных городских площадок, подборка вариантов в Подмосковье и практические советы для идеального катания.

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

