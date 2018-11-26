В Кремле ответили на вопрос о дате встречи Путина и Трампа

Дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не определена, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что план двусторонних встреч Путина на саммите «Большой двадцатки» уже составлен, передает ТАСС.

Представитель Кремля затруднился предположить, будет ли инцидент в Керченском проливе обсуждаться на встрече Путина и Трампа.

Песков напомнил, что инцидент близ Крыма является «очень серьезной провокацией», которая будет рассматриваться на площадке Совбеза ООН по инициативе России.

Накануне министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о подготовке к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава МИД отметил, что Москве и Вашингтону следует приступить к нормальной неполитизированной работе по жизненно важным для обеих стран направлениям.