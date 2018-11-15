США подтвердили встречу Путина и Трампа на G20

Вашингтон подтвердил встречу президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа на саммите G20, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Дело в том, что Вашингтон встречу подтвердил, поэтому я не знаю, как ответить на ваш вопрос», – сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле расценивают то, что Вашингтон не подтвердил встречу, передает РИА «Новости».

По его словам, Путин и Трамп на встрече в Аргентине сначала непродолжительно поговорят вдвоем, затем около часа отводится на расширенные переговоры.

«Все это состоится на полях саммита, до закрытия саммита, до третьего рабочего заседания, поэтому временные рамки будут достаточно жесткие. Это будет 1 декабря в районе полудня. Действительно, сначала будет непродолжительное, как мы ожидаем, общение двух президентов, а потом российско-американские переговоры, которые около часа могут продлиться», – сказал Песков.

Ранее источник в одной из делегаций рассказал, что на беседу президентов России и США тет-а-тет в Аргентине отведено 20 минут, а «дальше планируется поговорить с участием членов делегаций».

Песков добавил, что Москве и Вашингтону не обязательно соглашаться по всем вопросам, но обязательно разговаривать.

«В первую очередь, это вопросы, которые связаны с двусторонними отношениями. Нам необходимо думать, как начинать разговаривать по темам двусторонних отношений, по темам стратегической безопасности и разоруженческой тематики, по региональным конфликтам. Нам не обязательно соглашаться по всем вопросам, да это, пожалуй, невозможно, но нам обязательно разговаривать. Это в интересах не только наших двух стран, это в интересах всего мира», – сказал Песков.

В то же время он отметил, что отдельных бесед Путина и британского премьера Терезы Мэй на саммите G20 в Аргентине не планируется. «Каких-то отдельных бесед не планировалось, и ни от одной из сторон таких инициатив не поступало, но, с другой стороны, и госпожа Мэй, и президент Путин будут находиться на саммите «двадцатки», поэтому в случае желания кого-то из них вполне может допустить факт их общения в кулуарах, если они посчитают необходимым. Еще раз повторяю, особых планов на этот счет нет», – сказал Песков.

Ранее американский лидер заявил в интервью изданию Washington Post, что может отменить запланированную встречу с Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.