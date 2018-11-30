Москва назвала причину отмены встречи Путина и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала причину, по которой американский президент Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине в рамках саммита G20.

«Является ли провокация, которая была устроена Киевом в этом районе (в районе Керченского пролива – прим. ВЗГЛЯД), реальным поводом к отмене? Публично мы слышали именно такое объяснение, мы его приняли к сведению», – приводит ее слова РИА «Новости».

«Является ли это реальностью? Мне кажется, что все-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США. Вот она является доминирующей при принятии решения – внутриполитический расклад в США» , – пояснила дипломат.

Накануне Трамп заявил об отмене встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине, напрямую увязав свое решение с инцидентом с украинскими катерами в Черном море. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД указал на реальную причину срыва встречи Путина и Трампа.

Американские и европейские СМИ отреагировали на решение Трампа и озвучили его причины.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, в свою очередь, заметил, что президент США своим отказом от встречи с Владимиром Путиным фактически признал Крым российским.