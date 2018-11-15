Западные СМИ назвали причину отмены встречи Путина и Трампа

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30 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 11:41  |  vz.ru
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Как США заставляют Россию отказываться от доллара

США сами зарывают доллар в ямуФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Еще пару десятилетий назад доллар был для России «наше все», как и для всего остального мира. Какое-то время назад в российском быту американская валюта практически прекратила хождение. И вот теперь прямо на наших глазах доллар стремительно теряет авторитет даже у российского бизнеса. И виной тому, как ни парадоксально, сами Соединенные Штаты. Подробности...
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Почему США решили добиваться от России одностороннего разоружения

Пока только «Сарматы» все еще заставляют США считать Россию ровней себеФото: Минобороны России/Youtube
«Им важно сделать жест, отвергнуть договор, развязать США руки для достижения ядерного превосходства, о чем президент Трамп неоднократно говорил в свойственной ему безграмотной и весьма произвольной манере», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Арбатов, комментируя новую идею американских конгрессменов – добиваться от России одностороннего ядерного разоружения. Подробности...
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Скандал с синеволосой школьницей вскрыл внутреннюю проблему образования

Должно ли общество одинаково толерантно относиться к экстравагантной одежде и соблюдению религиозных канонов?Фото: Виталий Белоусов,
Саид Царнаев/РИА Новости
Почему современные подростки красят волосы в синий цвет? Должно ли руководство школ с этим бороться? И какова связь между вычурными прическами и религиозной атрибутикой, в частности, хиджабом? Новый скандал в одной из провинциальных российских школ показывает, что эти вопросы взаимосвязаны и несут для страны потенциальную угрозу. Подробности...
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Введенное на Украине военное положение оказалось крайне своеобразным

Военное положение на Украине оказалось пока что больше пропагандистским, чем реальным шагомФото: Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС
С четверга в десятке областей Украины введено военное положение. Появились первые сообщения об ограничениях для жителей страны и даже для россиян, о реакции инвесторов, банков и ВМФ. Какие реальные изменения наступили в жизни Украины и ее граждан – и выглядит ли военное положение настоящим? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Когда Россия покажет Украине кузькину мать

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Правы те, кто говорит, что готовность на жесткий ответ в случае брошенного вызова является важнейшим качеством государства, претендующего на значимое место в мировых раскладах. Вот только у такого положения дел есть и обратная сторона. Подробности...
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Выборы в Грузии выиграла Москва

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Людям вбивается в голову мысль о том, что «кремлевские имперцы» не приемлют евроатлантическую ориентацию соседних государств и превращают постсоветское пространство в некую «тюрьму народов». На самом деле все гораздо сложнее. Подробности...
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Как Навальный «Единую Россию» «побеждал», но забыл почитать закон

Илья Ремесло, юрист
Удивительно, что люди, готовые «победить» «Единую Россию», некомпетентны даже в базовых вопросах. Как вы думаете, может ли стать чем-то серьезным проект, в котором изначально присутствуют жуткие косяки? Подробности...
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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Западные СМИ назвали причину отмены встречи Путина и Трампа

             30 ноября 2018, 10:16
          Фото: Steffen Kugler/dpa/Global Look Press
          Текст: Ольга Никитина

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          Американские и европейские СМИ отреагировали на решение президента США Дональда Трампа отменить встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине.

          Старший корреспондент CNN при Белом доме Джефф Зелени отметил, что решение Трампа стало «весьма необычным» с учетом того, что «лишь за час до этого» американский президент подчеркивал, что сейчас «хорошее время» для новых двусторонних переговоров глав России и США, передает ТАСС.

          А теперь Трамп «внезапно» отменяет эту встречу, констатировал Зелени, который аккредитован при Белом доме уже порядка 10 лет.

          «Складывается впечатление, что президент пытается сменить тему разговора и [уйти] от заголовков о том, что Майкл Коэн признал себя виновным [в даче ложных показаний Конгрессу]», – уверен журналист.

          Вместе с тем, по его словам, пути Трампа и Путина все равно пересекутся, ведь они будут принимать участие в саммите «Большой двадцатки». «Это значит, что не будет официальной встречи в субботу, но все это очень подвижно и всегда может измениться», – пояснил Зелени.

          Напомним, в 2017 году на слушаниях в специальном комитете Сената по разведке Коэн сказал, что прекратил заниматься обсуждением возможности строительства небоскреба Trump Tower в Москве в январе 2016 года. В четверг же он признался, что продолжал обсуждения вплоть до июня 2016 года, то есть уже тогда, когда Трамп был официальным кандидатом Республиканской партии на пост президента США. По оценке экспертов, признание Коэна может иметь крайне серьезные последствия для Трампа, который, в свою очередь, уже опроверг заявление своего бывшего адвоката.

          Британское издание Financial Times видит другую причину отмены встречи лидеров России и США. «Россия усугубила напряженность в отношениях, захватив украинские суда», – говорится в сообщении газеты, содержание которого приводит «ИноСМИ». При этом издание также отмечает, что решение Трампа является «внезапным».

          «Беседа на полях саммита «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе стала бы первой официальной встречей двух лидеров с момента их июльского саммита в Хельсинки. Отмена встречи подорвет усилия по ослаблению напряженности на фоне того, что США угрожают ввести новые санкции против Москвы, а президент Трамп обещает выйти из соглашения времен холодной войны об ограничении ядерных вооружений», – пишет FT.

          Старший международный корреспондент CNN Мэтью Чан согласен с такой оценкой. «Последние пару дней мы, конечно же, освещали эту серьезную конфликтную ситуацию в Керченском проливе Азовского моря между российскими и украинскими военно-морскими силами. На Западе в этом видят очередной виток российской агрессии и российского милитаризма. Это само по себе является причиной для того, чтобы президент Трамп не встречался с Путиным», – приводит его слова «ИноТВ».

          Накануне Трамп заявил об отмене встречи с Путиным на саммите G20 в Аргентине, напрямую увязав свое решение с инцидентом с украинскими катерами в Черном море. Политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД указал на реальную причину срыва встречи Путина и Трампа.


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