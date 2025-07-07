Роль Сталина и Хрущева в истории опять переписали

Тимофей Бордачёв
Признав Афганистан, Россия подтвердила свое центральное место в Евразии
Дипломатическая блокада Кабула прорвана, США придется полностью пересматривать свою стратегию в регионе: это важное достижение российской дипломатии в рамках той игры, которую мы ведем с Западом.
Андрей Полонский
Доклад Хрущева о Сталине нанес огромный вред
Доклад Хрущева «О культе личности» нанес непоправимый удар по всемирному левому движению – настоящему левому, не нынешнему. Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Последствия этой смуты мы ощущаем по сей день.
Геворг Мирзаян
Почему сделка России и США состоится не сейчас
Трамп хочет не сдать, а продать Украину. Или, если быть точнее, обменять ее на какую-то уступку с российской стороны. И поскольку на сегодняшний день Москва и Вашингтон не сошлись в цене, то обе стороны занимаются ее изменением. Россия понижает, США повышают или удерживают.