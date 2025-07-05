Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.32 комментария
Маск объявил о создании новой партии в США
Американский предприниматель Илон Маск объявил о создании в США новой партии – America Party (Партия «Америка»).
В День независимости США Маск инициировал в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) опрос, в котором поинтересовался, желают ли американские граждане «независимости от двухпартийной, а по мнению некоторых – однопартийной системы». В голосовании приняли участие почти 1,25 млн пользователей, более 65% поддержали предложение о создании новой партии.
«В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите!» – объявил Маск. По его словам, новая партия нужна, чтобы вернуть гражданам США свободу. Он заявил, что страна фактически находится в однопартийной системе из-за расточительства и коррупции властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск назвал США страной под властью Партии жирных свиней и заявил, что в стране действует однопартийная система, хотя республиканцы и демократы делают вид, что в США две партии.
Между Маском и президентом США Дональдом Трампом произошел конфликт из-за инициативы главы Белого дома о налоговых послаблениях One Big Beautiful Bill. Трамп накануне подписал соответствующий законопроект.