Маск объявил о создании новой партии в США

Tекст: Антон Антонов

В День независимости США Маск инициировал в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) опрос, в котором поинтересовался, желают ли американские граждане «независимости от двухпартийной, а по мнению некоторых – однопартийной системы». В голосовании приняли участие почти 1,25 млн пользователей, более 65% поддержали предложение о создании новой партии.

«В соотношении два к одному вы хотите новую политическую партию, и вы ее получите!» – объявил Маск. По его словам, новая партия нужна, чтобы вернуть гражданам США свободу. Он заявил, что страна фактически находится в однопартийной системе из-за расточительства и коррупции властей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск назвал США страной под властью Партии жирных свиней и заявил, что в стране действует однопартийная система, хотя республиканцы и демократы делают вид, что в США две партии.

Между Маском и президентом США Дональдом Трампом произошел конфликт из-за инициативы главы Белого дома о налоговых послаблениях One Big Beautiful Bill. Трамп накануне подписал соответствующий законопроект.