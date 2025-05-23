Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.3 комментария
Россиянина задержали на Кипре после запроса США
В аэропорту Ларнаки арестовали российского гражданина Серажудина Актулаева, в отношении него действует международный ордер на арест от США.
О задержании россиянина сообщили представители полиции острова, по их данным, мужчину арестовали при проверке паспорта в аэропорту Ларнаки, передает ТАСС.
Имя задержанного первоначально не раскрывалось. В полиции уточнили, что в отношении мужчины действует международный ордер на арест, инициированный властями США.
Позднее посольство России на Кипре сообщило, что речь идет о Серажудине Актулаеве 1985 года рождения. В российском диппредставительстве отметили, что оказывают задержанному всю необходимую консульскую и иную помощь. Также поддерживается связь с его родственниками, которые проживают на Кипре.
В 2024 году в Черногории задержали российского гражданина по запросу Соединенных Штатов.