И в вопросе поддержки Украины, и в вопросе миграции европейские правые ориентируются на Трампа. Тот же не теряет времени даром: как и прежде, обещает в двадцать четыре часа закончить украинскую войну и ведет переговоры о высылке нелегалов из США с Гватемалой и другими нищими странами.0 комментариев
Черногорские власти задержали россиянина по запросу США
В Черногории задержали российского гражданина по запросу Соединенных Штатов, сообщил вице-президент Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
О задержании россиянина стало известно из сообщений СМИ, никакой дополнительной информации пока нет, говорится в обращении Мельникова к уполномоченному по правам человека в Черногории Синише Бьековичу, передает ТАСС.
Мельников указал, что при задержании гражданина консульскому должностному лицу в течение трех дней должны направить уведомление о его аресте или содержании под стражей. Российское консульство и посольство не оповещали.
Ситуация наверняка обеспокоила членов семьи задержанного из-за нарушения его прав на оказание консульской помощи. Ситуация создает предпосылки для предположения о давлении на него со стороны сотрудников правоохранительных органов.
Мельников попросил Бьековича восстановить нарушенные права россиянина и предоставить информацию о его местонахождении, обвинениях со стороны США, и обеспечить доступ к нему российских дипломатов.
В январе на Кипре суд не разрешил экстрадировать в США россиянина Артура Петрова, арестованного по запросу Вашингтона.