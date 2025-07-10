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Тайвань провел первые стрельбы с полученными от США танками Abrams M1A2T
Тайвань впервые применил танки Abrams M1A2T на учениях «Ханьгуан»
Новые танки Abrams M1A2T, недавно поступившие с США, впервые приняли участие в боевых стрельбах на Тайване в рамках учений «Ханьгуан».
Учения прошли на острове с участием четырех танков Abrams M1A2T, сообщает Focus Taiwan. Маневры проходили на одном из полигонов в рамках ежегодных крупных военных учений «Ханьгуан». Их посетил лидер острова Лай Циндэ. отмечает ТАСС.
Танки были задействованы в различных сценариях: они стреляли как индивидуально, так и парами, а также в составе взвода. Цели поражались как с места, так и в движении. По окончании стрельб представители армии заявили, что танки Abrams M1A2T показали «идеальную точность».
Тайвань приобрел у США 108 танков этой модификации. В декабре 2024 года были поставлены первые 38 машин, еще 42 поступят до конца года, а оставшиеся 28 – в 2026 году.
Согласно официальной позиции Пекина, Тайвань является одной из провинций КНР, несмотря на фактическое управление островом собственными властями с 1949 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Тайвань впервые провел боевые стрельбы из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.
Между тем Китай объявил о проведении учений с боевыми стрельбами вблизи острова.