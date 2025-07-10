Тайвань провел первые стрельбы с полученными от США танками Abrams M1A2T

Тайвань впервые применил танки Abrams M1A2T на учениях «Ханьгуан»

Tекст: Мария Иванова

Учения прошли на острове с участием четырех танков Abrams M1A2T, сообщает Focus Taiwan. Маневры проходили на одном из полигонов в рамках ежегодных крупных военных учений «Ханьгуан». Их посетил лидер острова Лай Циндэ. отмечает ТАСС.

Танки были задействованы в различных сценариях: они стреляли как индивидуально, так и парами, а также в составе взвода. Цели поражались как с места, так и в движении. По окончании стрельб представители армии заявили, что танки Abrams M1A2T показали «идеальную точность».

Тайвань приобрел у США 108 танков этой модификации. В декабре 2024 года были поставлены первые 38 машин, еще 42 поступят до конца года, а оставшиеся 28 – в 2026 году.

Согласно официальной позиции Пекина, Тайвань является одной из провинций КНР, несмотря на фактическое управление островом собственными властями с 1949 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Тайвань впервые провел боевые стрельбы из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Между тем Китай объявил о проведении учений с боевыми стрельбами вблизи острова.