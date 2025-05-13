Тайвань впервые провел боевые стрельбы из HIMARS

Tекст: Дмитрий Зубарев

Учения вооруженных сил Тайваня с применением реактивных систем залпового огня HIMARS прошли на военной базе в уезде Пиндун, передает РИА «Новости». В ходе стрельб было выпущено 33 ракеты: каждая из одиннадцати пусковых установок HIMARS произвела по три выстрела.

По информации Центрального информационного агентства острова, на полигоне также присутствовали американские специалисты, которые были готовы оказать техническую поддержку при необходимости. Как пояснил заместитель командира 58-й артиллерийской бригады полковник Хэ Чжичжун, их помощь могла потребоваться в случае технических неполадок во время учений.

Отмечается, что Тайвань заказал у США 29 установок HIMARS, а первая партия из 11 комплексов была доставлена на остров в 2024 году.

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