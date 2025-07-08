Лула да Силва на саммите БРИКС ответил переживающему за Болсонару Трампу

Tекст: Ирма Каплан

Журналист на пресс-конференции на полях саммита БРИКС спросил бразильского президента, как он оценивает высказывания американского президента Дональда Трампа о том, что «Бразилия ведет себя ужасно» по отношению к бывшему президенту страны Жаиру Болсонару. Американский президент назвал происходящее «охотой на ведьм» и «разборкой с политическим оппонентом».

«Я не собираюсь комментировать эту историю с Трампом и Болсонару. У меня есть более важные вещи, которые я хочу прокомментировать. В этой стране есть законы, в этой стране есть правила, в этой стране есть хозяин, которого зовут бразильский народ», – приводит слова да Силвы портал Uol.

В соцсети Х бразильский лидер добавил, что защита демократии в Бразилии – это дело бразильцев.

«Мы – суверенная страна. Мы не приемлем вмешательства или опеки со стороны кого бы то ни было. У нас есть прочные и независимые институты. Никто не стоит выше закона. Особенно те, кто угрожает свободе и верховенству закона», – написал он.

Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии на мероприятии, посвященном бразильскому энергетическому сектору, в Министерстве горнодобывающей промышленности и энергетики раскритиковал экономическую и внешнюю политику североамериканского коллеги и дал ему совет.