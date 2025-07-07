  • Новость часаСилуанов возглавил Совет управляющих Нового банка развития БРИКС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Против кого Илон Маск создал новую американскую партию
    Эксперт предположил причины сбоя на Южно-Украинской АЭС
    Немецкий военный эксперт сказал, сколько просуществует ПВО Украины без помощи США
    Захарова показала необычные номера машин кортежа Лаврова на саммите БРИКС
    Путин на форуме Народного фронта назвал главную цель России
    Стало известно об окружении группировки ВСУ в Купянске
    Зеленский: Российского десанта не было и не будет в Одессе
    СПЧ призвал Азербайджан освободить задержанных российских журналистов
    КПРФ сменила название
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как рок-н-ролл захватил мир

    Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.

    8 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему украинский язык уходит из российских школьных программ

    Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.

    52 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Русская угроза – единственное условие устойчивости европейской власти

    В «режиме велосипеда» функционирует не только Украина. В условиях социально-экономического кризиса и инфляции символов миф о «российской угрозе» становится часто единственным инструментом управления странами Европы.

    8 комментариев
    7 июля 2025, 01:57 • Новости дня

    Трамп посетовал на превращение Маска в «ходячую катастрофу»

    Трамп посетовал на превращение Маска в ходячую катастрофу

    Трамп посетовал на превращение Маска в «ходячую катастрофу»
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп в воскресенье выступил в социальной сети Truth Social с резкой критикой в адрес бывшего главы DOGE Илона Маска, назвав его «потерявшей берега» «ходячей катастрофой».

    Жесткий пост Трампа появился через несколько дней после того, как Маск объявил о создании «Американской партии».

    «Грустно наблюдать, как Илон Маск полностью потерял берега, по сути, превратившись за последние пять недель в ходячую катастрофу», – написал Трамп.

    Американский лидер отметил, что Маск даже собрался третью политпартию в стране организовать, несмотря на то, что они никогда не добивались успеха в США, так как «система, похоже, не предназначена для них».

    «Единственное, на что способны третьи партии, – так это на создание полной неразберихи и хаоса, а этого у нас достаточно с радикальными левыми демократами, которые потеряли доверие народа и рассудок. Республиканцы же – это отлаженная машина, которая только что приняла самый крупный законопроект в своем роде в истории нашей страны», – добавил глава Белого дома.

    Он продолжил, отметив, что «отличный законопроект», к сожалению для Маска,  отменял «нелепый закон» об электромобилях, который заставил бы всех в сжатые сроки купить электромобиль. Трампу это изначально не нравилось, поэтому теперь американцы вольны покупать авто с любым типом двигателя.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Илон Маск объявил о создании в США новой партии под названием America Party. Предприниматель инициировал опрос в соцсети X, в котором более 65% из почти 1,25 млн участников поддержали идею создания новой политической силы.

    Трамп в воскресенье обесценил недавно созданную политическую партию Илона Маска «Партия Америки», назвав затею «дурацкой» в стране с традиционной двухпартийной системой.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, против кого Илон Маск создал новую американскую партию.

    5 июля 2025, 03:41 • Новости дня
    Spectator заявил, что США «нашли самый быстрый способ» добиться мира на Украине

    Spectator не исключил намерения США «облегчить победу России» над Украиной

    Spectator заявил, что США «нашли самый быстрый способ» добиться мира на Украине
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Стремясь ускорить завершение конфликта на Украине, Белый дом, возможно, решил «облегчить победу России», пишет британский журнал Spectator.

    «Администрация (США), возможно, нашла самый быстрый способ положить конец войне – облегчить победу России», – приводит РИА «Новости» текст статьи Spectator.

    Издание считает, что украинский лидер Владимир Зеленский не смог уговорить США отправить дополнительные зенитные ракеты Patriot, хотя выполнил требования Вашингтона и подписал сделку по добыче редкоземельных металлов. Отмечается, что «часть оружия попала в Польшу, но была возвращена обратно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным американских СМИ, США приостановили поставки некоторых видов вооружения на Украину, в том числе ракет для системы противовоздушной обороны Patriot. При этом президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских запасов.

    Комментарии (28)
    5 июля 2025, 08:15 • Новости дня
    Журналистка CNN заявила, что Путин поставил Трампа в тупик

    Американская журналистка рассказала о реакции Трампа на уверенность Путина

    Журналистка CNN заявила, что Путин поставил Трампа в тупик
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин удивил президента США Дональда Трампа своим уверенным поведением во время общения, сообщила журналист CNN и академик Джилл Догерти.

    По ее словам, Путин продемонстрировал, что всегда знает, что делает, и продемонстрировал готовность действовать в ответ – либо с помощью силы, либо посредством диалога, передает РИА «Новости».

    Догерти подчеркнула, что Трамп не случайно был удивлен после разговора с президентом, поскольку опыт Путина позволяет ему легко вести беседу на своих условиях. Она отметила, что российский лидер находится у власти уже четверть века, что значительно выделяет его среди других мировых политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Австралийский аналитик Майкл Уэр заявил, что президент России поставил главу США в безвыходное положение. Итальянские СМИ считают, что телефонный разговор Путина и Трампа продемонстрировал свое стремление к прямому сотрудничеству без участия Европы.

    Напомним, Дональд Трамп не смог добиться прогресса в украинском урегулировании, поскольку позиция России остается непоколебимой, а на Киев он повлиять не может.

    Комментарии (31)
    6 июля 2025, 18:18 • Видео
    Урсула и телефонные мошенники: что общего?

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

    Комментарии (0)
    5 июля 2025, 18:51 • Новости дня
    Трамп усомнился в способности прекратить конфликт на Украине
    Трамп усомнился в способности прекратить конфликт на Украине
    @ Yuri Gripas/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнения относительно своей способности быстро завершить конфликт на украинской территории.

    Трамп заявил, что не уверен, сможет ли положить конец боевым действиям на Украине, пишет Politico.

    Отвечая на вопрос о своей уверенности в завершении конфликта, Трамп прямо сказал: «Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет ли это».

    Трамп подчеркнул, что завершение конфликта остается для него приоритетом.

    Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал остановить боевые действия между Россией и Украиной в первый же день пребывания у власти. Позднее он назвал это обещание «преувеличением».

    Президент США отметил, что, по его мнению, ситуация на Украине – «это дело [предыдущего президента США Джо] Байдена, а не Трампа. Я пытаюсь завершить это».

    Телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Журналист CNN и академик Джилл Догерти указала, что Путин поставил американского коллегу в тупик.

    Комментарии (10)
    4 июля 2025, 14:50 • Новости дня
    Дробницкий: У Трампа пропал кавалерийский азарт к миру на Украине

    Американист Дробницкий: Трамп поостыл в своей идее «мира на Украине»

    Дробницкий: У Трампа пропал кавалерийский азарт к миру на Украине
    @ Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп не смог добиться прогресса в вопросе украинского урегулирования: позиция России непоколебима, а повлиять на Украину американский президент не в силах. Глава Белого дома поостыл в своей идее «мира на Украине», сказал газете ВЗГЛЯД Дмитрий Дробницкий. Ранее Трамп после разговора с Путиным выразил недовольство положением дел при урегулировании на Украине.

    «Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров обсуждают целый ряд проблем. При этом они понимают, что по некоторым вопросам прогресс невозможен, и это нормально. Мы живем на разных континентах, у нас разные геополитические и экономические стратегии. Задача Москвы и Вашингтона – развивать сотрудничество в тех областях, в которых есть интерес у обеих стран», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    Необычным итогом прошедшей беседы президентов России и США стало то, что последний «не написал длинный пост в соцсети Truth Social», иронично указал собеседник. «Глава Белого дома поостыл к своей идее «мира на Украине». Это хорошо, потому что каждый раз, когда он загорается ею, американские «ястребы» и европейские лидеры более настойчиво начинают требовать от него давления на Москву. И в итоге Трамп оказывается в ловушке», – детализировал политолог.

    При этом слова лидера США об отсутствии прогресса – разумная и адекватная оценка, считает Дробницкий. «Трамп не смог добиться продвижения в вопросе украинского урегулирования: позиция России непоколебима, а повлиять на Украину американский президент не в силах», – уточнил аналитик. По его мнению, то, что заявление главы Белого дома совпало с приостановкой поставок оружия Украине, неслучайно.

    «Пауза в передаче вооружения свидетельствует – ресурсы Штатов истончаются. А за их остатки началась очевидная драка между ближневосточными союзниками США и евроатлантическими структурами. Американцы больше не могут обеспечивать весь мир своей военной мощью. На этом фоне отсутствие «прогресса», о котором говорит Трамп, – часть общего процесса», – пояснил эксперт.

    «Впрочем, американскому лидеру не дадут полностью остыть к украинскому вопросу. Во второй половине июля стоит ожидать, что «ястребы» попытаются ввести против России санкции, а в сентябре – включить помощь Украине в бюджет США. Но пока общий фон свидетельствует о том, что у Трампа пропал кавалерийский азарт, и это, повторюсь, хорошо», – заключил Дробницкий.

    Ранее Дональд Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и посетовал, что во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным не смог достичь прогресса.

    «Мы обсудили множество вещей, включая Иран. Мы также поговорили о конфликте на Украине и не достигли никакого прогресса. <…> Разговор мне совсем не понравился», – сказал американский лидер журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном.

    Напомним, президенты России и США в четверг провели очередной телефонный разговор. Он стал шестым с момента возвращения Трампа в Белый дом. До этого они дважды общались в июне – после последнего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле, а также после начала войны Израиля и Ирана.

    Помощник Путина Юрий Ушаков сообщал, что беседа глав государств 3 июля продолжалась почти час. По словам Ушакова, в рамках обсуждения украинской проблематики Трамп «вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий». «Владимир Путин со своей стороны отметил, что мы продолжаем искать политическое, переговорное решение конфликта», – уточнил он.

    Кроме того, российский лидер заявил Трампу, что Москва не отступит от своих целей, связанных с устранением первопричин украинского кризиса. «Наш президент сказал, что Россия будет добиваться поставленных целей, то есть устранения всем известных первопричин, приведших к нынешнему положению, нынешней острой конфронтации», – сказал помощник президента.

    Путин и Трамп «весьма обстоятельно» обсудили ситуацию вокруг Ирана и в целом на Ближнем Востоке, добавил Ушаков. По его словам, «с российской стороны подчеркнута важность урегулирования спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами».

    Говоря о российско-американских отношениях, Путин и Трамп подтвердили взаимную заинтересованность двух стран в реализации перспективных экономических проектов в энергетике и исследовании космоса. Ушаков отметил, что диалог глав государств шел на одной волне, был откровенным и конкретным.

    Западная пресса сочла телефонный разговор между президентами дипломатической неудачей лидера США. «То, что Путин не отступил и не стал идти на поводу, поставило Трампа в безвыходное положение, учитывая, что два дня назад тот приостановил поставки оружия на Украину», – сказал австралийский аналитик и журналист Майкл Уэр в эфире телеканала Sky News Australia.

    По словам Уэра, даже лояльный главе Белого дома канал Fox News признал его неудачу, что говорит об укреплении позиции России на будущих переговорах по украинскому вопросу. «Так что можно сказать, что в разговоре (Трампа) с Путиным счет был 1:0 в пользу России», – считает он.

    «Попытки США положить конец военным действиям на Украине дипломатическим путем зашли в тупик», – пишет Reuters. Агентство обратило внимание на то, что Трамп провел разговор после того, как столкнулся с призывами со стороны республиканцев усилить давление на Путина в вопросе разрешения конфликта на Украине.

    Вместе с тем контакты президентов России и США подтверждают наличие заинтересованности в восстановлении отношений между странами, пишет журнал Newsweek. Издание напоминает, что беседа Путина и Трампа состоялась всего через два дня после того, как российский лидер провел первый за почти три года прямой телефонный разговор с Эммануэлем Макроном.

    Комментарии (6)
    4 июля 2025, 17:59 • Новости дня
    Ермак сообщил о разговоре Трампа и Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о состоявшемся разговоре между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером.

    «Очень важный и содержательный разговор», – написал Ермак в Telegram-канале, передает ТАСС. Других подробностей о содержании беседы он не привел, отметив, что детали переговоров станут известны в ближайшее время.

    Журналист американского интернет-портала Axios Барак Равид сообщил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что Трамп и Зеленский обсудили вопросы поставок средств противовоздушной обороны на Украину. Источники Равида отметили, что беседа продолжалась около 40 минут.

    Издание Financial Times писало, что президент США Дональд Трамп намерен провести телефонную беседу с Владимиром Зеленским в пятницу, чтобы обсудить остановку поставок оружия.

    Накануне Трамп и Путин провели телефонные переговоры.

    Комментарии (4)
    5 июля 2025, 19:53 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте оправдался за подхалимство перед Трампом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте ответил на упреки в подхалимстве перед президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

    «Я считаю, что если кто-то заслуживает похвалы, то ему следует воздать эту похвалу. А президент Трамп заслуживает всяческих похвал», – сказал Рютте, передает РИА «Новости».

    По словам генсека НАТО, без переизбрания Трампа на пост президента США страны НАТО никогда бы не достигли цели в достижении трат на оборонные расходы в 2% от ВВП в 2025 году и 5% в 2035 году.

    Ранее Рютте, говоря о словах Трампа, сравнившего Иран и Израиль с детьми, заявил, что «папочка иногда должен резко выражаться». Сам американский президент позднее согласился сравнить себя с «папочкой».

    Комментарии (6)
    5 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    Трамп: Путин профессионально справляется с санкциями
    Трамп: Путин профессионально справляется с санкциями
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что обсуждал с президентом России Владимиром Путиным тему санкций, а также провел «стратегический разговор» с Владимиром Зеленским.

    Комментируя разговор с Зеленским, Трамп заявил, что речь шла «о разных вещах». «У нас был очень хороший разговор, думаю, очень стратегический разговор», – сказал он. Трамп назвал ситуацию на Украине «очень сложной», передает ТАСС.

    Трамп заявил, что «очень недоволен» своим телефонным разговором с президентом России. «Он хочет идти до конца», – сказал Трамп, добавив, что «это нехорошо».

    Также Трамп признал, что России удается справляться с введенными против нее санкциями, и назвал Путина профессионалом. «Мы много говорили о санкциях», – рассказал он. По его словам, Путин понимает возможность введения новых рестрикций и, как заявил Трамп, «не в восторге» от этой перспективы. Американский президент заявил, что проявлял большую жесткость в отношении России, чем в отношении Ирана.

    Трамп выразил желание добиться урегулирования конфликта на Украине, но подчеркнул, что не уверен, удастся ли реализовать это намерение. По его словам, ответственность за «ситуацию на Украине» лежит на его предшественнике Джо Байдене, а сам он только пытается достичь урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин во время разговора с Трампом заявил о готовности России к проведению третьего этапа переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Кремль сообщил, что президент России подтвердил намерение добиваться выполнения задач спецоперации.

    Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что состоялся «очень важный и содержательный» разговор между президентом США и украинским лидером.

    Комментарии (5)
    4 июля 2025, 13:28 • Новости дня
    Песков сообщил о реакции Москвы на заявления Трампа об Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Россия внимательно относится ко всем заявлениям президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что Москва учитывает реакцию американского лидера на итоги разговора с Путиным, в частности его разочарование по поводу медленного продвижения по украинскому урегулированию, передает ТАСС.

    Кремль сообщил, что президент России подтвердил намерение добиваться выполнения задач спецоперации и сообщил Трампу о продолжении ожидания согласования дат третьего раунда переговоров между Москвой и Киевом. Песков уточнил, что российская сторона по-прежнему ожидает определения сроков нового раунда переговоров.

    Песков также прокомментировал перспективу личной встречи президентов России и США. Он заявил, что подобная встреча необходима, однако требует тщательной подготовки. Песков напомнил, что ни Путин, ни Трамп не обсуждали прямые переговоры в ходе последнего телефонного разговора.

    Напомним, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Австралийский аналитик Майкл Уэр заявил, что президент России поставил главу США в безвыходное положение. Итальянские СМИ считают, что телефонный разговор Путина и Трампа продемонстрировал свое стремление к прямому сотрудничеству без участия Европы.

    Комментарии (0)
    5 июля 2025, 01:39 • Новости дня
    Трамп подписал «большой, красивый билль»
    Трамп подписал «большой, красивый билль»
    @ Associated Press/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал масштабный законопроект о налогах и госрасходах, который называет «большим, красивым биллем» (или «большим прекрасным законопроектом» – One Big Beautiful Bill Act).

    «Это самый крупный законопроект в своем роде в истории. Такого никогда не было», – приводит слова Трампа ТАСС.

    Он подчеркнул, что одобрение документа стало «величайшей победой». Президент США заявил, что документ предусматривает «крупнейшее сокращение налогов в американской истории».

    Закон предполагает сокращение ряда социальных программ при увеличении военных расходов. Закон сокращает федеральные расходы, дает серьезные налоговые льготы. В итоге, по оценке бюджетного управления Конгресса, вырастут и дефицит бюджета, и госдолг, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сенат Конгресса США одобрил законопроект 1 июля, Палата представителей – 3 июля. Законопроект предполагает увеличение потолка госдолга США на 5 трлн долларов.

    Комментарии (0)
    4 июля 2025, 07:58 • Новости дня
    Австралийский аналитик назвал победой России разговор Путина с Трампом

    Tекст: Александра Юдина

    Австралийский аналитик Майкл Уэр в эфире телеканала Sky News Australia заявил, что президент России Владимир Путин поставил главу США Дональда Трампа в безвыходное положение.

    По мнению эксперта, решение Путина не отступать и не идти на уступки осложнило ситуацию для Трампа, так как тот только что приостановил поставки вооружения на Украину, передает РИА «Новости».

    Уэр отметил, что даже телеканал Fox News, поддерживающий Трампа, назвал это его неудачей. По его словам, это свидетельствует об усилении позиций России на будущих переговорах по украинскому вопросу.

    Эксперт подчеркнул, что по итогам телефонного разговора между Трампом и Путиным можно говорить о победе России со счетом 1:0.

    Напомним, телефонные переговоры президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоялись в четверг. Лидеры разговаривали почти час. Они обсудили Украину, Сирию и экономические проекты.

    Итальянские СМИ считают, что телефонный разговор Путина и Трампа продемонстрировал свое стремление к прямому сотрудничеству без участия Европы.

    Комментарии (0)
    4 июля 2025, 05:48 • Новости дня
    Глава Минфина США Бессент похвастался «шквалом» сделок ради выгодных тарифов

    Tекст: Ирма Каплан

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил Bloomberg Television, что около 100 стран готовы ввести взаимную тарифную ставку в размере 10% до истечения крайнего срока 9 июля, когда тарифы могут резко вырасти.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в пятницу Вашингтон начнет рассылать письма странам с указанием того, какие тарифные ставки на импорт их ждут после 9 июля, пишет портал Investing.

    Признавая сложность переговоров с более чем 170 странами, Трамп сообщил журналистам перед отъездом в Айову в четверг, что письма будут отправлены одновременно в 10 стран, а тарифные ставки составят, к примеру, от 20% до 30%.

    Президент США добавил, что ожидает очень хороших сделок от нескольких стран, и уточнил, что предпочитает уведомлять большинство стран о конкретной тарифной ставке, избегая подробных переговоров.

    Министр финансов Скотт Бессент в этой связи заявил Bloomberg Television, что около 100 стран, вероятно, введут взаимную тарифную ставку в размере 10%, и спрогнозировал «шквал» торговых сделок до истечения крайнего срока 9 июля, когда тарифы могут резко вырасти.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти США согласились отложить введение 50% пошлин на товары из Европейского союза до 9 июля. Ранее Вашингтон угрожал ввести пошлины в 50% на продукцию из ЕС из-за неудачных переговоров. В конце июня СМИ сообщили, что США предложили Евросоюзу «набросок» новой торговой сделки.

    Комментарии (0)
    5 июля 2025, 11:36 • Новости дня
    WP: США поставили интересы Израиля выше поддержки Украины

    Tекст: Александра Юдина

    Руководство США изменило приоритеты в военной помощи, сосредоточившись на поддержке Израиля и сократив поставки Украине, пишет Washington Post.

    Газета отмечает, что президент Дональд Трамп распределяет военные ресурсы между внешнеполитическими задачами, что влияет на объем помощи Украине, передает РИА «Новости».

    В публикации указано, что Трамп принял решение поддержать Израиль на фоне растущих глобальных оборонных обязательств Вашингтона, которые превышают его возможности их выполнять.

    Издание сообщило, что для американского президента привлекательной стала стратегия максимальной поддержки Израиля и одновременного ослабления Украины по политическим и стратегическим причинам в условиях внутриполитических разногласий в США.

    В тексте подчеркивается, что, по мнению авторов WP, Трамп, чтобы удовлетворить различные силы в своей коалиции, видит политическую выгоду в жесткой линии против Ирана и более сдержанной позиции в отношении России.

    Газета ВЗГЯЛД писала, что у Трампа пропал кавалерийский азарт к миру на Украине.

    Комментарии (0)
    4 июля 2025, 06:50 • Новости дня
    Трамп пообещал провести бои UFC на лужайке у Белого дома в честь 250-летия США

    Трамп пообещал провести бои UFC на лужайке у Белого дома в честь «Америка-250»

    Трамп пообещал провести бои UFC на лужайке у Белого дома в честь 250-летия США
    @ Cheriss May/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время выступления в штате Айова в честь Дня независимости США заявил о планах грандиозного празднования 250-летия страны в следующем году и одним из пунктов в череде праздничных мероприятий станут бои UFC на лужайке у Белого дома.

    «На каждом из полей сражений в наших национальных парках и исторических местах пройдут специальные мероприятия в честь «Америка250», и я даже думаю, что у нас будет бой UFC», – приводит его слова портал Axios.

    Американский лидер напомнил, что его давний друг и генеральный директор Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт организует это мероприятие.

    В Telegram-канале «360» указано, что этот поединок будет проходить в специально построенной небольшой арене, рассчитанной на 20–25 тысяч зрителей.

    Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что Трамп «абсолютно серьезен» в отношении планов проведения боев в UFC, согласно отчету пула журналистов Белого дома.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, недавно вернувшийся в спорт британский боец Тайсон Фьюри и украинец Александр Усик вновь встретятся на лондонском «Уэмбли» для третьего боя в апреле 2026 года.

    В начале июня Усик приглашал Дональда Трампа в гости на одну неделю.

    Комментарии (0)
    6 июля 2025, 23:30 • Новости дня
    National сообщила о возможном объявлении Трампом перемирия в Газе в понедельник

    National: Трамп может в понедельник объявить о прекращения огня в Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Важнейшие переговоры о прекращении огня в секторе Газа возобновляются в Дохе в преддверии визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США, поэтому ожидается, что американский президент Дональд Трамп объявит о 60-дневном перемирии в понедельник, пишет англоязычная газета ОАЭ National.

    Непрямые переговоры о прекращении огня в Газе и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС возобновились в воскресенье в столице Катара в преддверии визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, пишет газета National.

    Переговоры начались через два дня после того, как ХАМАС дал положительный ответ на предложенное соглашение о прекращении огня и захвате заложников, которое предусматривает 60-дневное перемирие, освобождение 10 живых заложников, удерживаемых группировкой, а также останков еще 18 человек, умерших в плену, согласно проекту соглашения.

    «Если соглашение будет достигнуто в ближайшие часы, президент США Дональд Трамп, как ожидается, объявит о прекращении огня в понедельник, сообщили источники The National. В заявлении будет содержаться призыв к ХАМАС сложить оружие, а к его лидерам – покинуть раздираемый войной анклав и жить в изгнании», – говорится в материале газеты.

    По словам источника, Трамп призовет ХАМАС сложить оружие и освободить всех заложников, если они хотят постоянного прекращения огня. Предложение также включает положение о том, что обсуждение вопроса об окончании войны и уходе Израиля из Газы должно начаться, как только вступит в силу перемирие.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предусматривает гарантии США и включает пункт о выводе израильских войск из палестинского анклава.

    До этого Вашингтон заявил, что Израиль согласился на условия прекращения огня в секторе Газа на 60 дней. В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе.

    Комментарии (0)
    6 июля 2025, 23:46 • Новости дня
    FT узнала, когда начнутся «серьезные переговоры» об окончании войны в Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    По данным источников Financial Times, между ХАМАС и Израилем существуют разногласия, которые требуют дополнительных переговоров, но прежде всего необходимо сделать перерыв в конфликте хотя бы на 60 дней.

    «Согласно проекту предложений, с которым ознакомилась газета, Трамп «гарантирует», что конфликт будет приостановлен на 60 дней, в течение которых 10 израильских заложников будут освобождены живыми, а тела еще 18 человек будут переданы в пять этапов», – пишет Financial Times (FT).

    В плену у ХАМАС до сих пор находятся 50 заложников, захваченных во время атаки 7 октября 2023 года. Считается, что 20 из них живы, уточняет издание.

    «В рамках соглашения в первый же день начнутся «серьезные переговоры» о прекращении войны, давнее требование ХАМАС. Посредники должны будут предоставить гарантии продления перемирия, если для достижения постоянного прекращения огня потребуется дополнительное время», – говорится в статье.

    Газета, ссылаясь на изученные черновики соглашения и слова знакомых с переговорами чиновников, пишет о том, что сторонам необходимы дополнительные переговоры для уточнения масштабов вывода израильских войск из сектора Газа в течение двухмесячного периода прекращения огня. И для определения числа и личностей палестинских заключенных, которые должны быть освобождены из израильских тюрем в обмен на заложников.

    Также считается, что между сторонами существуют разногласия по поводу механизма оказания гуманитарной помощи осажденному анклаву, и по поводу гарантий США.

    Премьер Израиля Нетаньяху отправится в Вашингтон в воскресенье, чтобы на следующий день встретиться в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, который ясно дал понять, что выступает за прекращение огня.

    Поздно вечером в пятницу Трамп заявил, что он «очень оптимистично» настроен и что сделка может быть заключена «на следующей неделе», добавив, что «ситуация меняется изо дня в день».

    На этой неделе Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что намерен быть «очень жестким» в разговоре с Нетаньяху, когда они встретятся, но при этом предупредил ХАМАС: «Я надеюсь, что ради блага Ближнего Востока ХАМАС согласится на эту сделку, потому что лучше уже не будет – будет только хуже».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предусматривает гарантии США и включает пункт о выводе израильских войск из палестинского анклава.

    До этого Вашингтон заявил, что Израиль согласился на условия прекращения огня в секторе Газа на 60 дней. В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе.

    Также англоязычная газета ОАЭ National предположила, что в случае успешных переговоров в Катаре Трамп объявит о перемирии между Израилем и Газой в понедельник.

    Комментарии (0)
    Главное
    Путин рассказал о сборе Народным фронтом 54,5 млрд рублей на поддержку СВО
    Путин: Российские беспилотники сожгли техники ВСУ более чем на 2 млрд долларов
    Нанесен удар по военкомату в полтавском Кременчуге
    Италия, Франция и Германия потребовали от ЕК поддержки автопрома
    В США резко выросла доля голодающих взрослых
    Симоньян задумалась о «воскрешении» Пушкина
    Сбивший в Энгельсе 15-летнюю девочку нетрезвый водитель задержан

    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

    Перейти в раздел

    Что даст России признание Исламского эмирата Афганистан

    Россия стала первой в мире страной, официально признавшей власть талибов в Афганистане. Какие последствия это будет иметь для Средней Азии, зачем это нужно Москве, кто следующим признает правительство талибов – и чем афганское руководство могло бы отблагодарить Россию за данный шаг? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе

    На уходящей деле войска группы «Юг» освободили поселок Предтечино – и это не просто локальная операция в одном из многих населенных пунктов Донбасса. Предтечино является воротами в Константиновку. Таким образом, в финальную стадию вступает битва за этот город, имеющий ключевое значение для взлома всей обороны ВСУ в зоне спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Против кого Илон Маск создал новую американскую партию

    Миллиардер Илон Маск сделал знаковый шаг, означающий резкое усиление его интереса к политике – зарегистрировал новую партию. Эта партия может стать лишь одной из десятков партий, существующих в США, но практически никак не участвующих в политической жизни. А может испортить жизнь не только Трампу, но и многим другим. От чего все это зависит? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Урсула и телефонные мошенники: что общего?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

    • Зеленскому отказали в самом необходимом

      Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

    • Зеленский меняет стратегию

      Россия и Украина ведут подготовку к третьему раунду переговоров. Чего от него ждать и как будет развиваться конфликт в дальнейшем, учитывая, что ни одно из требований Москвы Киев по-прежнему не готов принять?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации