Tекст: Дмитрий Бавырин

Львовянин Денис Шмыгаль возглавил правительство Украины более пяти лет назад, но в мире до сих пор плохо знают его в лицо: ничем не запомнился, ничем не отличился, да и сидит в своем кресле столь долго как ни на что не претендующий технический работник. Человек с амбициями и собственным мнением давно был бы съеден руководящим тандемом Владимира Зеленского и Андрея Ермака.

Внешне украинский премьер до смешного похож на бывшего председателя Евросовета (ака «президента Евросоюза») Шарля Мишеля. Похожи они и политически: Мишель тоже постоял возле эпохальных событий, но ушел в отставку, не войдя в историю (так, мелкий евробюрократ эпохи Урсулы фон дер Ляйен). Правда, Шмыгаль в отставку пока не ушел – это вопрос ближайших дней, если верить многочисленным источникам украинских, американских и европейских СМИ.

Зеленский, будучи в области пиара человеком ловким, постарается выжать из пересменки премьеров максимум информационной пользы. Украинцам будет объявлено о новых профессионалах, новых идеях, новых силах, новых надеждах нового кабмина, благо все «старое» (включая самого Зеленского с просроченным удостоверением президента) многим обрыдло: ничего хорошего для себя люди уже не ждут – и правильно делают. Премьера тоже меняют не для их пользы.

Главное, чего добиваются Зеленский и Ермак, – это минимизировать возможность сговора за своими спинами через усиления контроля за правительством. Особенно сильно они боятся интриг с участием американцев, поскольку США в Киеве могут многое и остаются главными спонсорами зеленского режима, имея все больше претензий как к главе этого режима, так и к его «серому кардиналу» Ермаку.

Считается, что именно Вашингтон больше всех сопротивляется дальнейшему усилению Ермака, который хочет посадить в кресло премьера своего человека взамен нейтрального и равноудаленного Шмыгаля. Чаще всего в качестве наиболее вероятного сменщика называют Юлию Свириденко – первого вице-премьера и министра экономики Украины. Возможно, ее шансы преувеличивают, но она отвечает главному условию «рокировки» – это человек Ермака, его креатура, его любимица. А недовольство администрации США, вероятно, хотят купировать своеобразной кадровой схемой.

Известно, что команда Трампа не любит нынешнего посла в Вашингтоне Оксану Маркарову. Кому-то она физически надоела, но важнее другое: связи Маркаровой с предыдущими властями США и Демократической партией. «Друг моего врага мой враг», – примерно так рассуждает Трамп, требуя сменить посла. Зеленский уже подтвердил, что замена на подходе.

Вероятно, этой заменой станет как раз Шмыгаль. По крайней мере, такая комбинация понравится и самому Шмыгалю, который покинет Украину в престижном и безопасном направлении, и американцам, которые с украинским премьером раньше работали и особых претензий к нему не имеют.

Претензий у них много к Ермаку, которого окружение Трампа по сути бойкотирует. Это связывали с тем, что Ермак фактический лидер «партии войны» в украинской элите, но недавно выяснилось, что подчиненные Байдена «серого кардинала» тоже недолюбливали, просто долго скрывали. Видимо, неприятный человек, сумевший, однако, монополизировать влияние на украинские политические процессы и лично на Зеленского.

Американцам в связи с этим будут подавать Свириденко не как ученицу Ермака, а как того самого вице-премьера, кто заключал с Вашингтоном соглашение о совместной разработке полезных ископаемых и отвечает теперь за его исполнение. Хотя это соглашение кажется пустышкой, Трамп его любит и считает одной из своих «замечательных побед».

Если данная комбинация будет реализована, на Украине останутся только два значимых центра силы, которые не встроены в ермаковскую вертикаль власти и подчиняются напрямую Зеленскому: это лидер пропрезидентской фракции в Верховной Раде Давид Арахамия и глава ГУР (военной разведки) Кирилл Буданов по кличке «Мамкин пирожок». Несмотря на унизительное прозвище, последний считается чуть ли не единственным, кто имеет возможность говорить Зеленскому неприятную правду, не согласованную с Ермаком.

За это и многое другое Ермак Буданова ненавидит и неоднократно пытался сместить с должности, а последний раз был буквально на днях, но за Мамкиного пирожка (кстати, заочно арестованного российским судом по обвинению в тяжких преступлениях) заступились американцы.

Что же касается Арахамии, дело не только в том, что он личный друг Зеленского (некоторых таких друзей Ермаку уже скормили), но и в том, что ему довольно трудно найти замену из-за особенностей депутатского статуса и парламентского фронта работ.

А вот Шмыгаля, кажется, уже ничто не спасет. Точнее, наоборот: учитывая все то, что произошло с Украиной за время его премьерства, отбытие в США станет спасением, если все действительно произойдет так, как предсказывают источники.

И никаких источников не надо, чтобы понимать, что дуэт Зеленского-Ермака нацелен на длительное противостояние с Россией, а мир на Украине для них равносилен потере власти и смерти подобен – как для ответственных за нищету и поражение. Однако то, что дальше будет только хуже, понимают даже они.

Следовательно, их режим будет ужесточаться и «окапываться» на случай вмешательств извне. Параноидальный склад ума обоих будет купировать любые обходные пути к будущему, кроме как через «войну до последнего украинца».

Кто именно станет этим последним украинцем, Зеленский и Ермак предполагают определить в самый последний момент, если окно возможностей так и не откроется, а Россия, вопреки их надеждам, не рухнет.

При прочих равных у Ермака шансов больше. Он умнее, а разница в физических пропорциях и вовсе позволяет свернуть головнокомандувачу шею. Хорошая была бы сцена, огорчает одно: это вряд ли случится раньше, чем ВС РФ будут брать штурмом здания на Банковской улице в Киеве.

Если все-таки будут, а Ермак в тот исторический день окажется на месте событий, он непременно попытается сдаться и потребует гарантий, имея в качестве доводов голову Зеленского и рассказ о том, как все эти годы ослаблял власть кровавого диктатора Украины, втайне мечтая о победе русских. Такой уж человек.