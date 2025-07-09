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    9 июля 2025, 17:30 • Политика

    Режим Зеленского укрепляет себя для длительной войны

    Режим Зеленского укрепляет себя для длительной войны
    @ zelenskyy_official

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В ближайшие дни на Украине сменится премьер-министр, и это произойдет впервые с начала СВО. Режим Владимира Зеленского начинает процедуры по внутреннему укреплению, полагая, что боевые действия затянутся на годы. Но для того, чтобы все прошло гладко, придется перехитрить президента США Дональда Трампа.

    Львовянин Денис Шмыгаль возглавил правительство Украины более пяти лет назад, но в мире до сих пор плохо знают его в лицо: ничем не запомнился, ничем не отличился, да и сидит в своем кресле столь долго как ни на что не претендующий технический работник. Человек с амбициями и собственным мнением давно был бы съеден руководящим тандемом Владимира Зеленского и Андрея Ермака.

    Внешне украинский премьер до смешного похож на бывшего председателя Евросовета (ака «президента Евросоюза») Шарля Мишеля. Похожи они и политически: Мишель тоже постоял возле эпохальных событий, но ушел в отставку, не войдя в историю (так, мелкий евробюрократ эпохи Урсулы фон дер Ляйен). Правда, Шмыгаль в отставку пока не ушел – это вопрос ближайших дней, если верить многочисленным источникам украинских, американских и европейских СМИ.

    Зеленский, будучи в области пиара человеком ловким, постарается выжать из пересменки премьеров максимум информационной пользы. Украинцам будет объявлено о новых профессионалах, новых идеях, новых силах, новых надеждах нового кабмина, благо все «старое» (включая самого Зеленского с просроченным удостоверением президента) многим обрыдло: ничего хорошего для себя люди уже не ждут – и правильно делают. Премьера тоже меняют не для их пользы.

    Главное, чего добиваются Зеленский и Ермак, – это минимизировать возможность сговора за своими спинами через усиления контроля за правительством. Особенно сильно они боятся интриг с участием американцев, поскольку США в Киеве могут многое и остаются главными спонсорами зеленского режима, имея все больше претензий как к главе этого режима, так и к его «серому кардиналу» Ермаку.

    Считается, что именно Вашингтон больше всех сопротивляется дальнейшему усилению Ермака, который хочет посадить в кресло премьера своего человека взамен нейтрального и равноудаленного Шмыгаля. Чаще всего в качестве наиболее вероятного сменщика называют Юлию Свириденко – первого вице-премьера и министра экономики Украины. Возможно, ее шансы преувеличивают, но она отвечает главному условию «рокировки» – это человек Ермака, его креатура, его любимица. А недовольство администрации США, вероятно, хотят купировать своеобразной кадровой схемой.

    Известно, что команда Трампа не любит нынешнего посла в Вашингтоне Оксану Маркарову. Кому-то она физически надоела, но важнее другое: связи Маркаровой с предыдущими властями США и Демократической партией. «Друг моего врага мой враг», – примерно так рассуждает Трамп, требуя сменить посла. Зеленский уже подтвердил, что замена на подходе.

    Вероятно, этой заменой станет как раз Шмыгаль. По крайней мере, такая комбинация понравится и самому Шмыгалю, который покинет Украину в престижном и безопасном направлении, и американцам, которые с украинским премьером раньше работали и особых претензий к нему не имеют.

    Претензий у них много к Ермаку, которого окружение Трампа по сути бойкотирует. Это связывали с тем, что Ермак фактический лидер «партии войны» в украинской элите, но недавно выяснилось, что подчиненные Байдена «серого кардинала» тоже недолюбливали, просто долго скрывали. Видимо, неприятный человек, сумевший, однако, монополизировать влияние на украинские политические процессы и лично на Зеленского.  

    Американцам в связи с этим будут подавать Свириденко не как ученицу Ермака, а как того самого вице-премьера, кто заключал с Вашингтоном соглашение о совместной разработке полезных ископаемых и отвечает теперь за его исполнение. Хотя это соглашение кажется пустышкой, Трамп его любит и считает одной из своих «замечательных побед».

    Если данная комбинация будет реализована, на Украине останутся только два значимых центра силы, которые не встроены в ермаковскую вертикаль власти и подчиняются напрямую Зеленскому: это лидер пропрезидентской фракции в Верховной Раде Давид Арахамия и глава ГУР (военной разведки) Кирилл Буданов по кличке «Мамкин пирожок». Несмотря на унизительное прозвище, последний считается чуть ли не единственным, кто имеет возможность говорить Зеленскому неприятную правду, не согласованную с Ермаком.

    За это и многое другое Ермак Буданова ненавидит и неоднократно пытался сместить с должности, а последний раз был буквально на днях, но за Мамкиного пирожка (кстати, заочно арестованного российским судом по обвинению в тяжких преступлениях) заступились американцы.           

    Что же касается Арахамии, дело не только в том, что он личный друг Зеленского (некоторых таких друзей Ермаку уже скормили), но и в том, что ему довольно трудно найти замену из-за особенностей депутатского статуса и парламентского фронта работ.

    А вот Шмыгаля, кажется, уже ничто не спасет. Точнее, наоборот: учитывая все то, что произошло с Украиной за время его премьерства, отбытие в США станет спасением, если все действительно произойдет так, как предсказывают источники.

    И никаких источников не надо, чтобы понимать, что дуэт Зеленского-Ермака нацелен на длительное противостояние с Россией, а мир на Украине для них равносилен потере власти и смерти подобен – как для ответственных за нищету и поражение. Однако то, что дальше будет только хуже, понимают даже они.

    Следовательно, их режим будет ужесточаться и «окапываться» на случай вмешательств извне. Параноидальный склад ума обоих будет купировать любые обходные пути к будущему, кроме как через «войну до последнего украинца».

    Кто именно станет этим последним украинцем, Зеленский и Ермак предполагают определить в самый последний момент, если окно возможностей так и не откроется, а Россия, вопреки их надеждам, не рухнет.

    При прочих равных у Ермака шансов больше. Он умнее, а разница в физических пропорциях и вовсе позволяет свернуть головнокомандувачу шею. Хорошая была бы сцена, огорчает одно: это вряд ли случится раньше, чем ВС РФ будут брать штурмом здания на Банковской улице в Киеве.

    Если все-таки будут, а Ермак в тот исторический день окажется на месте событий, он непременно попытается сдаться и потребует гарантий, имея в качестве доводов голову Зеленского и рассказ о том, как все эти годы ослаблял власть кровавого диктатора Украины, втайне мечтая о победе русских. Такой уж человек. 

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