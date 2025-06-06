Tекст: Дмитрий Бавырин

Самый влиятельный чиновник Украины в сером костюме бродит по вашингтонским коридорам и ловит представителей американской власти, чтобы с ними сфотографироваться. Сцена унизительная, а занятого в ней Андрея Ермака буквально не узнать: обычно он носит что-нибудь полувоенное, вселяет ужас в бюрократов и проникает в кабинеты влиятельных людей будто кот – тихо и беспрепятственно.

Теперь «все не то, все не так, я твой друг, ты мой враг»: американцы сторонятся киевского «зеленого кардинала», а до совместных фотографий снисходят лишь те, кому по должности положено общаться с украинцами: спецпредставители президента США по урегулированию Кит Келлог и Стив Уиткофф.

Правда, с одним из наиболее могущественных членов администрации Дональда Трампа – Марком Рубио, который занимает сразу несколько должностей – Ермак тоже сфотографировался, а потом столкнулся с очень человеческой дилеммой: какую из двух фотографий выложить.

Обе были нехороши. На одной Рубио расположился в дверном проеме, а на подошедшего сбоку Ермака даже не смотрит. На другой Ермак стоит спиной к камере, а Рубио тянет руку через проем, предположительно, для рукопожатия (что у славян – плохая примета).

В итоге в аккаунт Ермака выложили оба снимка: авось минус на минус даст плюс. А канцелярия Рубио вообще не сочла нужным упомянуть о том, что госсекретарь столкнулся в дверях с украинцами.

Вскоре после этого киевская делегация с Ермаком во главе приняла решение задержаться в Вашингтоне еще на сутки: то ли хотят собрать побольше фотографий для отчетности, то ли шеф приказал без реальных результатов не возвращаться. Пока результаты такие, что лучше б вообще не прилетал – позора было бы меньше.

Официально заявленная миссия Ермака заключалась в том, чтобы уговорить американцев на новый пакет антироссийских санкций. Нельзя исключать, что Рубио, пусть даже «переговоры» с ним продолжались две минуты и «на ногах», сказал гостю что-нибудь ободряющее: госсекретарь США – «ястреб» и сторонник того самого пакета. Однако он ни в чем не перечит Трампу, а Трамп в дни миссии Ермака хотя и подтвердил в который раз, что допускает введение против России новых ограничений, впервые заявил, что наказание за недоговороспособность параллельно настигнет и Украину.

«Вот это поворот!» – пишут в подобных случаях русскоязычные блогеры.

Возможная дата «судного дня» находится в голове президента США, пока же он просит Конгресс повременить с принятием санкций. Таким образом, официальная миссия Ермака официально провалена. А неофициальная провалена неофициально.

Визит «зеленого кардинала» проходит на фоне сливов в американскую прессу о том, что Трамп, во-первых, терпеть не может Зеленского, во-вторых, раздражен из-за атаки на российскую стратегическую авиацию.

Предполагалось иное. Судя по всему, Ермак должен был монетизировать удар по авиации: если санкциями – хорошо, а еще лучше – гарантиями дальнейшего материально-технического обеспечения Украины, которая прыгнула выше головы и дотянулась до самолетов, предназначенных по большому счету для ядерных бомбардировок США. Какой же вашингтонец не оценит подобного?

Но такой вашингтонец есть – и это сам Трамп. Его интересует, чтобы Москва и Киев как-нибудь договорились о перемирии, а он объявил бы это своей заслугой, но теперь это даже не главное. Главное, что украинский креативный терроризм не только работает на срыв переговоров, но и провоцирует ядерную войну.

В окружении Трампа точно есть компетентные советники, которые должны были объяснить, что основа российской ядерной мощи – это ракеты шахтного базирования, до которых украинские беспилотники не доберутся. Рой БПЛА может эффектно смотреться, но Россия после его налета не стала слабее. Она стала злее. Трамп тоже. И вся эта злость направлена на Киев.

Считается, что Зеленский ценит Ермака в первую очередь как хорошего психолога, который умеет залезать в чужие головы (в том числе в голову самого Зеленского) и предугадывать чужие желания. Глава офиса президента был тем, кто решал для него проблемы, и тем, на ком держалась вся административная вертикаль.

Вертикаль по-прежнему при нем: Ермак – это Мартин Борман украинского режима, «съевший» почти всех своих внутренних врагов, за исключением главы ГУР Кирилла Буданова. А то, что у него больше не получается решать проблемы Зеленского, не столько его вина, сколько обреченность Зеленского.

Враги «серого кардинала» старательно разгоняют «теорию заговора», будто бы визит Ермака в США – это подготовка к свержению Зеленского: мол, его упрямство не устраивает Вашингтон,

а Ермак гораздо сговорчивее и почти столь же влиятелен или даже влиятельнее своего шефа.

Это едва ли похоже на правду. Без главы своего офиса погруженный в фантазии криворожец как без рук: его назначенцы – это люди Ермака, включая тех личностей, кто, называя себя советником или помощником, формально не занимает никаких постов и не сдает финансовой отчетности. Но сам Ермак при каждом удобном случае заявляет, что он верный солдат Зеленского. Прибедняется, разумеется (на самом деле все-таки генерал), однако не врет в главном.

Административная паутина замкнута на Ермака, но держится на Зеленском, как на гвозде. Без него Ермак – никто, и если головнокомандовичу действительно будут искать замену, то не в его офисе, а в Верховной раде – последнем без оговорок легитимном органе украинской власти.

В дни исторической ссоры Дональда Трампа с Илоном Маском по коридорам столицы США бродил не преемник Зеленского, а тот, кто разделил с ним опалу. Не помогли костюм, учтивость и приписываемая способность «залезать в чужие головы», поскольку Ермак – олицетворение зеленского режима и несет в себе всю его токсичность, а как главный «ястреб» Киева – отвечает за все провокации, которые восхищают пиарщиков, но ужасают военных и настоящих политиков.

Он улетит домой несолоно хлебавши и с заваленным горизонтом на фотографиях, но продолжит исполнять свою неблаговидную миссию человека, который вдохновляет Владимира Зеленского на чудовищные поступки и помогает ему отрицать реальность в попытках выложить из букв «о», «ж», «а» и «п» слово «вечность».

Табу на рукопожатие через порог – всего лишь суеверие. Неприкаянность киевского гонца в вашингтонских коридорах – действительно плохая для Украины примета.