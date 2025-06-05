После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.5 комментариев
Трамп заявил о возможных санкциях против России и Украины
Москву и Киев ожидают жесткие санкции в случае, если стороны не смогут урегулировать украинский конфликт, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Трамп, отвечая на вопрос об ужесточении антироссийских санкций, заявил, что подобный сценарий возможен, если станет ясно, что сделки по урегулированию не будет, а конфликт продолжится, передает ТАСС.
Президент США добавил, что установил для себя крайний срок, после которого займет «очень жесткую позицию». «И, откровенно говоря, это может относиться к обеим странам», – заключил Трамп.
Ранее Трамп призвал сенаторов-республиканцев не выносить на голосование проект об ужесточении санкций в отношении России на этой неделе.
В среду президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Трамп выказал заинтересованность в том, чтобы Москва подключилась к разрешению вопроса по иранской ядерной программе. Путин рассказал американскому коллеге о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.