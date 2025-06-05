Трамп заявил о возможных санкциях против России и Украины

Tекст: Алексей Дегтярев

Трамп, отвечая на вопрос об ужесточении антироссийских санкций, заявил, что подобный сценарий возможен, если станет ясно, что сделки по урегулированию не будет, а конфликт продолжится, передает ТАСС.

Президент США добавил, что установил для себя крайний срок, после которого займет «очень жесткую позицию». «И, откровенно говоря, это может относиться к обеим странам», – заключил Трамп.

Ранее Трамп призвал сенаторов-республиканцев не выносить на голосование проект об ужесточении санкций в отношении России на этой неделе.

В среду президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Трамп выказал заинтересованность в том, чтобы Москва подключилась к разрешению вопроса по иранской ядерной программе. Путин рассказал американскому коллеге о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.