  • Новость часаУшаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры
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    Путин усомнился в целесообразности переговоров с Киевом после терактов
    Путин: Киевскому режиму мир вообще не нужен
    Лавров назвал отказ Зеленского от краткосрочного перемирия грубейшей ошибкой
    Бастрыкин: Ущерб от украинских терактов составил около 1 млрд рублей
    Шойгу и Ким Чен Ын обсудили ситуацию на Украине
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе молчат об украинском гостерроризме

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

    24 комментария
    4 июня 2025, 21:04 • Новости дня

    Ушаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры

    Ушаков: Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать терактами переговоры
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, подробно обсудив итоги прямых переговоров между Россией и Украиной, состоявшихся в Стамбуле, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По словам Ушакова, Путин начал разговор с обсуждения ситуации вокруг Украины и подробно рассказал о втором раунде переговоров с украинской стороной. По словам Ушакова, российский президент подчеркнул, что переговоры в Стамбуле были полезными, передает ТАСС.

    Ушаков также сообщил, что Путин рассказал Трампу о попытках Киева сорвать переговоры, заявив: «Эти переговоры, как было подчеркнуто, Украина пыталась сорвать по прямому указанию киевского режима, [нанося] целенаправленные атаки по чисто гражданским целям, по мирному населению».

    В ходе беседы обсуждалась и тема атак на российские военные аэродромы. Дональд Трамп, как уточнил Ушаков, вновь подтвердил, что американская сторона не была заранее проинформирована о планах Киева по этим ударам.  Путин и Трамп подтвердили готовность оставаться на постоянной связи друг с другом, продолжать контакты по Украине на высшем уровне и по другим каналам.

    Ушаков также уточнил, что президенты не обсуждали тексты проектов меморандумов между Россией и Украиной. Разговор длился 1 час 10 минут.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    4 июня 2025, 11:54 • Новости дня
    Путин назвал героизм воинов константой отечественной культуры

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в приветствии организаторам, участникам и гостям XI Книжного фестиваля «Красная площадь» отметил, что тема героизма российских воинов является одной из констант отечественной культуры.

    Поздравительное послание главы государства организаторам, участникам и гостям XI Книжного фестиваля «Красная площадь» было опубликовано на сайте Кремля.

    В тексте президент отметил, что фестиваль стал важным литературным событием, собирающим тысячи читателей со всей страны.

    «Вновь на несколько июньских дней главная площадь нашей страны становится книжным сердцем России. За прошедшие годы фестиваль обрел традиции, стал важнейшим литературным событием, которого с нетерпением ждут десятки тысяч читателей», – говорится в телеграмме.

    Владимир Путин подчеркнул, что в этом году главным мотивом фестиваля стало 80-летие Великой Победы и Год защитника Отечества.

    «Тема героизма наших воинов – одна из констант отечественной культуры. Лучшие образцы военной прозы и поэзии, наполненные силой, правдой, искренними, неподдельными чувствами, являются нашим подлинным национальным достоянием, служат сбережению памяти о тех, кто в годы Великой Отечественной войны защищал родную землю, вдохновляют бойцов и командиров, которые сегодня сражаются за будущее России», – отметил президент России.

    Путин пожелал всем участникам фестиваля плодотворной работы и позитивных впечатлений.

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    4 июня 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин усомнился в целесообразности переговоров с Киевом после терактов
    Путин усомнился в целесообразности переговоров с Киевом после терактов
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил недоумение по поводу инициативы Киева о переговорах, учитывая продолжающиеся удары по гражданской инфраструктуре в России.

    Президент России Владимир Путин заявил, что требование Киева о проведении саммита с Россией выглядит странно на фоне террористических атак украинских формирований, передает ТАСС. Глава государства отметил, что украинская сторона одновременно просит о приостановке боевых действий на 30 или 60 суток и о встрече на высшем уровне.

    Путин задался вопросом: «Но как же проводить в этих условиях подобные встречи. О чем говорить?» Он также подчеркнул: «Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор? С террористами? И за что их поощрять, предоставляя передышку в боевых действиях».

    Российский лидер указал на несостоятельность подобных инициатив в условиях, когда Киев продолжает атаки на объекты мирной инфраструктуры, и выразил сомнение в возможности переговоров на таких условиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и властям регионов принять все необходимые меры для помощи пострадавшим и семьям погибших при происшествиях на железной дороге в Курской и Брянской областях.

    Следственный комитет квалифицировал подрывы на железной дороге как теракт.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что террористические атаки, инициированные Киевом и его союзниками, были использованы для срыва встречи в Стамбуле.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    4 июня 2025, 12:48 • Новости дня
    Рар назвал цели первого визита Мерца к Трампу

    Политолог Рар: Трамп и Мерц поспорят о России и «Северных потоках»

    Рар назвал цели первого визита Мерца к Трампу
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц всеми способами, в том числе трюками и мольбой, будет пытаться вернуть Дональда Трампа в лагерь европейцев. В ходе переговоров между политиками может возникнуть отдельный спор по «Северным потокам», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предстоящий визит Мерца в Вашингтон.

    «Фридрих Мерц едет к Дональду Трампу не только как канцлер Германии, но и как самонадеянный лидер Европы. Он хочет сыграть именно эту роль на встрече с президентом США», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    По его мнению, задача Мерца, которую он согласовал с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, – продемонстрировать, что европейские страны хотят впредь иметь равноправные отношения с Вашингтоном. «Амбиции канцлера больше не позволяют политику в одностороннем порядке поддакивать и преклоняться перед Штатами», – указал собеседник.

    Но Трамп не был бы Трампом, если не использовал бы встречу с Мерцем в своих интересах, продолжил политолог. «Американский лидер намерен поставить нелюбимую и строптивую Германию на место», – считает Рар. Он напомнил, что «четко к визиту канцлера ФРГ Белый дом ввел тарифы против Евросоюза», и между Вашингтоном и Брюсселем грозит развернуться торговая война.

    «Мерц попытается сгладить положение и во многом пойдет Трампу навстречу. В частности, он согласится больше платить в НАТО, сохраняя тем самым присутствие США в Европе», – рассуждает аналитик. Но в одном пункте политик остается непоколебим – Россия, по мнению канцлера, не должна выиграть конфликт на Украине, добавил эксперт.

    По прогнозам Рара, Мерц «всеми силами, трюками, мольбой будет пытаться вернуть Трампа в лагерь европейцев, а это означает – усилить давление на Москву, ввести новые рестрикции против нее и укрепить помощь Украине».

    «В этой связи может возникнуть отдельный спор по «Северным потокам». В ЕС решили наложить «вечные санкции» на трубопроводы, чтобы предотвратить возможность возвращения российского газа в Европу. У главы Белого дома обратные цели: Америка не прочь сотрудничать в газовой сфере с Москвой якобы и на рынках Евросоюза», – указал аналитик.

    «Трамп никогда не будет плясать под дудку европейцев, он также не примет давление от них. Но президент США не станет вести себя с Мерцем так, как вел себя с Владимиром Зеленским: то есть унижать, ругать, вышвыривать из Овального кабинета. Такой сценарий возможен лишь в том случае, если канцлер Германии начнет грубо поучать американского лидера», – считает политолог.

    «Глава Белого дома, вероятно, использует момент, чтобы, с одной стороны, укорить европейцев в отсутствии желания видеть мир на Украине, а с другой стороны, косвенно надавить на Россию, чтобы та поторопилась с мирными переговорами по поводу будущего Украины», – заключил Рар.

    Напомним, в четверг канцлер Германии Фридрих Мерц отправится в Вашингтон для первой личной встречи с Дональдом Трампом. Как пишет Bloomberg, если ранее глава немецкого правительства колебался между поиском точек соприкосновения с президентом США и критикой его нестабильности, то теперь «им предстоит впервые встретиться лицом к лицу».

    По данным источников агентства, Мерц «готовится ко всему» – от дружеского общения, подобного встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, до публичной критики, с которой столкнулся Владимир Зеленский. Канцлер дал понять своей команде, что не станет открыто противостоять Трампу.

    При этом, как отмечает Der Spiegel, проблемой может стать то, что Мерц не умеет держать себя в руках. Журнал приводит в качестве примера необдуманные комментарии политика. Один из недавних – заявление о снятии ограничений на дальность ударов поставляемого Украине оружия.

    «Спонтанный стиль Мерца вызывает неоднозначную реакцию … Конечно, никому бы не помогло, если бы канцлер превратился в политического робота, прячущегося за шаблонными формулировками. Но как главный дипломат страны, он должен постоянно учитывать эффект, который может оказать каждое его слово. На карту поставлено многое», – пишет издание.

    Отметим, переговоры Мерца и Трампа пройдут на фоне эскалации торгового конфликта между Брюсселем и Вашингтоном. Ранее Трамп подписал распоряжение, согласно которому пошлины на импортируемые в Штаты сталь и алюминий увеличиваются в два раза – с 25% до 50%. Как сообщили в Белом доме, новые тарифы вступают в силу с 4 июня.

    Кроме того, высокопоставленные чиновники Евросоюза опасаются, что США при «худшем варианте развития событий» прекратят поддержку Киева, в том числе обмен разведданными, пишет Financial Times. Газета уточняет, что ЕС сейчас ведет переговоры с США по трем темам – Украине, торговле и военным расходам в НАТО.

    В Брюсселе обеспокоены вероятностью того, что Трамп потребует уступок в одной области в обмен на поддержку в другой, «вынудив Европейский союз пожертвовать своими основными ценностями или пойти на разрыв с Вашингтоном», говорится в материале.

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    4 июня 2025, 17:40 • Новости дня
    Путин: Режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию
    Путин: Режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что подрывы на железных дорогах в Брянской и курской областях были намеренным ударом Киева по гражданскому населению намеренно. В связи с этим президент отметил, что нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.

    Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим, и без того нелегитимный, постепенно перерождается в террористическую организацию, передает RT. Такое мнение глава государства высказал на совещании с правительством, комментируя теракт в Брянской области, организованный украинскими спецслужбами.

    «Удар наносился по гражданскому населению намеренно. Это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию. А ее спонсоры становятся пособниками террористов», – заявил Путин.

    Он также подчеркнул, что киевская верхушка пытается запугать Россию посредством террористических актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин дал поручение правительству и региональным властям принять все необходимые меры для помощи погибшим в происшествиях на железной дороге в Курской и Брянской областях.

    В результате подрывов на железнодорожных мостах в Брянской и Курской областях, организованных спецслужбами Украины, ущерб составил около 1 млрд руб.

    Количество пострадавших после теракта на железнодорожном мосту в Брянской области достигло 118 человек, среди которых пятеро детей, при этом семь человек погибли.

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    4 июня 2025, 05:54 • Новости дня
    Axios заявил о недовольстве Трампа «саботажем» со стороны Маска
    Axios заявил о недовольстве Трампа «саботажем» со стороны Маска
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Американский миллиардер Илон Маск и президент США Дональд Трамп по-прежнему являются друзьями, хотя Трамп и рассержен «саботажем» со стороны Маска, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

    Маск назвал «мерзостью» законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов. «Маск и Трамп остаются друзьями и союзниками... Трамп был несколько рассержен саботажем миллиардера в социальных сетях», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Axios.

    В сообщении Axios говорится, что команда президента США оказалась ошеломлена критикой. По сведениям источников, причиной обострения отношений послужили четыре конфликта.

    Один из них – сокращение налоговых субсидий на электромобили, от которых зависит компания Tesla. Кроме того, Маск рассматривал возможность остаться «специальным госслужащим» в Белом доме, но администрация отказала ему в этом. Еще одним моментом стало нежелание властей использовать Starlink для управления воздушным движением.

    «Последней каплей для Маска, похоже, стал субботний вечер, когда Трамп внезапно объявил, что отзывает кандидатуру Джареда Айзекмана, союзника Маска, на пост руководителя НАСА», – пишет портал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом отозвал кандидатуру Айзекмана на пост главы НАСА всего за несколько дней до того, как он должен был получить одобрение в Сенате.

    Трамп подтвердил уход Маска с из американской системы власти. Маск рассказал, что испытывал давление из-за разногласий с администрацией Трампа, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства.

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    4 июня 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин: Киевскому режиму мир вообще не нужен

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские власти не желают довести ситуацию до мирного урегулирования, поскольку это приведет к утере их властных полномочий, заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Мир для него, скорее всего, означает утрату власти, а власть для этого режима, судя по всему, важнее, чем мир и чем жизни людей, которых они своими, судя по всему, и не считают», – цитирует Путина ТАСС.

    Так глава российского государства высказался об отказе киевского режима о перемирии по гуманитарным соображениям на два-три дня.

    Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский доложил Путину о достигнутых с Киевом договоренностях.

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    4 июня 2025, 19:59 • Новости дня
    Трамп заявил о часовом телефонном разговоре с Путиным
    Трамп заявил о часовом телефонном разговоре с Путиным
    @ Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который продлился более часа и касался событий на Украине.

    Трамп сообщил, что провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, во время которого они обсудили недавнюю атаку Киева на российские аэродромы, передает РИА «Новости». Экс-президент США подчеркнул, что диалог длился один час 15 минут и был довольно содержательным.

    По словам Трампа, беседа с российским лидером прошла в позитивном ключе. При этом Трамп добавил, что обсуждение не стало тем шагом, который сразу приведет к миру. Он также сообщил, что Россия якобы пообещала «дать ответ» на украинскую атаку аэродромов.

    Ранее на военных аэродромах в нескольких регионах России произошли атаки с использованием FPV-дронов.

    Минобороны заявило о совершении киевским режимом атак на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт» и объявили в розыск Артема Тимофеева, уроженца Украины.

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    4 июня 2025, 11:01 • Новости дня
    Мерц пообещал на встрече с Трампом не повторять ошибок Зеленского
    Мерц пообещал на встрече с Трампом не повторять ошибок Зеленского
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В преддверии встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне канцлеру Германии Фридриху Мерцу эксперты посоветовали не спорить с американским лидером и дать ему больше говорить, сообщает Bloomberg.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц впервые встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, передает Bloomberg.

    Эта встреча происходит спустя месяц после вступления Мерца в должность и на фоне торгового конфликта между США и Евросоюзом, а также неопределенности по поводу поддержки Украины со стороны Вашингтона.

    В канцелярии Германии признают, что встреча может пройти как в дружественной, так и в весьма напряженной атмосфере. В кулуарах советуют Мерцу дать Трампу больше говорить и избегать прямых конфронтаций, однако быть готовым к похвалам, если потребуется смягчить ситуацию. Сам Мерц заявил в частных беседах, что не намерен открыто спорить с Трампом, как это делал Владимир Зеленский.

    В ходе переговоров на кону стоят новые тарифы США на европейские товары, которые могут серьезно ударить по немецкому экспорту. На встрече также будет подниматься вопрос о дальнейших отношениях между Германией и США на фоне продолжающейся спецоперации на Украине и растущего влияния Китая. Мерц ранее подчеркивал, что Америка остается для Германии незаменимым союзником.

    Внутриполитическая обстановка в Германии также добавляет напряженности – консервативная партия Мерца лишь незначительно опережает ультраправую «Альтернативу для Германии» (АдГ), которая выступает за более тесные отношения с Трампом. Лидер парламентской фракции АдГ Беатрис фон Шторх подчеркнула, что будет оценивать визит Мерца по тому, насколько он защитит немецкие интересы в диалоге с Трампом.

    Комментируя характер будущего общения с Трампом, канцлер однажды в шутку изобразил стиль общения американского президента, отметив: «Каждое второе или третье слово у него – «великолепно». Итог переговоров Мерца с Трампом может стать ключевым моментом для устойчивости трансатлантических отношений и внутреннего положения канцлера в Германии.

    Ранее в Германии заявили, что рост канцлера Фридриха Мерца может стать его преимуществом в переговорах с президентом США Дональдом Трампом.

    Пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что Мерц отправится в Вашингтон для переговоров с Трампом, где одной из тем станет конфликт на Украине.

    По итогам визита Владимира Зеленского в Германию и встречи с Мерцем объявлено о создании производства дальнобойных ракет на Украине за счет Берлина.

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    4 июня 2025, 07:33 • Новости дня
    Politico: Си Цзиньпин не хочет проводить встречу с Трампом из-за Зеленского

    Tекст: Александра Юдина

    Председатель КНР Си Цзиньпин не захотел личной встречи с американским президентом Дональдом Трампом из-за ситуации в Белом доме, пишет Politico.

    По данным издания, китайскую сторону обеспокоили публичные шоу Трампа в Овальном кабинете, в частности, громкие встречи с Владимиром Зеленским и лидером Южной Африки Сирилом Рамафосой, передает РБК.

    Источники газеты отметили, что Трамп рассчитывал урегулировать торговые вопросы между Китаем и США посредством личной беседы.

    Однако, как пояснил источник, в Пекине считают диалог лидеров стран рискованным, поскольку поведение Трампа выглядит непредсказуемым и может негативно сказаться на имидже главы КНР.

    Ранее китайский лидер Си Цзиньпин осудил политику запугивания и указал на отсутствие победителей в торговых и тарифных войнах.

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    4 июня 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин поддержал продолжение использования всех средств ради целей СВО

    Путин согласился не поддаваться провокациям при достижении целей СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подтвердил необходимость задействовать переговоры и иные инструменты для достижения задач спецоперации на Украине, несмотря на провокации.

    Президент Владимир Путин согласился с позицией о необходимости продолжать использовать весь спектр средств для достижения целей спецоперации, передает ТАСС. На совещании с правительством министр иностранных дел Сергей Лавров доложил Путину об итогах второго раунда переговоров с Украиной в Стамбуле.

    Министр отметил, что необходимо не поддаваться на провокации, организованные для срыва диалога. Лавров заявил: «Все средства, включая переговоры, для достижения справедливых целей СВО, я считаю, надо задействовать».

    В ответ на это Путин кратко ответил: «Согласен с этим».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул приоритетность дипломатических инструментов для решения задач спецоперации.

    Президент России Владимир Путин заявил, что итогом спецоперации должно стать устранение причин кризиса и создание условий для долгосрочного мира и безопасности России.

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    4 июня 2025, 18:07 • Новости дня
    Путин заявил о некомпетентности Киева оценивать делегацию России

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Путин подверг резкой критике руководство Украины, усомнившись в его праве оценивать уровень российской делегации на переговорах.

    Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства прокомментировал претензии Киева к составу российской делегации на переговорах в Стамбуле, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что определение уровня участников переговоров является исключительно прерогативой страны, которую они представляют. Путин заявил: «По поводу уровня наших переговорщиков, гуманитарной паузы – в соответствии с общепризнанной международной практикой уровень этот определяется страной, которую те или иные лица представляют».

    Глава государства также отметил, что право оценивать состав делегации имеют только эксперты и люди, обладающие безусловным авторитетом и высокой компетентностью. В этой связи Путин поставил под сомнение авторитет и компетенции руководства Украины, назвав его «насквозь прогнившим и полностью коррумпированным режимом» и добавив, что «во всем мире об этом говорят».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин акцентировал внимание на итогах недавних переговоров российских и украинских делегаций. Президент Украины выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле. Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг идею России о временном перемирии на Украине для сбора тел.

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    4 июня 2025, 20:19 • Новости дня
    Трамп сообщил о намерении Путина ответить Киеву на удары по аэродромам

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонных переговоров президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по аэродромам.

    Трамп опубликовал сообщение в социальной сети TRUTH Social, где рассказал, что, по словам Трампа, Путин выступил с решительным заявлением о необходимости ответных действий, передает РИА «Новости».

    В ходе обсуждения лидеры затронули и другие удары, нанесенные обеими сторонами, а также обсудили вопросы, связанные с Ираном. Трамп отметил, что одной из тем беседы стало недопущение появления у Тегерана ядерного оружия.

    Ранее Трамп рассказал о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который продлился более часа и касался событий на Украине.

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    3 июня 2025, 23:30 • Новости дня
    Балицкий доложил о восстановлении электроснабжения в Запорожской области

    Tекст: Антон Антонов

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, в ходе разговора он доложил главе российского государства о восстановлении электроснабжения в регионе, нарушенного после атак вооруженных сил Украины.

    «В телефонном разговоре доложил Владимиру Владимировичу Путину о том, что электроснабжение населенных пунктов Запорожской области восстановлено. Менее чем за сутки удалось стабилизировать ситуацию», – сообщил Балицкий в Telegram.

    Он рассказал, что президент держит на личном контроле «все процессы и внештатные ситуации». Балицкий отметил «огромную поддержку» со стороны главы государства, администрации президента и правительства России.

    Балицкий поблагодарил муниципальные власти «за мужество и выдержку», а жителей – «за терпение и понимание». Особую благодарность он выразил «энергетикам, оперативным службам МЧС России по Запорожской области, МВД, Росгвардии, комендатуре, медицинской службе, регионам-шефам за оперативные и слаженные действия».

    Губернатор Запорожской области сообщил, что оперативный штаб будет функционировать до тех пор, пока не удастся ликвидировать все последствия атак ВСУ.

    Напомним, атаки украинских беспилотников повредили новую подстанцию в Геническом районе Херсонской области и подстанцию в Мелитопольском районе Запорожской области. Запорожская область была полностью обесточена из-за атак ВСУ. Позднее подачу электричества в Запорожской и Херсонской областях восстановили.

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    4 июня 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин открыл совещание с кабмином вопросом переговоров с Киевом

    Tекст: Ольга Иванова

    В начале совещания с членами правительства президент России Владимир Путин акцентировал внимание на итогах недавних переговоров российской и украинской делегаций.

    Путин начал совещание с кабинетом министров с обсуждения переговоров между Россией и Украиной, сообщает ТАСС. Вопрос осветил глава российской делегации на переговорах, помощник президента Владимир Мединский.

    Второй раунд переговоров между представителями России и Украины прошел в Стамбуле 2 июня. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам повестки.

    Путин подчеркнул значение продолжающегося диалога между странами на фоне текущей ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на сегодняшнем совещании с правительством затронет вопросы по устранению последствий происшествия с поездом в Брянской области.

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    4 июня 2025, 18:31 • Новости дня
    Бастрыкин доложил Путину об уничтожении украинской ДРГ в Брянской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Брянской области с 20 по 25 мая нейтрализовали украинскую диверсионно-разведывательную группу, заявил глава СКР Александр Бастрыкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.

    В операции участвовали ФСБ, Росгвардия, МВД и Минобороны, доложил председатель СКР главе государства, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали, что во время расследования подрыва железнодорожного моста в Брянской области якобы обнаружили несработавшую бомбу с примерно 10 кг пластиковой американской взрывчатки С-4.

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