Axios: Трамп обеспокоен угрозой срыва переговоров из-за атаки Киева на аэродромы

Tекст: Вера Басилая

Источники, близкие к американскому лидеру, сообщили Axios, что Трамп расстроен атакой Киева по российским аэродромам и опасается. Он обеспокоен, что возможный ответ Москвы может навредить дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта, передает РИА «Новости».

По словам неназванного чиновника из Белого дома, Трамп не удивлен атакой дронов, поскольку считает подобные случаи неизбежными при продолжающемся конфликте.

«Он хочет, чтобы боевые действия остановились, поэтому он расстраивается, когда происходят атаки, подобные этой», – заявил представитель администрации.

Еще один источник из окружения Трампа отметил, что президент США озабочен перспективой серьезного ответа со стороны России, который может затормозить дипломатические попытки завершить спецоперацию на Украине.

В Вашингтоне также обратили внимание на то, что украинский удар был направлен против бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, что, по мнению американских чиновников, создало «очень опасный момент».

Ранее Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин согласен поддерживать рабочие контакты с Киевом, несмотря на провокации.

Кремль заверил в неотвратимости ответа Украине на удары по аэродромам.