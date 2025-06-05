Кремль заверил в неотвратимости ответа Украине на удары по аэродромам

Tекст: Елизавета Шишкова

Россия ответит на атаку Киева по аэродромам в сроки и способом, которые военные сочтут целесообразными, передает ТАСС.

Дмитрий Песков сообщил журналистам: «Таким [образом] и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные».

Пресс-секретарь Кремля также подтвердил, что Владимир Путин во время разговора с Дональдом Трампом заявил о намерении Москвы дать ответ на удары по аэродромам. На вопрос о достоверности заявления Трампа Песков ответил: «Да, действительно».

По словам представителя Кремля, детали реакции остаются за военным командованием, которое будет самостоятельно определять формат и сроки ответа.

Дональд Трамп сообщил, что в ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что удары по российским аэродромам были направлены на изменение отношения американских политиков и оказали влияние на риторику в США.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российские самолеты, поврежденные в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, поскольку техника не была уничтожена.