Песков сообщил о поддержке Путиным переговоров с Киевом вопреки терактам

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин согласен с необходимостью поддерживать рабочие контакты с Киевом, даже несмотря на провокации, сообщает ТАСС.

Песков напомнил, что накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил мнение о важности сохранения диалога ради достижения целей спецоперации, и эта точка зрения была поддержана Путиным.

Песков отметил, что Москва учитывает террористический характер действий киевского режима, однако продолжает выступать за переговоры на рабочем уровне. По его словам, позиция России – не поддаваться на крупные провокации, направленные на срыв диалога.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что подрывы на железных дорогах в Брянской и Курской областях были намеренным ударом Киева по гражданскому населению.

Путин также отметил, что нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.

Президент России заявил, что требование Киева о проведении саммита с Россией выглядит странно на фоне террористических атак украинских формирований.