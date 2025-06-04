  • Новость часаПутин: Режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе молчат об украинском гостерроризме

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Ответ на тотальный вызов – истребительные отряды, ЧОПы и ВОХР

    Вооруженный пост бойцов теробороны или стрелков ВОХР у моста в Брянской области предотвратил бы трагедию. А частные охранники на периметре аэродромов, вооруженные дроновыми детекторами и дробовиками, спасли бы самолеты. Борьба с терроризмом должна стать всенародной.

    24 комментария
    4 июня 2025, 17:40 • Новости дня

    Путин: Режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию

    Путин: Режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил, что подрывы на железных дорогах в Брянской и курской областях были намеренным ударом Киева по гражданскому населению намеренно. В связи с этим президент отметил, что нелегитимный режим в Киеве постепенно перерождается в террористическую организацию.

    Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим, и без того нелегитимный, постепенно перерождается в террористическую организацию, передает RT. Такое мнение глава государства высказал на совещании с правительством, комментируя теракт в Брянской области, организованный украинскими спецслужбами.

    «Удар наносился по гражданскому населению намеренно. Это только подтверждает наши опасения в том, что и без того нелегитимный режим в Киеве, захвативший когда-то власть, постепенно перерождается в террористическую организацию. А ее спонсоры становятся пособниками террористов», – заявил Путин.

    Он также подчеркнул, что киевская верхушка пытается запугать Россию посредством террористических актов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин дал поручение правительству и региональным властям принять все необходимые меры для помощи погибшим в происшествиях на железной дороге в Курской и Брянской областях.

    В результате подрывов на железнодорожных мостах в Брянской и Курской областях, организованных спецслужбами Украины, ущерб составил около 1 млрд руб.

    Количество пострадавших после теракта на железнодорожном мосту в Брянской области достигло 118 человек, среди которых пятеро детей, при этом семь человек погибли.

    4 июня 2025, 08:06 • Новости дня
    Стало известно о поражении подразделения ВСУ с французами под Одессой
    Стало известно о поражении подразделения ВСУ с французами под Одессой
    @ The Presidential Office of Ukraine/SVEN SIMON/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В результате ночного удара в Одесской области поражено подразделение, в составе которого находились до 50 украинских военных и французских наемников, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    В результате удара в Одесской области было поражено подразделение украинских военных и французских наемников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лебедева.

    По его словам, «есть сведения о том, что в Одесскую область завезли неких французских военных. На короткое время, пока распределяют по смешанным с украинскими военными подразделениям... Вот по одному из нескольких подразделений и прилетело». Сообщается, что подразделение насчитывало до 50 человек.

    Кроме того, в Харькове ударами был разрушен цех по сборке беспилотников, а также поражен склад с оборудованием и пункт временной дислокации украинских военных. Лебедев уточнил, что прилет произошел в момент, когда склад был полностью заполнен, что привело к уничтожению оборудования и собранных моделей.

    Еще один удар был нанесен и по узлу логистики и складским помещениям украинских военных в подконтрольном ВСУ Херсоне. Координатор подполья подтвердил, что целью стали именно логистические объекты и склады.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Харькове произошел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.

    До этого подполье сообщило о взрывах на авиабазе ВСУ под Одессой. Подполье также заявило об уничтожении цеха сборки ракет в Киеве.

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    4 июня 2025, 06:57 • Новости дня
    Львовская бригада ВСУ попыталась прорваться через границу России

    Tекст: Антон Антонов

    В попытках прорыва на территорию Курской области участвует 103-я отдельная бригада теробороны ВСУ из Львовской области, следует из данных некрологов.

    Связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер» предположил, что на Теткинском и Глушковском направлениях 225 и 425 отдельные штурмовые полки ВСУ «были усилены штрафниками из сил территориальной обороны, отступившими на соседнем Сумском направлении».

    Штурмовая группа 225 ошп пыталась прорваться на территорию России из Бессаловки и северо-восточнее Будки, а штурмовая группа 425 ошп «пыталась просочиться из Павловки в Новый Путь». Часть украинских военных ликвидирована, остальные сбежали. Отмечается, что удары по ним наносились и в Сумской области Украины. Также были уничтожены члены украинской штурмовой группы на направлении Рыжевка – Теткино. На Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено шесть единиц вражеской техники.

    На Сумском направлении российские войска продвинулись в Кондратовке и ее окрестностях, «продолжают зачистку приграничных лесных массивов и перемалывают переброшенные резервы противника в Юнаковке». Отражены контратаки ВСУ в районе Яблоновки и южнее села Горналь. Продолжаются «ожесточенные бои в Новониколаевке», где «Северяне» добились продвижения «в самом населенном пункте и его окрестностях».

    На Волчанском и Липцовском направлениях в результате огневого поражения уничтожено пять штурмовых групп вместе с автомобильной техникой, ВСУ выбиты из нескольких опорных пунктов на направлении Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 250 человек (из них более 160 на Сумском и свыше 40 на Тёткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» 3 июня освободили Андреевку в Сумской области.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    4 июня 2025, 11:54 • Новости дня
    Путин назвал героизм воинов константой отечественной культуры

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в приветствии организаторам, участникам и гостям XI Книжного фестиваля «Красная площадь» отметил, что тема героизма российских воинов является одной из констант отечественной культуры.

    Поздравительное послание главы государства организаторам, участникам и гостям XI Книжного фестиваля «Красная площадь» было опубликовано на сайте Кремля.

    В тексте президент отметил, что фестиваль стал важным литературным событием, собирающим тысячи читателей со всей страны.

    «Вновь на несколько июньских дней главная площадь нашей страны становится книжным сердцем России. За прошедшие годы фестиваль обрел традиции, стал важнейшим литературным событием, которого с нетерпением ждут десятки тысяч читателей», – говорится в телеграмме.

    Владимир Путин подчеркнул, что в этом году главным мотивом фестиваля стало 80-летие Великой Победы и Год защитника Отечества.

    «Тема героизма наших воинов – одна из констант отечественной культуры. Лучшие образцы военной прозы и поэзии, наполненные силой, правдой, искренними, неподдельными чувствами, являются нашим подлинным национальным достоянием, служат сбережению памяти о тех, кто в годы Великой Отечественной войны защищал родную землю, вдохновляют бойцов и командиров, которые сегодня сражаются за будущее России», – отметил президент России.

    Путин пожелал всем участникам фестиваля плодотворной работы и позитивных впечатлений.

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    4 июня 2025, 01:27 • Новости дня
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
    Келлог заявил о повышении Украиной уровня риска в конфликте с Россией
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты, способные нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте, заявил спецпредставитель США по Украине Кит Келлог.

    «Говорю вам, что уровни риска резко повышаются. <...> Люди должны понимать (следующее) в сфере национальной безопасности: когда вы атакуете часть системы выживания оппонента, то есть его триаду, его ядерную триаду, это означает, что ваш уровень риска повышается, поскольку вы не знаете, как поведет себя (в ответ) другая сторона, вы не уверены», – приводит слова Келлога ТАСС со ссылкой на Fox News.

    По его совам, Киев «предпринял именно это». Келлог сказал, что такого развития событий и стремится избежать Вашингтон. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не хотят оказаться в ситуации, при которой повышенные риски приведут к расширению конфликта.

    Келлог также отметил, что недавние действия Киева продемонстрировали готовность украинских властей к активным инициативам на поле боя. Он считает, что подобные вылазки могут поднять риски до такого уровня, который, по его мнению, должен быть неприемлемым для Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В трех последних регионах все атаки были отражены. «В Мурманской и Иркутской областях в непосредственной близости от аэродромов произошли возгорания части авиационной техники, которые были потушены. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторые участники терактов задержаны», – сообщило Минобороны.

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    4 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Белый дом обозначил позицию по будущей поддержке Украины

    Белый дом не принял решений по будущей поддержке Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Американские власти пока не определились с форматом дальнейшей помощи Украине, акцентируя внимание на приоритетности мирных переговоров.

    Соединенные Штаты пока не приняли окончательного решения относительно будущей поддержки Украины, передает РИА «Новости». По словам постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера, Вашингтон сосредоточен на дипломатических усилиях и мирных переговорах по урегулированию конфликта.

    Отвечая на вопрос о возможных поставках американского оружия Киеву, Уитакер подчеркнул, что никаких решений по этому поводу пока не выработано. Он отметил: «Как я уже говорил, Соединенные Штаты сосредоточены на (мирных – ред.) переговорах ... поэтому не было принято никаких решений о будущей помощи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Военно-воздушные силы США разместили на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий разведывательные беспилотные летательные аппараты и примерно 90 военных. Европейские государства рассматривают возможность закупки крупных партий вооружения у США для продолжения поддержки Киева в условиях истощения собственных запасов и производственных ограничений. Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

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    4 июня 2025, 12:12 • Новости дня
    Скачко объяснил крупные перестановки в командовании ВСУ

    Политолог Скачко: Драпатый может занять пост главкома ВСУ

    Скачко объяснил крупные перестановки в командовании ВСУ
    @ armyinform.com.ua/Wikipedia

    Tекст: Олег Исайченко

    Михаила Драпатого считают альтернативой Александру Сырскому. Не исключено, что в будущем он может занять пост главкома ВСУ – тем более, что Сырским многие недовольны, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Владимир Зеленский провел крупные перестановки в командовании ВСУ, в том числе назначил Драпатого командующим Объединенными силами.

    «Михаил Драпатый – генерал нового образца, который не отличается умом и профессиональными навыками. При этом у него хорошо развита способность чувствовать опасность», – отметил Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру». Эксперт не исключает, что именно поэтому военачальник решил подать в отставку.

    Причин, почему после всех неудач Драпатого на посту главы Сухопутных сил его не уволили, а назначили на новую должность, может быть несколько. «Во-первых, в офисе Владимира Зеленского опасаются выпускать боевых генералов из-под своего контроля», – считает собеседник.

    Во-вторых, Драпатого в Киеве считают альтернативой Александру Сырскому. «Ранее Сырского рассматривали в качестве замены Валерию Залужному а теперь складывается похожая ситуация, но уже с новыми «игроками», – уточнил политолог.

    По его оценкам, Драпатый в будущем может занять пост главкома ВСУ – тем более, что Сырским многие недовольны, напомнил Скачко. Но пока генерала назначили командующим Объединенных сил. «В его задачи будет входить приведение войск в дееспособное состояние, работа с резервами», – указал эксперт.

    Что касается других перестановок, то это обычная «перетасовка» кадров, считает собеседник. По словами аналитика, в решениях Киева превалируют политические мотивы. Он не исключает, что какие-то рекомендации были даны западными советниками, находящимися на Украине.

    «Другими словами, одним дают шанс в награду за их лояльность, а других – наказывают», – пояснил спикер, напомнив о конфликте покинувших посты командующих Игоря Скибюка и Вадима Сухаревского с Сырским. Ожидать, что новые назначенцы кардинально смогут повлиять на положение ВСУ, не стоит. Тем не менее, некоторые локальные краткосрочные успехи они могут показать, заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в командовании ВСУ. Так, Михаил Драпатый, подавший в отставку с поста главы Сухопутных сил после удара по 239-му полигону ВСУ, был назначен командующим Объединенных сил.

    «Михаил Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенных сил, чтобы заниматься фронтом на 100%», – сказал Зеленский, добавив, что Сухопутные войска возглавит другой человек. Кто именно – он не уточнил.

    Кроме того, согласно указам, опубликованным на сайте Зеленского, новым командующим Десантно-штурмовыми войсками стал Олег Апостол, а Роберт Бровди возглавил Силы беспилотных систем.

    Апостол назначен вместо Игоря Скибюка, который теперь перешел на пост заместителя начальника Генштаба. Бровди сменил Вадима Сухаревского, который стал заместителем командующего оперативным командованием «Восток». Зеленский также уволил Александра Белоуса с должности заместителя командующего Национальной гвардией Украины. О причинах не сообщается.

    Министр обороны страны Рустем Умеров заявил, что новый командующий Сухопутными войсками будет скоро назначен и сосредоточится на вопросах мобилизации. По его словам, все эти «важные кадровые решения приняты, чтобы укрепить ВСУ на фронте».

    Перестановки прокомментировала и скандально известная депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, регулярно критикующая главкома ВСУ Александра Сырского. Она назвала «бандитом» и «долларовым миллионером» нового командующего Силами беспилотных систем Роберта Бровди, более известного как Мадьяр. По ее словам, Сырский, поставив Мадьяра на эту должность, обеспечил работу «по понятиям» и по принципу «ты мне – я тебе».

    Безуглая отметила, что смена командующего Десантно-штурмовыми войсками также играет на руку главкому, который давно добивался увольнения Скибюка. По ее словам, с назначением Апостола, который является человеком Сырского, в этих войсках пройдут чистки. «Десантники, держитесь», – добавила она.

    Единственной хорошей новостью в проведенных перестановках Безуглая назвала назначение Драпатого на должность командующего Объединенными силами. Она рассчитывает на то, что тот впоследствии может стать новым главкомом. Вместе с тем депутат Рады признает, что на данный момент Сырский сохраняет наибольшее влияние на Зеленского среди военных.

    Издание «Страна» назвало решение Зеленского в отношении Драпатого двояким. По его данным, Драпатый остается главной альтернативой Сырскому. Как пишет СМИ в Telegram-канале, с покинувшими посты командующих Скибюком и Сухаревским у главкома ВСУ были конфликты. Хотя они и получили новые должности, прежнего веса в ВСУ иметь уже не будут.

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    4 июня 2025, 12:19 • Новости дня
    «Искандер-М» уничтожил украинский ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области
    «Искандер-М» уничтожил украинский ЗРК IRIS-T в Днепропетровской области
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара с помощью комплекса «Искандер-М» в районе населенного пункта Желобок на Украине были уничтожены радиолокационная станция, пусковая установка и техника ЗРК IRIS-T, сообщило Министерство обороны.

    Ракетный удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М», сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    По сообщению ведомства, целью удара стал ЗРК IRIS-T иностранного производства, размещенный в районе пункта Желобок Днепропетровской области.

    В результате атаки уничтожены радиолокационная станция, пусковая установка, кабина боевого управления и два автомобиля сопровождения. Уничтожение комплекса подтвердили средствами объективного контроля. Минобороны опубликовало соответствующее видео с места событий.

    До этого российские войска нанесли удар «Искандером-М» по пункту запуска беспилотников самолетного типа в Харьковской области.

    Ранее ВС России нанесли комплексный удар по штабу центра сил спецопераций «Юг» ВСУ в Николаевской области с применением «Искандера-М» и дронов «Герань-2».

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    4 июня 2025, 15:48 • Новости дня
    В Германии назвали сроки появления дальнобойного оружия у ВСУ
    В Германии назвали сроки появления дальнобойного оружия у ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия обзаведется первыми немецкими дальнобойными системами через некоторое время, заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус.

    «Преимущество в том, что уже в этом году можно будет произвести значительное количество дальнобойного оружия. Первые системы могут быть задействованы в Вооруженных силах Украины уже через несколько недель», – цитирует Писториуса ТАСС.

    Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности. В ответ на это постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка «Таурусов» не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    4 июня 2025, 15:21 • Новости дня
    Названо число дезертировавших из ВСУ в 2025 году

    МИД РФ: С начала года из ВСУ дезертировали более 25 тыс. военных

    Tекст: Евгения Караваева

    Более 25 тыс. украинских военных дезертировали с начала 2025 года, сообщила Мария Захарова.

    С начала 2025 года из украинской армии дезертировали более 25 тыс. человек, что значительно превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

    «Кратно выросло число бегущих из Вооруженных сил Украины. По разным оценкам, только с января по май дезертировали свыше 25 тыс. военных ВСУ, в то время как за весь 2024 год таковых было 35 тыс. человек», – сказала дипломат.

    Также Захарова привела информацию Минэкономики Украины о том, что с начала года за рубежом скрылись 104 тыс. человек. По словам Захаровой, за последние три года страну покинули от 600 тыс. до 1 млн граждан трудоспособного возраста.

    Официальный представитель МИД РФ констатировала провал кампании по добровольной мобилизации на Украине. По ее словам, замглавы офиса Зеленского Павел Палиса заявил, что за два месяца с момента запуска контракта для молодежи от 18 до 24 лет записались всего 500 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество военнослужащих ВСУ, которые сбежали из своих частей, в последние месяцы резко увеличилось. По имеющимся данным, как минимум каждый пятый украинский военнослужащий является дезертиром. Депутат Рады Марьяна Безуглая отметила, что массовый уход военных связан с действиями командования и нарушением прав солдат.

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    4 июня 2025, 16:52 • Новости дня
    Зеленский дал оценку последним переговорам в Стамбуле
    Зеленский дал оценку последним переговорам в Стамбуле
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины выступил против продолжения переговоров с Россией в Стамбуле, которые, по его словам, не приводят к результатам.

    Заявление Владимира Зеленского прозвучало во время встречи с журналистами, трансляция которой шла в эфире национального телемарафона, передает ТАСС. По словам Зеленского, сторона Украины готова к обменам пленными, однако дальнейшее проведение дипломатических встреч в Стамбуле считает нецелесообразным, так как текущий уровень делегаций? по его мнению, не способен решать вопросы прекращения огня.

    Он подчеркнул, что обмены пленными идут и должны идти. Зеленский также назвал меморандум, переданный Россией, «ультиматумом».

    В Стамбуле прошли два раунда переговоров между делегациями Украины и России. Первый раунд завершился масштабным обменом пленными – одна тысяча на одну тысячу. По итогам второго раунда стороны обменялись документами по урегулированию конфликта и договорились об обмене всеми тяжело больными и тяжело ранеными военнопленными. Россия также должна передать Киеву шесть тысяч тел погибших украинских военнослужащих. Киев продолжает настаивать на безусловном прекращении огня.

    Российский меморандум предусматривает два варианта прекращения огня: первый – полный вывод ВСУ и других украинских формирований с территорий России, включая Херсонскую и Запорожскую области, ДНР и ЛНР; второй – пакетное решение из десяти пунктов, включающее запрет на передислокацию ВСУ, прекращение мобилизации, начало демобилизации, прекращение иностранной военной помощи и отказ от военного присутствия третьих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская сторона не рассматривает возможность переноса переговоров с Украиной из Стамбула на другую площадку. Делегации России и Украины проведут третий раунд переговоров, дата обсуждений пока не уточняется. Участники российско-украинских переговоров должны сначала изучить проекты меморандумов с мирными предложениями, которыми они обменялись.

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    4 июня 2025, 09:35 • Новости дня
    France Press: НАТО исключит вопрос членства Украины из итогов саммита
    France Press: НАТО исключит вопрос членства Украины из итогов саммита
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Александра Юдина

    НАТО планирует сделать итоговую декларацию саммита в Гааге предельно краткой, избегая упоминаний возможного членства Украины, пишет агентство France Press.

    По данным издания, содержание будущей декларации саммита НАТО в Гааге будет сдержанным и обойдет тему украинского членства ради единства альянса, передает РИА «Новости».

    Такое решение, по словам неназванного дипломата, принято для предотвращения разногласий среди стран – членов альянса.

    По информации агентства, источник выразил мнение, что в итоговом тексте не появится никаких формулировок о перспективах членства Украины в НАТО, и стороны постараются «сохранить полное молчание» по этому вопросу.

    Ранее Зеленский сообщил, что украинская сторона получила приглашение на саммит НАТО в Гааге, который пройдет 24–25 июня. Как писала France Press, на саммите НАТО в Гааге Зеленский сможет поужинать с лидерами, но официальные переговоры с альянсом не планируются.

    Известно, что США выступили против приглашения Зеленского на саммит. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что разногласия между Вашингтоном и Киевом могут поставить под угрозу проведение июньского саммита.

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    4 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    Захарова: Передача 6 тыс. тел украинских военных начнется в ближайшее время
    Захарова: Передача 6 тыс. тел украинских военных начнется в ближайшее время
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия готовится к передаче Украине шести тысяч тел погибших военнослужащих, выполнение договоренностей состоится в соответствии с итогами переговоров в Стамбуле.

    Россия в ближайшее время начнет процесс передачи шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих, пишет ТАСС. Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге отметила, что решение принято по итогам второго раунда переговоров в Стамбуле.

    По словам Захаровой, передача тел – это жест доброй воли со стороны России. Она подчеркнула: «Результаты этого второго раунда известны: в качестве жеста доброй воли, еще раз подчеркну, российская сторона передаст Украине шесть тысяч тел погибших военнослужащих со стороны Украины. Этот процесс начнется в ближайшее время».

    Ранее сообщалось, что российская сторона на следующей неделе передаст Киеву шесть тысяч тел украинских военных, часть из которых удалось идентифицировать с помощью тестов ДНК.

    В ходе переговоров в Стамбуле стороны достигли договоренности о новом обмене пленными – больные и тяжелораненые по формуле «всех на всех», а также обмен пленными в возрасте до 25 лет.

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    4 июня 2025, 02:46 • Новости дня
    Ракетную опасность на территории Черноморского побережья отменили
    Ракетную опасность на территории Черноморского побережья отменили
    @ Serguei Fomine/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Центр оповещения Краснодарского края информирует об отмене ракетной опасности на территории Черноморского побережья, сообщается в приложении МЧС России.

    «Объявлена отмена угрозы «Ракетная опасность», – сказано в сообщении. Предупреждение действовало три часа. Оно, в частности, затронуло Новороссийск, Сочи, ФТ Сириус, Темрюкский район, передает РИА «Новости».

    Напомним, ракетная опасность была объявлена на территории Черноморского побережья. Накануне вблизи крымского побережья были зафиксированы признаки «вражеской активности».

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    4 июня 2025, 16:59 • Новости дня
    Мединский: Мяч на стороне Киева
    Мединский: Мяч на стороне Киева
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский доложил Владимиру Путину о достигнутых с Киевом договоренностях.

    Делегация России в Стамбуле передала позицию президента России Владимира Путина, что саммит на уровне глав государств возможен только при соответствующей подготовке, сообщает пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

    Мединский на встрече Путина с кабмином отметил, что Украина предложила ввести 30 или 60-дневное перемирие для подготовки встречи лидеров. Кроме того, Мединский сообщил, что Россия готова начать обмен пленными с Украиной в период с седьмого по девятое июня.

    По словам Мединского, у Украины могут находиться тела погибших российских военнослужащих, однако их количество значительно меньше тел погибших военных ВСУ. Россия готова принять эти тела для возвращения на родину погибших. Также Мединский подчеркнул, что между сторонами уже налажен контакт по гуманитарным вопросам, однако по остальным вопросам «мяч на стороне Киева».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская делегация передала украинской стороне меморандум с вариантами прекращения огня, выводом ВСУ и условиями для будущих выборов в стране.

    Россия предложила меморандум, который может привести к установлению длительного перемирия и продвижению к стабильному миру между странами.

    Украинская делегация в ближайшую неделю даст реакцию на меморандум, представленный Россией на переговорах в Стамбуле.

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    4 июня 2025, 09:05 • Новости дня
    Возросло число пострадавших при теракте на ж/д в Брянской области

    Число пострадавших при теракте на мосту в Брянской области выросло до 118 человек

    Возросло число пострадавших при теракте на ж/д в Брянской области
    @ МЧС РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Количество пострадавших после теракта на железнодорожном мосту в Брянской области увеличилось 118 человек, среди раненых есть пятеро детей, семь человек погибли, сообщил представитель экстренных служб.

    Число пострадавших в результате террористического акта на железнодорожном мосту в Брянской области увеличилось до 118 человек, передает РИА «Новости».

    Представитель экстренных служб сообщил, что по уточненной информации на утро среды, общее количество пострадавших достигло 125 человек, из них семеро погибли.

    Среди пострадавших оказались пятеро детей. Специалисты продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим.

    Ранее СК квалифицировал подрывы мостов в Курской и Брянской областях как теракты.

    В результате железнодорожной аварии в Брянской области пострадали 110 человек, среди которых оказались пятеро детей, семь человек погибли.

    В центре Брянска появился мемориал в память о погибших при крушении поезда.

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