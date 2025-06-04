Возросло число пострадавших при теракте на ж/д в Брянской области

Число пострадавших при теракте на мосту в Брянской области выросло до 118 человек

Tекст: Вера Басилая

Число пострадавших в результате террористического акта на железнодорожном мосту в Брянской области увеличилось до 118 человек, передает РИА «Новости».

Представитель экстренных служб сообщил, что по уточненной информации на утро среды, общее количество пострадавших достигло 125 человек, из них семеро погибли.

Среди пострадавших оказались пятеро детей. Специалисты продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим.

Ранее СК квалифицировал подрывы мостов в Курской и Брянской областях как теракты.

В результате железнодорожной аварии в Брянской области пострадали 110 человек, среди которых оказались пятеро детей, семь человек погибли.

В центре Брянска появился мемориал в память о погибших при крушении поезда.