Увеличилось число пострадавших при крушении поезда в Брянской области

Число пострадавших при крушении поезда в Брянской области достигло 110

Tекст: Елизавета Шишкова

Обновленные данные о последствиях крушения поезда в Брянской области передает РИА «Новости». По словам представителя экстренных служб, всего в происшествии были травмированы 110 человек, в том числе пять детей.

Семь человек погибли. В больницах в настоящий момент продолжают лечение 65 пострадавших, включая четверых детей, сообщили в экстренных службах. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во время расследования подрыва железнодорожного моста под Брянском эксперты обнаружили не сработавшую бомбу с примерно десятью килограммами пластиковой американской взрывчатки С-4.

Взрывчатку заложили за сутки до происшествия на двух участках железной дороги и опорах моста, ее общий вес составил четыре килограмма.

Мемориал в память о жертвах обрушения моста появился в центральном парке Брянска, куда горожане приносят цветы и лампады.