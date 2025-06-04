Бастрыкин: Ущерб от украинских терактов составил около 1 млрд рублей

СК возбудил дела о терактах на железных дорогах Брянской и Курской областей

Tекст: Ольга Иванова

Следственный комитет России возбудил три уголовных дела о террористических актах, совершенных на объектах железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях, передает РИА «Новости».

По словам председателя СК РФ Александра Бастрыкина, в результате этих нападений произошли крушения пассажирского и грузового поездов, погибли и пострадали гражданские лица и сотрудники железнодорожного транспорта.

Бастрыкин заявил: «В Следственном комитете 1 июня 2025 года возбуждены и расследуются три уголовных дела о трех терактах в Брянской и Курской областях на объектах железнодорожной инфраструктуры. В результате этих терактов произошли крушения пассажирского и грузового поездов, погибли и получили ранения различные степени тяжести гражданские лица и работники дорожного транспорта».

Следствие установило места установки трех взрывных устройств на мосту в Брянской области, мощность каждого из которых составила порядка 15 килограммов в тротиловом эквиваленте. Экспертиза показала, что начинка устройств была иностранного производства, а для подрыва использовалась управляющая электроника украинского происхождения. В Курской области на железной дороге было подорвано пять самодельных взрывных устройств.

По словам Бастрыкина, собранные доказательства позволяют считать, что организации терактов причастны спецслужбы Украины. Общий ущерб от произошедших террористических актов оценивается примерно в 1 млрд руб.

Сообщалось, что Путин на сегодняшнем совещании с правительством затронет вопросы по устранению последствий происшествия с поездом в Брянской области.