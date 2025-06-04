Песков анонсировал обсуждение Путиным на совещании ЧП в Брянской области

Песков: Путин обсудит с кабмином ликвидацию последствий аварии поезда в Брянской области

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин проведет сегодня совещание с членами правительства, на котором, среди прочих вопросов, обсудит ликвидацию последствий чрезвычайного происшествия с поездом в Брянской области, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков официально подтвердил, что данная тема войдет в повестку обсуждения.

Он ответил коротко: «Будет», когда корреспондент агентства поинтересовался, планируется ли рассмотрение ситуации в Брянской области на встрече президента и кабмина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, количество пострадавших после теракта на железнодорожном мосту в Брянской области увеличилось до 118 человек, среди раненых есть дети, а семь человек погибли.

Следственный комитет квалифицировал подрывы мостов в Курской и Брянской областях как теракты.

Эксперты во время расследования подрыва железнодорожного моста под Брянском обнаружили не сработавшую бомбу с примерно 10 кг американской взрывчатки С-4.



