Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Песков анонсировал обсуждение Путиным на совещании ЧП в Брянской области
Песков: Путин обсудит с кабмином ликвидацию последствий аварии поезда в Брянской области
Президент России Владимир Путин на сегодняшнем совещании с правительством затронет вопросы по устранению последствий происшествия с поездом в Брянской области.
Путин проведет сегодня совещание с членами правительства, на котором, среди прочих вопросов, обсудит ликвидацию последствий чрезвычайного происшествия с поездом в Брянской области, передает ТАСС.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков официально подтвердил, что данная тема войдет в повестку обсуждения.
Он ответил коротко: «Будет», когда корреспондент агентства поинтересовался, планируется ли рассмотрение ситуации в Брянской области на встрече президента и кабмина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, количество пострадавших после теракта на железнодорожном мосту в Брянской области увеличилось до 118 человек, среди раненых есть дети, а семь человек погибли.
Следственный комитет квалифицировал подрывы мостов в Курской и Брянской областях как теракты.
Эксперты во время расследования подрыва железнодорожного моста под Брянском обнаружили не сработавшую бомбу с примерно 10 кг американской взрывчатки С-4.